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В Турции задержали подозреваемого в планировании теракта в Стамбуле
В Турции задержали подозреваемого в планировании теракта в Стамбуле - РИА Новости, 15.11.2022
В Турции задержали подозреваемого в планировании теракта в Стамбуле
Полиция задержала человека, занимавшегося планированием теракта в Стамбуле, сообщила газета Hürriyet. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:10
2022-11-15T13:10
2022-11-15T13:22
в мире
турция
стамбул
взрыв в центре стамбула
сулейман сойлу
африн
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АНКАРА 15 ноя - РИА Новости. Полиция задержала человека, занимавшегося планированием теракта в Стамбуле, сообщила газета Hürriyet.Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом."Свежие новости. Новое развитие событий в связи с терактом в Таксиме: Число задержанных увеличилось, также был схвачен Аммар Джаркас, планировавший теракт", - сообщило издание.
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в мире, турция, стамбул, взрыв в центре стамбула , сулейман сойлу, африн
В мире, Турция, Стамбул, Взрыв в центре Стамбула , Сулейман Сойлу, Африн
13:10 15.11.2022 (обновлено: 13:22 15.11.2022)
В Турции задержали подозреваемого в планировании теракта в Стамбуле
Турецкая полиция задержала подозреваемого в планировании теракта в Стамбуле