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Песков ответил на вопрос о переговорах Нарышкина с главой ЦРУ

Песков ответил на вопрос о переговорах Нарышкина с главой ЦРУ - РИА Новости, 15.11.2022

Песков ответил на вопрос о переговорах Нарышкина с главой ЦРУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по содержанию переговоров главы ЦРУ Уильяма Бернса и директора Службы внешней разведки РФ Сергея... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:23

2022-11-15T13:23

2022-11-15T13:23

сергей нарышкин

уильям бернс

россия

сша

центральное разведывательное управление (цру)

в мире

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по содержанию переговоров главы ЦРУ Уильяма Бернса и директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина в Анкаре сказать нечего."По содержанию этих переговоров нам нечего сказать", - сказал Песков журналистам.Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя совета по нацбезопасности США сообщил, что глава ЦРУ Уильям Бернс в понедельник встретился с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить задержанных граждан США и ядерные риски.

https://ria.ru/20221104/sily-1829268767.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сергей нарышкин, уильям бернс, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру), в мире