Глава Минэнерго Украины заявил о мощнейшем ракетном ударе с начала СВО
Глава Минэнерго Украины Галущенко: Россия нанесла самый мощный ракетный удар с начала СВО
© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Сегодняшний обстрел объектов энергетической инфраструктуры Украины стал самым масштабным с начала российской спецоперации, заявил министр энергетики республики Герман Галущенко, пишет "Укринформ".
"Это самый массированный обстрел энергосистемы с начала (спецоперации. — Прим. Ред.)", — цитирует агентство чиновника.
Он пояснил, что под удар попали как объекты генерации, так и система передачи электроэнергии.
Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко назвал сложившуюся ситуацию критической. По его данным, без света остались больше семи миллионов абонентов.
"Если мы считаем в людях, это значительно больше", — добавил он.
Сегодня почти по всей Украине объявили воздушную тревогу. Об ударах сообщили в Киеве, а также в Харьковской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской и других областях. По всей стране начались аварийные отключения электричества.
Удары по украинской инфраструктуре российская армия начала наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры — прежде всего, электростанции, что привело к массовым отключениям энергии. На фоне этого в стране вводили графики отключения электричества, граждан призвали экономить энергию.
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