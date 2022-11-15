https://ria.ru/20221115/tramp-1831694334.html
СМИ рассказали, почему Трамп хранил документы в резиденции во Флориде
СМИ рассказали, почему Трамп хранил документы в резиденции во Флориде - РИА Новости, 15.11.2022
СМИ рассказали, почему Трамп хранил документы в резиденции во Флориде
Следователи в США пришли к выводу, что решение бывшего президента страны Дональда Трампа хранить служебные документы в резиденции Мар-а-Лаго было продиктовано... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:39
2022-11-15T16:39
2022-11-15T16:39
в мире
дональд трамп
сша
флорида
федеральное бюро расследований сша
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Следователи в США пришли к выводу, что решение бывшего президента страны Дональда Трампа хранить служебные документы в резиденции Мар-а-Лаго было продиктовано его эго, а также желанием сохранить материалы в качестве трофеев или сувениров, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники."Федеральные агенты и прокуроры пришли к выводу, что мотивом бывшего президента Дональда Трампа, который якобы забирал и хранил секретные документы, было в основном его эго и желание сохранить эти материалы в качестве трофеев или сувениров", - пишет издание со ссылкой на неназванные источники.Как отмечают источники газеты, федеральные власти изучали служебные документы, чтобы выяснить нет ли какой-то закономерности или сходства в информации, которую они содержат. Однако, в ходе проверки ничего не было обнаружено. Согласно данным источников, допросы свидетелей не указывали на "гнусные попытки Трампа продать или использовать" служебные документы. Вместо этого, по мнению источников, бывший президент, по-видимому, руководствовался более простым желанием не отказываться от того, что, считал своей собственностью.По информации советников Трампа, бывший президент не раз говорил, что "материалы принадлежат ему, а не правительству".Согласно данным других собеседников газеты, расследование продолжается, окончательные выводы до сих пор не сделаны и может появиться информация, которая изменит понимание мотивов Трампа. Как отмечают источники, собранные за несколько месяцев доказательства указывают на то, что основным объяснением поведения Трампа являлись его "самолюбие и неуступчивость".ФБР провело обыск в резиденции Трампа Мар-а-Ларго во Флориде в начале августа в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего. Сам Трамп утверждает, что все документы, которые он вывез из Белого дома в поместье во Флориде, он рассекретил будучи президентом, отметив, что глава государства может сделать это, "просто подумав об этом".
https://ria.ru/20221007/tramp-1822187479.html
https://ria.ru/20221115/dzhuliani-1831495445.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, сша, флорида, федеральное бюро расследований сша
В мире, Дональд Трамп, США, Флорида, Федеральное бюро расследований США
СМИ рассказали, почему Трамп хранил документы в резиденции во Флориде
Washington Post: решение Трампа хранить документы в резиденции было продиктовано его эго
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Следователи в США пришли к выводу, что решение бывшего президента страны Дональда Трампа хранить служебные документы в резиденции Мар-а-Лаго было продиктовано его эго, а также желанием сохранить материалы в качестве трофеев или сувениров, сообщает газета Washington Post
со ссылкой на источники.
"Федеральные агенты и прокуроры пришли к выводу, что мотивом бывшего президента Дональда Трампа, который якобы забирал и хранил секретные документы, было в основном его эго и желание сохранить эти материалы в качестве трофеев или сувениров", - пишет издание со ссылкой на неназванные источники.
Как отмечают источники газеты, федеральные власти изучали служебные документы, чтобы выяснить нет ли какой-то закономерности или сходства в информации, которую они содержат. Однако, в ходе проверки ничего не было обнаружено. Согласно данным источников, допросы свидетелей не указывали на "гнусные попытки Трампа продать или использовать" служебные документы. Вместо этого, по мнению источников, бывший президент, по-видимому, руководствовался более простым желанием не отказываться от того, что, считал своей собственностью.
По информации советников Трампа, бывший президент не раз говорил, что "материалы принадлежат ему, а не правительству".
Согласно данным других собеседников газеты, расследование продолжается, окончательные выводы до сих пор не сделаны и может появиться информация, которая изменит понимание мотивов Трампа. Как отмечают источники, собранные за несколько месяцев доказательства указывают на то, что основным объяснением поведения Трампа являлись его "самолюбие и неуступчивость".
ФБР
провело обыск в резиденции Трампа Мар-а-Ларго во Флориде
в начале августа в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего. Сам Трамп утверждает, что все документы, которые он вывез из Белого дома в поместье во Флориде, он рассекретил будучи президентом, отметив, что глава государства может сделать это, "просто подумав об этом".