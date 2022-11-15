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Украинские войска наносят хаотичные удары по жилым кварталам Новой Каховки
Украинские войска наносят хаотичные удары по жилым кварталам Новой Каховки - РИА Новости, 15.11.2022
Украинские войска наносят хаотичные удары по жилым кварталам Новой Каховки
Украинские войска круглосуточно обстреливают жилые кварталы Новой Каховки, в городе много погибших, раненых и контуженных, сообщил журналистам во вторник глава... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:14
2022-11-15T18:14
2022-11-15T18:15
специальная военная операция на украине
новая каховка
украина
владимир леонтьев (новая каховка)
вооруженные силы украины
в мире
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 15 ноя – РИА Новости. Украинские войска круглосуточно обстреливают жилые кварталы Новой Каховки, в городе много погибших, раненых и контуженных, сообщил журналистам во вторник глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.По его словам, обстрелы идут "практически круглосуточно", и "снаряды летят непосредственно в город, и гибнут, и ранены очень много людей, а контуженных - передать даже тяжело"."Женщины, дети и много очень старичков", - рассказал глава администрации."Ужасы, и их не хочется прямо вот в эфир говорить, потому что это страх настоящий то, что ты видишь... то, что творится непосредственно на улице", - добавил Леонтьев.Сейчас, отметил Леонтьев, продолжается эвакуация людей, "потому что все почувствовали на себе, насколько тревожная ситуация", в городе есть проблемы с энергоснабжением и связью, "но они решаются".Работают "все службы города", а "правительство и МЧС оказывают всю помощь, которая возможна".
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новая каховка, украина, владимир леонтьев (новая каховка), вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Украина, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Вооруженные силы Украины, В мире
18:14 15.11.2022 (обновлено: 18:15 15.11.2022)
Украинские войска наносят хаотичные удары по жилым кварталам Новой Каховки
Власти Новой Каховки сообщили, что ВСУ наносят хаотичные удары по жилым кварталам города
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 15 ноя – РИА Новости. Украинские войска круглосуточно обстреливают жилые кварталы Новой Каховки, в городе много погибших, раненых и контуженных, сообщил журналистам во вторник глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
"Самое страшное – не прекращающиеся удары, они абсолютно хаотичны, бессистемны. Страдают только мирные люди", - подчеркнул он.
По его словам, обстрелы идут "практически круглосуточно", и "снаряды летят непосредственно в город, и гибнут, и ранены очень много людей, а контуженных - передать даже тяжело".
"Женщины, дети и много очень старичков", - рассказал глава администрации.
"Ужасы, и их не хочется прямо вот в эфир говорить, потому что это страх настоящий то, что ты видишь... то, что творится непосредственно на улице", - добавил Леонтьев.
Сейчас, отметил Леонтьев, продолжается эвакуация людей, "потому что все почувствовали на себе, насколько тревожная ситуация", в городе есть проблемы с энергоснабжением и связью, "но они решаются".
Работают "все службы города", а "правительство и МЧС оказывают всю помощь, которая возможна".