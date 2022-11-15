Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе предотвратили теракт на складе с топливом - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221115/terakt-1831670401.html
В Севастополе предотвратили теракт на складе с топливом
В Севастополе предотвратили теракт на складе с топливом - РИА Новости, 15.11.2022
В Севастополе предотвратили теракт на складе с топливом
В Севастополе предотвратили поджог склада с топливом, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:59
2022-11-15T18:24
севастополь
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831698546_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6715cd5660177e919617ad1e3bddc3f1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. В Севастополе предотвратили поджог склада с топливом, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ.В доме подозреваемого в Севастополе изъяли две бутылки с зажигательной смесью, средства связи и экстремистские листовки.Следователи УФСБ возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК ("Приготовление к совершению теракта"). В управлении добавили, что юношу арестовали на два месяца.Киев неоднократно пытался устроить теракты на территории России. Так, сегодня в Мелитополе произошел взрыв у жилого дома, пострадал один человек. Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, теракт устроили украинские спецслужбы.Помимо этого, в начале ноября сотрудники ФСБ задержали жителя Ставрополя, который планировал поджечь административное здание в регионе. Злоумышленник действовал по заданию представителей украинской националистической организации.В Бердянске с начала ноября российские спецслужбы предотвратили уже три теракта. Один из взрывов украинские диверсанты планировали устроить на молодежном форуме, подготовленная ими бомба была снабжена множеством поражающих элементов.Кроме того, как рассказывал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, Киев пытался организовать теракт на Запорожской АЭС. Но российские спецслужбы предотвратили нападение.
https://ria.ru/20221110/fsb-1830407467.html
https://ria.ru/20221108/diversant-1830003526.html
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание в Крыму местного жителя, готовившего теракт на складе с топливом
В Севастополе задержан 20-летний местный житель - сторонник украинского национализма, готовивший теракт на складе с топливом, изъяты две бутылки с зажигательной смесью, средства связи и экстремистские листовки.
2022-11-15T15:59
true
PT1M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831698546_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1bd26902fb12f1f5c4e006a078fe2878.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Севастополь, Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
15:59 15.11.2022 (обновлено: 18:24 15.11.2022)
 
В Севастополе предотвратили теракт на складе с топливом

Сотрудники ФСБ предотвратили поджог склада горюче-смазочных материалов в Севастополе

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. В Севастополе предотвратили поджог склада с топливом, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ.
"Установлено, что 20-летний житель региона, являясь сторонником украинского национализма, планировал совершить поджог склада горюче-смазочных материалов", — уточнили в ведомстве.
В доме подозреваемого в Севастополе изъяли две бутылки с зажигательной смесью, средства связи и экстремистские листовки.
Следователи УФСБ возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК ("Приготовление к совершению теракта").
В управлении добавили, что юношу арестовали на два месяца.
Киев неоднократно пытался устроить теракты на территории России.
ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге. Оперативные кадры задержания
10 ноября, 09:21
ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге
Так, сегодня в Мелитополе произошел взрыв у жилого дома, пострадал один человек. Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, теракт устроили украинские спецслужбы.
Помимо этого, в начале ноября сотрудники ФСБ задержали жителя Ставрополя, который планировал поджечь административное здание в регионе. Злоумышленник действовал по заданию представителей украинской националистической организации.
В Бердянске с начала ноября российские спецслужбы предотвратили уже три теракта. Один из взрывов украинские диверсанты планировали устроить на молодежном форуме, подготовленная ими бомба была снабжена множеством поражающих элементов.
Кроме того, как рассказывал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, Киев пытался организовать теракт на Запорожской АЭС. Но российские спецслужбы предотвратили нападение.
Военнослужащие РФ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 16:23Специальная военная операция на Украине
Украинский диверсант покончил с собой при задержании в Херсонской области
 
СевастопольПроисшествияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала