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Песков ответил на вопрос о переговорах Нарышкина с главой ЦРУ
Песков ответил на вопрос о переговорах Нарышкина с главой ЦРУ - РИА Новости, 15.11.2022
Песков ответил на вопрос о переговорах Нарышкина с главой ЦРУ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по содержанию переговоров главы ЦРУ Уильяма Бернса и директора Службы внешней разведки РФ Сергея... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:23
2022-11-15T13:23
2022-11-15T13:23
сергей нарышкин
уильям бернс
россия
сша
центральное разведывательное управление (цру)
в мире
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по содержанию переговоров главы ЦРУ Уильяма Бернса и директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина в Анкаре сказать нечего."По содержанию этих переговоров нам нечего сказать", - сказал Песков журналистам.Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя совета по нацбезопасности США сообщил, что глава ЦРУ Уильям Бернс в понедельник встретился с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить задержанных граждан США и ядерные риски.
https://ria.ru/20221104/sily-1829268767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей нарышкин, уильям бернс, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру), в мире
Сергей Нарышкин, Уильям Бернс, Россия, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире
Песков ответил на вопрос о переговорах Нарышкина с главой ЦРУ
Песков заявил, что ему нечего сказать по содержанию переговоров Бернса с Нарышкиным