https://ria.ru/20221115/tuva-1831525504.html
В Туве двухлетний ребенок два дня провел под замком в неотапливаемом доме
В Туве двухлетний ребенок два дня провел под замком в неотапливаемом доме - РИА Новости, 15.11.2022
В Туве двухлетний ребенок два дня провел под замком в неотапливаемом доме
Двухлетний ребенок два дня провел в закрытом на замок неотапливаемом доме без еды в тувинском селе, пока его отец пил, а мать лежала в больнице, сообщает... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T09:49
2022-11-15T09:49
2022-11-15T11:19
происшествия
кызыл
республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Двухлетний ребенок два дня провел в закрытом на замок неотапливаемом доме без еды в тувинском селе, пока его отец пил, а мать лежала в больнице, сообщает региональный главк МВД."В дежурную часть пункта полиции… поступило сообщение о том, что в одном из домов села Тоора-Хем дерутся люди в алкогольном опьянении. В ходе работы по данному сообщению сотрудниками полиции был установлен факт оставления двухлетнего ребенка одного в неотапливаемом жилом помещении", - говорится в сообщении.Полицейские выяснили, что ребенок 2020 года рождения двое суток находился под замком в частном доме без отопления и еды. Мать ребенка находится в больнице в Кызыле, а отец оставил ребенка дома на два дня и все это время распивал спиртные напитки.По информации ведомства, ребенок доставлен в больницу, его здоровью уже ничего не угрожает. На отца заведено уголовное дело об оставлении в опасности, максимальное наказание - лишение свободы на год.Прокуратура Тувы в свою очередь заявила о начале проверки по факту инцидента. "В рамках надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение законодательства об охране жизни и здоровья, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности органов системы профилактики района. При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
https://ria.ru/20221114/izbienie-1831396844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кызыл, республика тыва
Происшествия, Кызыл, Республика Тыва
09:49 15.11.2022 (обновлено: 11:19 15.11.2022)
В Туве двухлетний ребенок два дня провел под замком в неотапливаемом доме
В Туве двухлетний ребенок два дня провел под замком в неотапливаемом доме, пока отец пил
КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Двухлетний ребенок два дня провел в закрытом на замок неотапливаемом доме без еды в тувинском селе, пока его отец пил, а мать лежала в больнице, сообщает региональный главк МВД.
"В дежурную часть пункта полиции… поступило сообщение о том, что в одном из домов села Тоора-Хем дерутся люди в алкогольном опьянении. В ходе работы по данному сообщению сотрудниками полиции был установлен факт оставления двухлетнего ребенка одного в неотапливаемом жилом помещении", - говорится в сообщении.
Полицейские выяснили, что ребенок 2020 года рождения двое суток находился под замком в частном доме без отопления и еды. Мать ребенка находится в больнице в Кызыле
, а отец оставил ребенка дома на два дня и все это время распивал спиртные напитки.
По информации ведомства, ребенок доставлен в больницу, его здоровью уже ничего не угрожает. На отца заведено уголовное дело об оставлении в опасности, максимальное наказание - лишение свободы на год.
Прокуратура Тувы в свою очередь заявила о начале проверки по факту инцидента. "В рамках надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение законодательства об охране жизни и здоровья, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности органов системы профилактики района. При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.