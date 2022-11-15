https://ria.ru/20221115/tramp-1831694334.html

СМИ рассказали, почему Трамп хранил документы в резиденции во Флориде

СМИ рассказали, почему Трамп хранил документы в резиденции во Флориде - РИА Новости, 15.11.2022

СМИ рассказали, почему Трамп хранил документы в резиденции во Флориде

Следователи в США пришли к выводу, что решение бывшего президента страны Дональда Трампа хранить служебные документы в резиденции Мар-а-Лаго было продиктовано... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T16:39

2022-11-15T16:39

2022-11-15T16:39

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Следователи в США пришли к выводу, что решение бывшего президента страны Дональда Трампа хранить служебные документы в резиденции Мар-а-Лаго было продиктовано его эго, а также желанием сохранить материалы в качестве трофеев или сувениров, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники."Федеральные агенты и прокуроры пришли к выводу, что мотивом бывшего президента Дональда Трампа, который якобы забирал и хранил секретные документы, было в основном его эго и желание сохранить эти материалы в качестве трофеев или сувениров", - пишет издание со ссылкой на неназванные источники.Как отмечают источники газеты, федеральные власти изучали служебные документы, чтобы выяснить нет ли какой-то закономерности или сходства в информации, которую они содержат. Однако, в ходе проверки ничего не было обнаружено. Согласно данным источников, допросы свидетелей не указывали на "гнусные попытки Трампа продать или использовать" служебные документы. Вместо этого, по мнению источников, бывший президент, по-видимому, руководствовался более простым желанием не отказываться от того, что, считал своей собственностью.По информации советников Трампа, бывший президент не раз говорил, что "материалы принадлежат ему, а не правительству".Согласно данным других собеседников газеты, расследование продолжается, окончательные выводы до сих пор не сделаны и может появиться информация, которая изменит понимание мотивов Трампа. Как отмечают источники, собранные за несколько месяцев доказательства указывают на то, что основным объяснением поведения Трампа являлись его "самолюбие и неуступчивость".ФБР провело обыск в резиденции Трампа Мар-а-Ларго во Флориде в начале августа в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего. Сам Трамп утверждает, что все документы, которые он вывез из Белого дома в поместье во Флориде, он рассекретил будучи президентом, отметив, что глава государства может сделать это, "просто подумав об этом".

https://ria.ru/20221007/tramp-1822187479.html

https://ria.ru/20221115/dzhuliani-1831495445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дональд трамп, сша, флорида, федеральное бюро расследований сша