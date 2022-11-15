https://ria.ru/20221115/terakt-1831546999.html

Теракт в Мелитополе устроили украинские спецслужбы, считают власти

Теракт в Мелитополе устроили украинские спецслужбы, считают власти - РИА Новости, 15.11.2022

Теракт в Мелитополе устроили украинские спецслужбы, считают власти

Теракт в Мелитополе организован украинскими спецслужбами, которые пытаются запугать мирное население, считает председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T11:14

2022-11-15T11:14

2022-11-15T11:14

специальная военная операция на украине

владимир рогов

мелитополь

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Теракт в Мелитополе организован украинскими спецслужбами, которые пытаются запугать мирное население, считает председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Утром во вторник в Мелитополе прозвучал взрыв у жилого дома - сработало самодельное взрывное устройство, пострадал один человек, сообщала ранее администрация города."За терактом стоят украинские спецслужбы. Они не оставляют свои попытки запугать мирное население и дестабилизировать ситуацию в регионе своей политикой террора", - сказал Рогов РИА Новости.По его словам, только уничтожение террористов позволит навести порядок: "Каких-либо полумер будет недостаточно. Это очевидно".

https://ria.ru/20221115/dnr-1831510650.html

мелитополь

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир рогов, мелитополь, запорожская область