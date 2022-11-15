Рейтинг@Mail.ru
Многодетную мать из Марий Эл заподозрили в убийстве новорожденного - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221115/ubiystvo-1831722355.html
Многодетную мать из Марий Эл заподозрили в убийстве новорожденного
Многодетную мать из Марий Эл заподозрили в убийстве новорожденного - РИА Новости, 15.11.2022
Многодетную мать из Марий Эл заподозрили в убийстве новорожденного
Многодетную мать подозревают в убийстве новорожденного, сообщает следственное управление СК по Марий Эл. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:56
2022-11-15T17:56
происшествия
жилье
козьмодемьянск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_0:9:3255:1840_1920x0_80_0_0_8fa9bf99056d26f20cfa2c8cd2aea72c.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Многодетную мать подозревают в убийстве новорожденного, сообщает следственное управление СК по Марий Эл.По версии следствия, 43-летняя подозреваемая проживала вместе с четырьмя малолетними детьми в одной из квартир в городе Козьмодемьянске в Марий Эл. В июне 2022 года она установила, что беременна, но никому об этом не сообщила, на учет по беременности в медицинские учреждения не вставала."Ночью 28 октября женщина, находясь по месту жительства, родила девочку, после чего задушила её петлей, завернула тело в пакет и спрятала на балконе своей квартиры", - говорится в сообщении регионального СУСК.Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.Согласно законодательству, обвиняемой по такой статье грозит максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.
https://ria.ru/20221109/dopros-1830215654.html
https://ria.ru/20221110/sud-1830568735.html
козьмодемьянск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_524:0:3255:2048_1920x0_80_0_0_4cb060c1a31a37677b114df2f3f597e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, козьмодемьянск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Козьмодемьянск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
17:56 15.11.2022
 
Многодетную мать из Марий Эл заподозрили в убийстве новорожденного

Против жительницы Марий Эл, подозреваемой в убийстве новорожденного, возбудили дело

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Многодетную мать подозревают в убийстве новорожденного, сообщает следственное управление СК по Марий Эл.
По версии следствия, 43-летняя подозреваемая проживала вместе с четырьмя малолетними детьми в одной из квартир в городе Козьмодемьянске в Марий Эл. В июне 2022 года она установила, что беременна, но никому об этом не сообщила, на учет по беременности в медицинские учреждения не вставала.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 13:57
Москвичку, выкинувшую дочь из окна, везут на допрос
"Ночью 28 октября женщина, находясь по месту жительства, родила девочку, после чего задушила её петлей, завернула тело в пакет и спрятала на балконе своей квартиры", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Согласно законодательству, обвиняемой по такой статье грозит максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.
Пустая детская кроватка с игрушками - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 17:03
Жителя Йошкар-Олы осудили на 18 лет за убийство малолетней дочери
 
ПроисшествияЖильеКозьмодемьянскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала