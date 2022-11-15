15:59 15.11.2022 (обновлено: 18:24 15.11.2022)
В Севастополе предотвратили теракт на складе с топливом
Сотрудники ФСБ предотвратили поджог склада горюче-смазочных материалов в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. В Севастополе предотвратили поджог склада с топливом, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ.
"Установлено, что 20-летний житель региона, являясь сторонником украинского национализма, планировал совершить поджог склада горюче-смазочных материалов", — уточнили в ведомстве.
В доме подозреваемого в Севастополе изъяли две бутылки с зажигательной смесью, средства связи и экстремистские листовки.
Следователи УФСБ возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК ("Приготовление к совершению теракта").
В управлении добавили, что юношу арестовали на два месяца.
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Так, сегодня в Мелитополе произошел взрыв у жилого дома, пострадал один человек. Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, теракт устроили украинские спецслужбы.
Помимо этого, в начале ноября сотрудники ФСБ задержали жителя Ставрополя, который планировал поджечь административное здание в регионе. Злоумышленник действовал по заданию представителей украинской националистической организации.
В Бердянске с начала ноября российские спецслужбы предотвратили уже три теракта. Один из взрывов украинские диверсанты планировали устроить на молодежном форуме, подготовленная ими бомба была снабжена множеством поражающих элементов.
Кроме того, как рассказывал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, Киев пытался организовать теракт на Запорожской АЭС. Но российские спецслужбы предотвратили нападение.