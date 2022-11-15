https://ria.ru/20221115/tramp-1831498692.html

Трамп не явился в конгресс для дачи показаний по делу о штурме Капитолия

Трамп не явился в конгресс для дачи показаний по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 15.11.2022

Трамп не явился в конгресс для дачи показаний по делу о штурме Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп в понедельник отказался явиться по повестке, чтобы дать показания перед специальным комитетом палаты представителей конгресса по РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T02:56

2022-11-15T02:56

2022-11-15T07:37

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ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в понедельник отказался явиться по повестке, чтобы дать показания перед специальным комитетом палаты представителей конгресса по делу о штурме Капитолия, говорится в обнародованном заявлении руководства спецкомитета.В конгрессе сообщили, что Трамп попытался оспорить данную повестку в суде, хотя ранее выражал готовность дать показания. Спецкомитет усмотрел в действиях бывшего президента попытку "скрыться от расследования, отказываясь сделать то, что уже сделали до него более тысячи свидетелей" по делу о штурме Капитолия."В предстоящие дни комитет рассмотрит следующие шаги в связи с неявкой бывшего президента", - заявили конгрессмены.Шестого января 2021 года толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден. Следственный комитет, сформированный в палате представителей, уже допросил за закрытыми дверями несколько сотен человек и инициировал уголовное преследование двух экс-советников Трампа — Стивена Бэннона и Марка Мидоуса — за отказ от дачи показаний.

https://ria.ru/20221021/kongress-1825810104.html

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в мире, дональд трамп, сша, миссисипи, вайоминг