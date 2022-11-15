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Байден выразил соболезнования Эрдогану из-за теракта в Стамбуле
Байден выразил соболезнования Эрдогану из-за теракта в Стамбуле - РИА Новости, 15.11.2022
Байден выразил соболезнования Эрдогану из-за теракта в Стамбуле
Президент США Джо Байден выразил соболезнования своему коллеге из Турции Тайипу Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле, заявил о поддержке союзника по НАТО,... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:24
2022-11-15T12:24
2022-11-15T12:45
стамбул
нато
взрыв в центре стамбула
в мире
джо байден
сулейман сойлу
турция
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил соболезнования своему коллеге из Турции Тайипу Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле, заявил о поддержке союзника по НАТО, сообщается в пресс-релизе Белого дома."Президент Байден выразил глубокие соболезнования президенту Эрдогану и народу Турции в связи с проявлением насилия в Стамбуле и дал понять, что мы поддерживаем нашего союзника по НАТО", - говорится в релизе.Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.
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стамбул, нато, взрыв в центре стамбула , в мире, джо байден, сулейман сойлу, турция, сша
Стамбул, НАТО, Взрыв в центре Стамбула , В мире, Джо Байден, Сулейман Сойлу, Турция, США
12:24 15.11.2022 (обновлено: 12:45 15.11.2022)
Байден выразил соболезнования Эрдогану из-за теракта в Стамбуле
Байден выразил соболезнования Эрдогану из-за теракта в Стамбуле и заявил о поддержке