https://ria.ru/20221115/udary-1831730347.html

Украинские войска наносят хаотичные удары по жилым кварталам Новой Каховки

Украинские войска наносят хаотичные удары по жилым кварталам Новой Каховки - РИА Новости, 15.11.2022

Украинские войска наносят хаотичные удары по жилым кварталам Новой Каховки

Украинские войска круглосуточно обстреливают жилые кварталы Новой Каховки, в городе много погибших, раненых и контуженных, сообщил журналистам во вторник глава... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T18:14

2022-11-15T18:14

2022-11-15T18:15

специальная военная операция на украине

новая каховка

украина

владимир леонтьев (новая каховка)

вооруженные силы украины

в мире

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 15 ноя – РИА Новости. Украинские войска круглосуточно обстреливают жилые кварталы Новой Каховки, в городе много погибших, раненых и контуженных, сообщил журналистам во вторник глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.По его словам, обстрелы идут "практически круглосуточно", и "снаряды летят непосредственно в город, и гибнут, и ранены очень много людей, а контуженных - передать даже тяжело"."Женщины, дети и много очень старичков", - рассказал глава администрации."Ужасы, и их не хочется прямо вот в эфир говорить, потому что это страх настоящий то, что ты видишь... то, что творится непосредственно на улице", - добавил Леонтьев.Сейчас, отметил Леонтьев, продолжается эвакуация людей, "потому что все почувствовали на себе, насколько тревожная ситуация", в городе есть проблемы с энергоснабжением и связью, "но они решаются".Работают "все службы города", а "правительство и МЧС оказывают всю помощь, которая возможна".

https://ria.ru/20221115/spetsoperatsiya-1831639641.html

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