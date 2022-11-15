https://ria.ru/20221115/tuva-1831525504.html

В Туве двухлетний ребенок два дня провел под замком в неотапливаемом доме

В Туве двухлетний ребенок два дня провел под замком в неотапливаемом доме - РИА Новости, 15.11.2022

В Туве двухлетний ребенок два дня провел под замком в неотапливаемом доме

Двухлетний ребенок два дня провел в закрытом на замок неотапливаемом доме без еды в тувинском селе, пока его отец пил, а мать лежала в больнице, сообщает... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T09:49

2022-11-15T09:49

2022-11-15T11:19

происшествия

кызыл

республика тыва

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КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Двухлетний ребенок два дня провел в закрытом на замок неотапливаемом доме без еды в тувинском селе, пока его отец пил, а мать лежала в больнице, сообщает региональный главк МВД."В дежурную часть пункта полиции… поступило сообщение о том, что в одном из домов села Тоора-Хем дерутся люди в алкогольном опьянении. В ходе работы по данному сообщению сотрудниками полиции был установлен факт оставления двухлетнего ребенка одного в неотапливаемом жилом помещении", - говорится в сообщении.Полицейские выяснили, что ребенок 2020 года рождения двое суток находился под замком в частном доме без отопления и еды. Мать ребенка находится в больнице в Кызыле, а отец оставил ребенка дома на два дня и все это время распивал спиртные напитки.По информации ведомства, ребенок доставлен в больницу, его здоровью уже ничего не угрожает. На отца заведено уголовное дело об оставлении в опасности, максимальное наказание - лишение свободы на год.Прокуратура Тувы в свою очередь заявила о начале проверки по факту инцидента. "В рамках надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение законодательства об охране жизни и здоровья, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности органов системы профилактики района. При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

https://ria.ru/20221114/izbienie-1831396844.html

кызыл

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, кызыл, республика тыва