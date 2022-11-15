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Трамп не явился в конгресс для дачи показаний по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 15.11.2022
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Трамп не явился в конгресс для дачи показаний по делу о штурме Капитолия
Трамп не явился в конгресс для дачи показаний по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 15.11.2022
Трамп не явился в конгресс для дачи показаний по делу о штурме Капитолия
Экс-президент США Дональд Трамп в понедельник отказался явиться по повестке, чтобы дать показания перед специальным комитетом палаты представителей конгресса по РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T02:56
2022-11-15T07:37
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в понедельник отказался явиться по повестке, чтобы дать показания перед специальным комитетом палаты представителей конгресса по делу о штурме Капитолия, говорится в обнародованном заявлении руководства спецкомитета.В конгрессе сообщили, что Трамп попытался оспорить данную повестку в суде, хотя ранее выражал готовность дать показания. Спецкомитет усмотрел в действиях бывшего президента попытку "скрыться от расследования, отказываясь сделать то, что уже сделали до него более тысячи свидетелей" по делу о штурме Капитолия."В предстоящие дни комитет рассмотрит следующие шаги в связи с неявкой бывшего президента", - заявили конгрессмены.Шестого января 2021 года толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден. Следственный комитет, сформированный в палате представителей, уже допросил за закрытыми дверями несколько сотен человек и инициировал уголовное преследование двух экс-советников Трампа — Стивена Бэннона и Марка Мидоуса — за отказ от дачи показаний.
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в мире, дональд трамп, сша, миссисипи, вайоминг
В мире, Дональд Трамп, США, Миссисипи, Вайоминг
02:56 15.11.2022 (обновлено: 07:37 15.11.2022)
 
Трамп не явился в конгресс для дачи показаний по делу о штурме Капитолия

Трамп не явился по повестке в конгресс для дачи показаний по делу о штурме Капитолия

© AP Photo / Michael ConroyЭкс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Michael Conroy
Экс-президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в понедельник отказался явиться по повестке, чтобы дать показания перед специальным комитетом палаты представителей конгресса по делу о штурме Капитолия, говорится в обнародованном заявлении руководства спецкомитета.

"Бывший президент Трамп не выполнил требование повестки специального комитета, предписавшей ему явиться сегодня для дачи показаний", - следует из заявления конгрессменов Бенни Томпсона (демократ от Миссисипи) и Лиз Чейни (республиканка от штата Вайоминг).

В конгрессе сообщили, что Трамп попытался оспорить данную повестку в суде, хотя ранее выражал готовность дать показания. Спецкомитет усмотрел в действиях бывшего президента попытку "скрыться от расследования, отказываясь сделать то, что уже сделали до него более тысячи свидетелей" по делу о штурме Капитолия.
"В предстоящие дни комитет рассмотрит следующие шаги в связи с неявкой бывшего президента", - заявили конгрессмены.
Шестого января 2021 года толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден. Следственный комитет, сформированный в палате представителей, уже допросил за закрытыми дверями несколько сотен человек и инициировал уголовное преследование двух экс-советников Трампа — Стивена Бэннона и Марка Мидоуса — за отказ от дачи показаний.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 20:54
Трампу направили повестку для дачи показаний в конгрессе
 
В миреДональд ТрампСШАМиссисипиВайоминг
 
 
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