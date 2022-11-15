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В ГД призвали обсудить в ООН слова американского министра о ядерном ударе - РИА Новости, 15.11.2022
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В ГД призвали обсудить в ООН слова американского министра о ядерном ударе
В ГД призвали обсудить в ООН слова американского министра о ядерном ударе - РИА Новости, 15.11.2022
В ГД призвали обсудить в ООН слова американского министра о ядерном ударе
Слова главы американского министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса о том, что ядерный взрыв в Европе не отразится на здоровье американцев,... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T20:52
2022-11-15T20:52
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Слова главы американского министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса о том, что ядерный взрыв в Европе не отразится на здоровье американцев, заслуживают рассмотрения на уровне Совета безопасности ООН, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее Майоркас в письменных показаниях перед комитетом палаты представителей по нацбезопасности заявил, что радиологические и ядерные угрозы США остаются низкими, не ожидается, что "ядерный взрыв в Европе будет иметь какие-либо прямые последствия для здоровья" американцев."Его оценки явно заслуживают объяснения и рассмотрения на уровне Совбеза ООН", - сказал Шхагошев.По его мнению, такие оценки могут говорить о том, что США "не против, чтобы вдалеке от них были обмены ядерными ударами"."США так ничему и не научило многолетнее заигрывание с террористами, приведшее когда-то к трагедии 11 сентября. Дальше - больше, теперь ядерные игры", - резюмировал он.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Запад пустил в ход ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения.
https://ria.ru/20221115/kitay-1831760709.html
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в мире, цены на нефть, адальби шхагошев, сша, европа, россия, госдума рф, оон, совет безопасности оон, владимир путин
В мире, Цены на нефть, Адальби Шхагошев, США, Европа, Россия, Госдума РФ, ООН, Совет Безопасности ООН, Владимир Путин
20:52 15.11.2022
 
В ГД призвали обсудить в ООН слова американского министра о ядерном ударе

В ГД призвали обсудить в ООН слова американского министра о ядерном ударе в Европе

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Слова главы американского министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса о том, что ядерный взрыв в Европе не отразится на здоровье американцев, заслуживают рассмотрения на уровне Совета безопасности ООН, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее Майоркас в письменных показаниях перед комитетом палаты представителей по нацбезопасности заявил, что радиологические и ядерные угрозы США остаются низкими, не ожидается, что "ядерный взрыв в Европе будет иметь какие-либо прямые последствия для здоровья" американцев.
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Китай назвал позицию России о недопустимости ядерной войны рациональной
"Его оценки явно заслуживают объяснения и рассмотрения на уровне Совбеза ООН", - сказал Шхагошев.
По его мнению, такие оценки могут говорить о том, что США "не против, чтобы вдалеке от них были обмены ядерными ударами".
"США так ничему и не научило многолетнее заигрывание с террористами, приведшее когда-то к трагедии 11 сентября. Дальше - больше, теперь ядерные игры", - резюмировал он.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Запад пустил в ход ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения.
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В миреЦены на нефтьАдальби ШхагошевСШАЕвропаРоссияГосдума РФООНСовет Безопасности ООНВладимир Путин
 
 
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