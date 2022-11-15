https://ria.ru/20221115/terakt-1831546999.html
Теракт в Мелитополе устроили украинские спецслужбы, считают власти
Теракт в Мелитополе устроили украинские спецслужбы, считают власти - РИА Новости, 15.11.2022
Теракт в Мелитополе устроили украинские спецслужбы, считают власти
Теракт в Мелитополе организован украинскими спецслужбами, которые пытаются запугать мирное население, считает председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:14
2022-11-15T11:14
2022-11-15T11:14
специальная военная операция на украине
владимир рогов
мелитополь
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Теракт в Мелитополе организован украинскими спецслужбами, которые пытаются запугать мирное население, считает председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Утром во вторник в Мелитополе прозвучал взрыв у жилого дома - сработало самодельное взрывное устройство, пострадал один человек, сообщала ранее администрация города."За терактом стоят украинские спецслужбы. Они не оставляют свои попытки запугать мирное население и дестабилизировать ситуацию в регионе своей политикой террора", - сказал Рогов РИА Новости.По его словам, только уничтожение террористов позволит навести порядок: "Каких-либо полумер будет недостаточно. Это очевидно".
https://ria.ru/20221115/dnr-1831510650.html
мелитополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир рогов, мелитополь, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Мелитополь, Запорожская область
Теракт в Мелитополе устроили украинские спецслужбы, считают власти
Член администрации Запорожья Рогов: теракт в Мелитополе устроили украинские спецслужбы
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Теракт в Мелитополе организован украинскими спецслужбами, которые пытаются запугать мирное население, считает председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Утром во вторник в Мелитополе прозвучал взрыв у жилого дома - сработало самодельное взрывное устройство, пострадал один человек, сообщала ранее администрация города.
"За терактом стоят украинские спецслужбы. Они не оставляют свои попытки запугать мирное население и дестабилизировать ситуацию в регионе своей политикой террора", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, только уничтожение террористов позволит навести порядок: "Каких-либо полумер будет недостаточно. Это очевидно".