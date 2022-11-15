https://ria.ru/20221115/trenazher-1831499767.html

В ZALA рассказали о тренажере для операторов ударных дронов

В ZALA рассказали о тренажере для операторов ударных дронов - РИА Новости, 15.11.2022

В ZALA рассказали о тренажере для операторов ударных дронов

Тренажер российских барражирующих боеприпасов "Изделие-52" и "Изделие-51" (раньше – "Ланцет") позволяет моделировать боевые миссии любого уровня сложности,... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T03:47

2022-11-15T03:47

2022-11-15T03:51

безопасность

технологии

украина

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Тренажер российских барражирующих боеприпасов "Изделие-52" и "Изделие-51" (раньше – "Ланцет") позволяет моделировать боевые миссии любого уровня сложности, сообщили РИА Новости в компании-разработчике дронов ZALA.Барражирующие боеприпасы "Изделие-51" и "Изделие-52", ранее известные под общим названием "Ланцет", широко применяются в рамках специальной военной операции. Как сообщал РИА Новости информированный источник, вместе с дронами-камикадзе "Куб" на Украине было применено уже несколько сотен таких беспилотников."Тренажер наших разведывательных и ударных беспилотников, включая дроны "Изделие-52" и "Изделие-51", позволяет проводить симуляцию выполнения разведывательных и боевых вылетов любой сложности в различных метеорологических и климатических условиях, а также в условиях противодействия противника. Также есть ночной режим миссий", - рассказали в компании.Там уточнили, что "тренажер позволяет обучить основным навыкам управления беспилотным воздушным судном производства группы ZALA".Тренажер состоит из соединенных в программно-аппаратный комплекс унифицированных станций управления операторов дронов. Станции представляют собой защищенные компьютеры со стандартными клавиатурой и мышью. Именно с помощью таких компьютеров в реальных вылетах осуществляется полное управление беспилотниками ZALA от взлета до посадки/поражения цели.Виртуальная среда тренажера позволяет моделировать разведывательные и разведывательно-ударные миссии любой сложности на карте реальной местности. Программа полностью учитывает физику настоящего полета и погодные условия, включая осадки, силу и направление ветра, влажность, туман и т.д. Тренажер визуализирует реалистичные объекты и анимацию в виртуальном 3D-пространстве, учитывает потери в качестве связи между дроном и наземной станции в зависимости от дальности и рельефа, снижение силы сигнала при ретрансляции, воздействие средств противника.Тренажер позволяет совершать вылет одновременно нескольким дронам, каждый из которых управляется отдельным обучающимся. Таким образом отрабатываются различные штатные и внештатные ситуации и достигается слаженное взаимодействия операторов разведывательных и ударных беспилотников.Также ZALA выпускает целую линейку разведывательных беспилотников и продолжает работу по усовершенствованию уже хорошо зарекомендовавших себя ударных дронов "Изделие-52/51".

https://ria.ru/20221104/lantset-1829238198.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221108/drony-1830069500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, украина