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В Госдепе назвали цель встречи главы ЦРУ Бернса с Нарышкиным в Анкаре - РИА Новости, 15.11.2022
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В Госдепе назвали цель встречи главы ЦРУ Бернса с Нарышкиным в Анкаре
В Госдепе назвали цель встречи главы ЦРУ Бернса с Нарышкиным в Анкаре - РИА Новости, 15.11.2022
В Госдепе назвали цель встречи главы ЦРУ Бернса с Нарышкиным в Анкаре
Глава ЦРУ Уильям Бернс встречался с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным, чтобы донести до России последствия использования ядерного оружия... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T23:57
2022-11-15T23:57
уильям бернс
сергей нарышкин
россия
сша
центральное разведывательное управление (цру)
государственный департамент сша
анкара (провинция)
турция
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс встречался с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным, чтобы донести до России последствия использования ядерного оружия и риск эскалации стратегической стабильности, заявил заместитель главы пресс-службы госдепа Ведант Патель.Патель добавил, что Бернс также привел примеры "несправедливого использования заключенных американских граждан".Во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что встреча Бернса с Нарышкиным в Анкаре проводилась для сохранения открытых каналов связи.Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя совета по нацбезопасности США сообщил, что Бернс в понедельник встретился с Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить положение задержанных граждан США и ядерные риски.Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по содержанию переговоров Кремлю "нечего сказать".
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уильям бернс, сергей нарышкин, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру), государственный департамент сша, анкара (провинция), турция
Уильям Бернс, Сергей Нарышкин, Россия, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Государственный департамент США, Анкара (провинция), Турция
23:57 15.11.2022
 
В Госдепе назвали цель встречи главы ЦРУ Бернса с Нарышкиным в Анкаре

Глава ЦРУ Бернс хотел обсудить с Нарышкиным последствия использования ядерного оружия

© AP Photo / Pool/Saul LoebДиректор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Pool/Saul Loeb
Директор ЦРУ Уильям Бернс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс встречался с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным, чтобы донести до России последствия использования ядерного оружия и риск эскалации стратегической стабильности, заявил заместитель главы пресс-службы госдепа Ведант Патель.
"Директор ЦРУ Уильям Бернс ездил в Анкару, чтобы встретиться со своим российским контрпартнером по разведке. Он передал сообщение о последствии использования ядерного оружия Россией и риска эскалации стратегической стабильности", - сообщил он.
Патель добавил, что Бернс также привел примеры "несправедливого использования заключенных американских граждан".
Во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что встреча Бернса с Нарышкиным в Анкаре проводилась для сохранения открытых каналов связи.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя совета по нацбезопасности США сообщил, что Бернс в понедельник встретился с Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить положение задержанных граждан США и ядерные риски.
Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по содержанию переговоров Кремлю "нечего сказать".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 13:23
Песков ответил на вопрос о переговорах Нарышкина с главой ЦРУ
 
Уильям БернсСергей НарышкинРоссияСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Государственный департамент СШААнкара (провинция)Турция
 
 
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