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СМИ: подозреваемую в теракте в Стамбуле обучали американские военные - РИА Новости, 15.11.2022
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СМИ: подозреваемую в теракте в Стамбуле обучали американские военные
СМИ: подозреваемую в теракте в Стамбуле обучали американские военные - РИА Новости, 15.11.2022
СМИ: подозреваемую в теракте в Стамбуле обучали американские военные
Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле обучалась в разведшколе Рабочей партии Курдистана (РПК) в сирийском Кобани, где преподавали американские военные,... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T10:18
2022-11-15T12:47
в мире
стамбул
турция
взрыв в центре стамбула
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АНКАРА, 15 ноя — РИА Новости. Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле обучалась в разведшколе Рабочей партии Курдистана (РПК) в сирийском Кобани, где преподавали американские военные, пишет газета Yeni Şafak.Кроме того, подозреваемая рассказала о контактах с доверенным лицом главаря организации PKK/YPG/SDG в Айн-аль-Арабе, который давал ей инструкции. Следуя этим указаниям, девушка незаконно въехала в Турцию через Африн-Адлиб четыре месяца назад. Как выяснила полиция, она передвигалась по Стамбулу с мужчиной — членом организации, чтобы пара выглядела как муж и жена и не вызывала подозрений.Рабочая партия Курдистана запрещена в Турции.На прошлой неделе на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемую в совершении теракта Ахлам Альбашир задержали, она призналась в связях с РПК. По данным МВД, указание совершить теракт поступило из приграничного сирийского города Кобани.При обысках у девушки нашли паспорт, крупную сумму денег, цифровые устройства и материалы по организации теракта. Также прошли обыски по 21 адресу, в общей сложности силовики задержали 50 человек.Альбашир пообещали переправить в Грецию, но, по имеющейся у полиции информации, организаторы теракта собирались убить девушку прямо в Стамбуле.Накануне глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона в связи с терактом в центре Стамбула, отметив, что ему известно, где координировалось нападение, и у Турции "больше нет терпимости к этим вероломным поступкам".
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в мире, стамбул, турция, взрыв в центре стамбула
В мире, Стамбул, Турция, Взрыв в центре Стамбула
10:18 15.11.2022 (обновлено: 12:47 15.11.2022)
 
СМИ: подозреваемую в теракте в Стамбуле обучали американские военные

Yeni Şafak: подозреваемая в теракте в Стамбуле училась в разведшколе с военными из США

© AP Photo / Francisco SecoСотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
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АНКАРА, 15 ноя — РИА Новости. Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле обучалась в разведшколе Рабочей партии Курдистана (РПК) в сирийском Кобани, где преподавали американские военные, пишет газета Yeni Şafak.
"Альбашир призналась в связях с сирийским филиалом РПК во время допроса. Террористка рассказала, что прошла обучение в так называемой разведывательной школе РПК в Айн аль-Арабе (Кобани), где также давали уроки американские солдаты в Сирии, и что ее готовили как офицера специальной разведки", — сообщило издание.
Кроме того, подозреваемая рассказала о контактах с доверенным лицом главаря организации PKK/YPG/SDG в Айн-аль-Арабе, который давал ей инструкции. Следуя этим указаниям, девушка незаконно въехала в Турцию через Африн-Адлиб четыре месяца назад. Как выяснила полиция, она передвигалась по Стамбулу с мужчиной — членом организации, чтобы пара выглядела как муж и жена и не вызывала подозрений.
Рабочая партия Курдистана запрещена в Турции.
Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 10:27
Место теракта в Стамбуле было выбрано специально, заявили в Турции
На прошлой неделе на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемую в совершении теракта Ахлам Альбашир задержали, она призналась в связях с РПК. По данным МВД, указание совершить теракт поступило из приграничного сирийского города Кобани.
При обысках у девушки нашли паспорт, крупную сумму денег, цифровые устройства и материалы по организации теракта. Также прошли обыски по 21 адресу, в общей сложности силовики задержали 50 человек.
Альбашир пообещали переправить в Грецию, но, по имеющейся у полиции информации, организаторы теракта собирались убить девушку прямо в Стамбуле.
Накануне глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона в связи с терактом в центре Стамбула, отметив, что ему известно, где координировалось нападение, и у Турции "больше нет терпимости к этим вероломным поступкам".
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 06:03
Турок взбесило заявление США после теракта в Стамбуле
 
В миреСтамбулТурцияВзрыв в центре Стамбула
 
 
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