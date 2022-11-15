https://ria.ru/20221115/transport-1831669412.html

Чернышенко рассказал об импортозамещении ПО в транспортной отрасли

Чернышенко рассказал об импортозамещении ПО в транспортной отрасли - РИА Новости, 15.11.2022

Чернышенко рассказал об импортозамещении ПО в транспортной отрасли

Транспортная отрасль России проинвестирует в импортозамещение программного обеспечения (ПО) почти 20 миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:57

2022-11-15T15:57

2022-11-15T15:57

экономика

технологии

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Транспортная отрасль России проинвестирует в импортозамещение программного обеспечения (ПО) почти 20 миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Транспортная отрасль сама направляет почти 20 миллиардов рублей на создание, замену, импортного программного обеспечения", - заявил Чернышенко на пленарной дискуссии форума "Транспорт России - 2022".Вице-премьер напомнил, что крупные промышленные компании только на лицензии на иностранное ПО в год потратили порядка 200 миллиардов рублей.В России по поручению премьер-министра Михаила Мишустина созданы индустриальные центры компетенций (ИЦК) для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики, которые объединяют заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов. В рамках программы разработчики получают гранты от государства, которые компенсируют до 80% стоимости разработки программного обеспечения. Оставшиеся средства вкладывает сам заказчик. При этом права на продукт остаются у разработчика решения.

https://ria.ru/20221115/soobschenie-1831656092.html

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экономика, технологии, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, россия