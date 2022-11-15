https://ria.ru/20221115/trevoga-1831528479.html
В Харьковской области Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.11.2022
В Харьковской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во вторник в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T10:04
2022-11-15T10:04
2022-11-15T10:15
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.Онлайн-карта воздушных тревог минцифры отмечена красным в указанном районе. Указано, что тревога объявлена в 9.55 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, харьковская область, украина
В мире, Харьковская область, Украина
10:04 15.11.2022 (обновлено: 10:15 15.11.2022)
В Харьковской области Украины объявили воздушную тревогу
Власти Харьковской области Украины сообщили о воздушной тревоге