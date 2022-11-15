https://ria.ru/20221115/trevoga-1831588866.html
В Николаевской и части Запорожской области объявили воздушную тревогу
В Николаевской и части Запорожской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.11.2022
В Николаевской и части Запорожской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена Николаевской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:58
2022-11-15T12:58
2022-11-15T13:04
специальная военная операция на украине
в мире
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена Николаевской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области.Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры.Ранее тревога зазвучала в Харьковской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:58 15.11.2022 (обновлено: 13:04 15.11.2022)
В Николаевской и части Запорожской области объявили воздушную тревогу
В Николаевской и подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу