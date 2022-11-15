https://ria.ru/20221115/terakt-1831531384.html

СМИ: подозреваемую в теракте в Стамбуле обучали американские военные

СМИ: подозреваемую в теракте в Стамбуле обучали американские военные - РИА Новости, 15.11.2022

СМИ: подозреваемую в теракте в Стамбуле обучали американские военные

Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле обучалась в разведшколе Рабочей партии Курдистана (РПК) в сирийском Кобани, где преподавали американские военные,... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T10:18

2022-11-15T10:18

2022-11-15T12:47

в мире

стамбул

турция

взрыв в центре стамбула

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АНКАРА, 15 ноя — РИА Новости. Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле обучалась в разведшколе Рабочей партии Курдистана (РПК) в сирийском Кобани, где преподавали американские военные, пишет газета Yeni Şafak.Кроме того, подозреваемая рассказала о контактах с доверенным лицом главаря организации PKK/YPG/SDG в Айн-аль-Арабе, который давал ей инструкции. Следуя этим указаниям, девушка незаконно въехала в Турцию через Африн-Адлиб четыре месяца назад. Как выяснила полиция, она передвигалась по Стамбулу с мужчиной — членом организации, чтобы пара выглядела как муж и жена и не вызывала подозрений.Рабочая партия Курдистана запрещена в Турции.На прошлой неделе на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемую в совершении теракта Ахлам Альбашир задержали, она призналась в связях с РПК. По данным МВД, указание совершить теракт поступило из приграничного сирийского города Кобани.При обысках у девушки нашли паспорт, крупную сумму денег, цифровые устройства и материалы по организации теракта. Также прошли обыски по 21 адресу, в общей сложности силовики задержали 50 человек.Альбашир пообещали переправить в Грецию, но, по имеющейся у полиции информации, организаторы теракта собирались убить девушку прямо в Стамбуле.Накануне глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона в связи с терактом в центре Стамбула, отметив, что ему известно, где координировалось нападение, и у Турции "больше нет терпимости к этим вероломным поступкам".

https://ria.ru/20221115/terakt-1831534194.html

https://ria.ru/20221115/zayavlenie-1831503298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, стамбул, турция, взрыв в центре стамбула