https://ria.ru/20221115/terakt-1831670401.html

В Севастополе предотвратили теракт на складе с топливом

В Севастополе предотвратили теракт на складе с топливом - РИА Новости, 15.11.2022

В Севастополе предотвратили теракт на складе с топливом

В Севастополе предотвратили поджог склада с топливом, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:59

2022-11-15T15:59

2022-11-15T18:24

севастополь

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. В Севастополе предотвратили поджог склада с топливом, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ.В доме подозреваемого в Севастополе изъяли две бутылки с зажигательной смесью, средства связи и экстремистские листовки.Следователи УФСБ возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК ("Приготовление к совершению теракта"). В управлении добавили, что юношу арестовали на два месяца.Киев неоднократно пытался устроить теракты на территории России. Так, сегодня в Мелитополе произошел взрыв у жилого дома, пострадал один человек. Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, теракт устроили украинские спецслужбы.Помимо этого, в начале ноября сотрудники ФСБ задержали жителя Ставрополя, который планировал поджечь административное здание в регионе. Злоумышленник действовал по заданию представителей украинской националистической организации.В Бердянске с начала ноября российские спецслужбы предотвратили уже три теракта. Один из взрывов украинские диверсанты планировали устроить на молодежном форуме, подготовленная ими бомба была снабжена множеством поражающих элементов.Кроме того, как рассказывал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, Киев пытался организовать теракт на Запорожской АЭС. Но российские спецслужбы предотвратили нападение.

https://ria.ru/20221110/fsb-1830407467.html

https://ria.ru/20221108/diversant-1830003526.html

севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание в Крыму местного жителя, готовившего теракт на складе с топливом В Севастополе задержан 20-летний местный житель - сторонник украинского национализма, готовивший теракт на складе с топливом, изъяты две бутылки с зажигательной смесью, средства связи и экстремистские листовки. 2022-11-15T15:59 true PT1M03S

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Кирилл Волков

севастополь, происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)