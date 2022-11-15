https://ria.ru/20221115/ubiystvo-1831722355.html

Многодетную мать из Марий Эл заподозрили в убийстве новорожденного

Многодетную мать из Марий Эл заподозрили в убийстве новорожденного - РИА Новости, 15.11.2022

Многодетную мать из Марий Эл заподозрили в убийстве новорожденного

Многодетную мать подозревают в убийстве новорожденного, сообщает следственное управление СК по Марий Эл. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T17:56

2022-11-15T17:56

2022-11-15T17:56

происшествия

жилье

козьмодемьянск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Многодетную мать подозревают в убийстве новорожденного, сообщает следственное управление СК по Марий Эл.По версии следствия, 43-летняя подозреваемая проживала вместе с четырьмя малолетними детьми в одной из квартир в городе Козьмодемьянске в Марий Эл. В июне 2022 года она установила, что беременна, но никому об этом не сообщила, на учет по беременности в медицинские учреждения не вставала."Ночью 28 октября женщина, находясь по месту жительства, родила девочку, после чего задушила её петлей, завернула тело в пакет и спрятала на балконе своей квартиры", - говорится в сообщении регионального СУСК.Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.Согласно законодательству, обвиняемой по такой статье грозит максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.

https://ria.ru/20221109/dopros-1830215654.html

https://ria.ru/20221110/sud-1830568735.html

козьмодемьянск

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происшествия, жилье, козьмодемьянск, россия, следственный комитет россии (ск рф)