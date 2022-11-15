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Песков ответил на вопрос о переговорах Нарышкина с главой ЦРУ - РИА Новости, 15.11.2022
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Песков ответил на вопрос о переговорах Нарышкина с главой ЦРУ
Песков ответил на вопрос о переговорах Нарышкина с главой ЦРУ - РИА Новости, 15.11.2022
Песков ответил на вопрос о переговорах Нарышкина с главой ЦРУ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по содержанию переговоров главы ЦРУ Уильяма Бернса и директора Службы внешней разведки РФ Сергея... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:23
2022-11-15T13:23
сергей нарышкин
уильям бернс
россия
сша
центральное разведывательное управление (цру)
в мире
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по содержанию переговоров главы ЦРУ Уильяма Бернса и директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина в Анкаре сказать нечего."По содержанию этих переговоров нам нечего сказать", - сказал Песков журналистам.Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя совета по нацбезопасности США сообщил, что глава ЦРУ Уильям Бернс в понедельник встретился с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить задержанных граждан США и ядерные риски.
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сергей нарышкин, уильям бернс, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру), в мире
Сергей Нарышкин, Уильям Бернс, Россия, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире
13:23 15.11.2022
 
Песков ответил на вопрос о переговорах Нарышкина с главой ЦРУ

Песков заявил, что ему нечего сказать по содержанию переговоров Бернса с Нарышкиным

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по содержанию переговоров главы ЦРУ Уильяма Бернса и директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина в Анкаре сказать нечего.
"По содержанию этих переговоров нам нечего сказать", - сказал Песков журналистам.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя совета по нацбезопасности США сообщил, что глава ЦРУ Уильям Бернс в понедельник встретился с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить задержанных граждан США и ядерные риски.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 19:07
Деструктивные силы хотят расколоть российское общество, заявил глава СВР
 
Сергей НарышкинУильям БернсРоссияСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)В мире
 
 
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