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Путин поздравил работников транспортной сферы с профессиональным праздником - РИА Новости, 15.11.2022
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Путин поздравил работников транспортной сферы с профессиональным праздником
Путин поздравил работников транспортной сферы с профессиональным праздником - РИА Новости, 15.11.2022
Путин поздравил работников транспортной сферы с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с приближающимся Днем работника транспорта, а также поприветствовал их на... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:24
2022-11-15T15:24
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с приближающимся Днем работника транспорта, а также поприветствовал их на XVI международном форуме "Транспорт России", подчеркнув, что от функционирования транспортной системы зависит укрепление экономического потенциала страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с приближающимся профессиональным праздником - Днем работника транспорта - и приветствую по случаю открытия XVI международного форума и выставки "Транспорт России"... Подчеркну, от четкого, бесперебойного функционирования всех звеньев транспортной системы во многом зависят укрепление экономического потенциала российских регионов и страны в целом, решение востребованных социальных проблем, повышение качества жизни людей", - говорится в сообщении.Президент отметил, что сейчас в отрасли должны быть приоритетными масштабные задачи: модернизация инфраструктуры, широкое внедрение инновационных технологий, создание крупных логистических узлов и безопасных транспортных средств, подготовка квалифицированных кадров.Путин также обратил внимание на важность проводимого форума, подчеркнув, что он имеет особое значение для тружеников отечественного транспортного комплекса и определяет основной вектор развития отрасли.Российский лидер выразил уверенность в том, что форум и выставка пройдут на достойном организационном уровне и дадут старт новым, перспективным проектам, а также пожелал участникам всего самого доброго.
https://ria.ru/20221030/avtomobili-1827858226.html
https://ria.ru/20221101/putin-1828336824.html
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
15:24 15.11.2022
 
Путин поздравил работников транспортной сферы с профессиональным праздником

Путин поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с профессиональным праздником

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с приближающимся Днем работника транспорта, а также поприветствовал их на XVI международном форуме "Транспорт России", подчеркнув, что от функционирования транспортной системы зависит укрепление экономического потенциала страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с приближающимся профессиональным праздником - Днем работника транспорта - и приветствую по случаю открытия XVI международного форума и выставки "Транспорт России"... Подчеркну, от четкого, бесперебойного функционирования всех звеньев транспортной системы во многом зависят укрепление экономического потенциала российских регионов и страны в целом, решение востребованных социальных проблем, повышение качества жизни людей", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 09:34
Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником
Президент отметил, что сейчас в отрасли должны быть приоритетными масштабные задачи: модернизация инфраструктуры, широкое внедрение инновационных технологий, создание крупных логистических узлов и безопасных транспортных средств, подготовка квалифицированных кадров.
Путин также обратил внимание на важность проводимого форума, подчеркнув, что он имеет особое значение для тружеников отечественного транспортного комплекса и определяет основной вектор развития отрасли.
Российский лидер выразил уверенность в том, что форум и выставка пройдут на достойном организационном уровне и дадут старт новым, перспективным проектам, а также пожелал участникам всего самого доброго.
Сотрудник Федеральной службы служебных приставов у здания Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 11:01
Путин поздравил сотрудников и ветеранов ФССП с профессиональным праздником
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
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