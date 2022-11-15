https://ria.ru/20221115/tsru-1831789994.html

В Госдепе назвали цель встречи главы ЦРУ Бернса с Нарышкиным в Анкаре

В Госдепе назвали цель встречи главы ЦРУ Бернса с Нарышкиным в Анкаре - РИА Новости, 15.11.2022

В Госдепе назвали цель встречи главы ЦРУ Бернса с Нарышкиным в Анкаре

Глава ЦРУ Уильям Бернс встречался с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным, чтобы донести до России последствия использования ядерного оружия... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T23:57

2022-11-15T23:57

2022-11-15T23:57

уильям бернс

сергей нарышкин

россия

сша

центральное разведывательное управление (цру)

государственный департамент сша

анкара (провинция)

турция

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс встречался с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным, чтобы донести до России последствия использования ядерного оружия и риск эскалации стратегической стабильности, заявил заместитель главы пресс-службы госдепа Ведант Патель.Патель добавил, что Бернс также привел примеры "несправедливого использования заключенных американских граждан".Во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что встреча Бернса с Нарышкиным в Анкаре проводилась для сохранения открытых каналов связи.Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя совета по нацбезопасности США сообщил, что Бернс в понедельник встретился с Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить положение задержанных граждан США и ядерные риски.Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по содержанию переговоров Кремлю "нечего сказать".

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россия

сша

анкара (провинция)

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уильям бернс, сергей нарышкин, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру), государственный департамент сша, анкара (провинция), турция