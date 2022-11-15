https://ria.ru/20221115/transport-1831652566.html

Путин поздравил работников транспортной сферы с профессиональным праздником

Путин поздравил работников транспортной сферы с профессиональным праздником - РИА Новости, 15.11.2022

Путин поздравил работников транспортной сферы с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с приближающимся Днем работника транспорта, а также поприветствовал их на... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:24

2022-11-15T15:24

2022-11-15T15:24

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с приближающимся Днем работника транспорта, а также поприветствовал их на XVI международном форуме "Транспорт России", подчеркнув, что от функционирования транспортной системы зависит укрепление экономического потенциала страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с приближающимся профессиональным праздником - Днем работника транспорта - и приветствую по случаю открытия XVI международного форума и выставки "Транспорт России"... Подчеркну, от четкого, бесперебойного функционирования всех звеньев транспортной системы во многом зависят укрепление экономического потенциала российских регионов и страны в целом, решение востребованных социальных проблем, повышение качества жизни людей", - говорится в сообщении.Президент отметил, что сейчас в отрасли должны быть приоритетными масштабные задачи: модернизация инфраструктуры, широкое внедрение инновационных технологий, создание крупных логистических узлов и безопасных транспортных средств, подготовка квалифицированных кадров.Путин также обратил внимание на важность проводимого форума, подчеркнув, что он имеет особое значение для тружеников отечественного транспортного комплекса и определяет основной вектор развития отрасли.Российский лидер выразил уверенность в том, что форум и выставка пройдут на достойном организационном уровне и дадут старт новым, перспективным проектам, а также пожелал участникам всего самого доброго.

https://ria.ru/20221030/avtomobili-1827858226.html

https://ria.ru/20221101/putin-1828336824.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия