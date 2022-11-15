https://ria.ru/20221115/trevoga-1831588866.html

В Николаевской и части Запорожской области объявили воздушную тревогу

В Николаевской и части Запорожской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.11.2022

В Николаевской и части Запорожской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена Николаевской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:58

2022-11-15T12:58

2022-11-15T13:04

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

николаевская область

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780410611_530:916:2543:2048_1920x0_80_0_0_0e6273fe0665a4f92b6fd83a01a4f1e3.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена Николаевской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области.Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры.Ранее тревога зазвучала в Харьковской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

запорожская область

николаевская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожская область, николаевская область, украина, ситуация в днр и лнр