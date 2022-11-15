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В Турции задержали подозреваемого в планировании теракта в Стамбуле

В Турции задержали подозреваемого в планировании теракта в Стамбуле - РИА Новости, 15.11.2022

В Турции задержали подозреваемого в планировании теракта в Стамбуле

Полиция задержала человека, занимавшегося планированием теракта в Стамбуле, сообщила газета Hürriyet. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:10

2022-11-15T13:10

2022-11-15T13:22

в мире

турция

стамбул

взрыв в центре стамбула

сулейман сойлу

африн

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АНКАРА 15 ноя - РИА Новости. Полиция задержала человека, занимавшегося планированием теракта в Стамбуле, сообщила газета Hürriyet.Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом."Свежие новости. Новое развитие событий в связи с терактом в Таксиме: Число задержанных увеличилось, также был схвачен Аммар Джаркас, планировавший теракт", - сообщило издание.

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стамбул

африн

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в мире, турция, стамбул, взрыв в центре стамбула , сулейман сойлу, африн