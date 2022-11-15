https://ria.ru/20221115/tsru-1831789994.html
В Госдепе назвали цель встречи главы ЦРУ Бернса с Нарышкиным в Анкаре
В Госдепе назвали цель встречи главы ЦРУ Бернса с Нарышкиным в Анкаре - РИА Новости, 15.11.2022
В Госдепе назвали цель встречи главы ЦРУ Бернса с Нарышкиным в Анкаре
Глава ЦРУ Уильям Бернс встречался с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным, чтобы донести до России последствия использования ядерного оружия... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T23:57
2022-11-15T23:57
2022-11-15T23:57
уильям бернс
сергей нарышкин
россия
сша
центральное разведывательное управление (цру)
государственный департамент сша
анкара (провинция)
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758051080_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dfe02eef77f73619b43da5725223b015.jpg
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс встречался с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным, чтобы донести до России последствия использования ядерного оружия и риск эскалации стратегической стабильности, заявил заместитель главы пресс-службы госдепа Ведант Патель.Патель добавил, что Бернс также привел примеры "несправедливого использования заключенных американских граждан".Во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что встреча Бернса с Нарышкиным в Анкаре проводилась для сохранения открытых каналов связи.Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя совета по нацбезопасности США сообщил, что Бернс в понедельник встретился с Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить положение задержанных граждан США и ядерные риски.Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по содержанию переговоров Кремлю "нечего сказать".
https://ria.ru/20221115/tsru-1831601746.html
россия
сша
анкара (провинция)
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758051080_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1190f9efeda019520cf07ad2a563af5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уильям бернс, сергей нарышкин, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру), государственный департамент сша, анкара (провинция), турция
Уильям Бернс, Сергей Нарышкин, Россия, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Государственный департамент США, Анкара (провинция), Турция
В Госдепе назвали цель встречи главы ЦРУ Бернса с Нарышкиным в Анкаре
Глава ЦРУ Бернс хотел обсудить с Нарышкиным последствия использования ядерного оружия