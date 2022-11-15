https://ria.ru/20221115/udar-1831782534.html

Глава Минэнерго Украины заявил о мощнейшем ракетном ударе с начала СВО

Глава Минэнерго Украины заявил о мощнейшем ракетном ударе с начала СВО - РИА Новости, 15.11.2022

Глава Минэнерго Украины заявил о мощнейшем ракетном ударе с начала СВО

Сегодняшний обстрел объектов энергетической инфраструктуры Украины стал самым масштабным с начала российской спецоперации, заявил министр энергетики республики... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T22:31

2022-11-15T22:31

2022-11-15T22:31

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Сегодняшний обстрел объектов энергетической инфраструктуры Украины стал самым масштабным с начала российской спецоперации, заявил министр энергетики республики Герман Галущенко, пишет "Укринформ"."Это самый массированный обстрел энергосистемы с начала (спецоперации. — Прим. Ред.)", — цитирует агентство чиновника.Он пояснил, что под удар попали как объекты генерации, так и система передачи электроэнергии.Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко назвал сложившуюся ситуацию критической. По его данным, без света остались больше семи миллионов абонентов."Если мы считаем в людях, это значительно больше", — добавил он.Сегодня почти по всей Украине объявили воздушную тревогу. Об ударах сообщили в Киеве, а также в Харьковской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской и других областях. По всей стране начались аварийные отключения электричества.Удары по украинской инфраструктуре российская армия начала наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры — прежде всего, электростанции, что привело к массовым отключениям энергии. На фоне этого в стране вводили графики отключения электричества, граждан призвали экономить энергию.

https://ria.ru/20221115/udary-1831746294.html

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, украина, киев, хмельницкий (город)