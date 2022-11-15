https://ria.ru/20221115/terakt-1831572787.html

Байден выразил соболезнования Эрдогану из-за теракта в Стамбуле

Байден выразил соболезнования Эрдогану из-за теракта в Стамбуле - РИА Новости, 15.11.2022

Байден выразил соболезнования Эрдогану из-за теракта в Стамбуле

Президент США Джо Байден выразил соболезнования своему коллеге из Турции Тайипу Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле, заявил о поддержке союзника по НАТО,... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:24

2022-11-15T12:24

2022-11-15T12:45

стамбул

нато

взрыв в центре стамбула

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сулейман сойлу

турция

сша

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил соболезнования своему коллеге из Турции Тайипу Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле, заявил о поддержке союзника по НАТО, сообщается в пресс-релизе Белого дома."Президент Байден выразил глубокие соболезнования президенту Эрдогану и народу Турции в связи с проявлением насилия в Стамбуле и дал понять, что мы поддерживаем нашего союзника по НАТО", - говорится в релизе.Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.

https://ria.ru/20221115/terakt-1831534194.html

стамбул

турция

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