https://ria.ru/20221115/terakt-1831522864.html

Турецкие СМИ раскрыли подробности о подготовке к теракту в Стамбуле

Турецкие СМИ раскрыли подробности о подготовке к теракту в Стамбуле - РИА Новости, 15.11.2022

Турецкие СМИ раскрыли подробности о подготовке к теракту в Стамбуле

Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле, уроженка Сирии Ахлам Альбашир за три для до случившегося проводила разведку на улице Истикляль, пишет во вторник... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T09:43

2022-11-15T09:43

2022-11-15T10:28

в мире

сулейман сойлу

стамбул

сирия

турция

взрыв в центре стамбула

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АНКАРА, 15 ноя – РИА Новости. Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле, уроженка Сирии Ахлам Альбашир за три для до случившегося проводила разведку на улице Истикляль, пишет во вторник газета Yeni Akit.Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом, отметив, что ему известно, где координировалось нападение, и у Турции "больше нет терпимости к этим вероломным поступкам"."Стало известно, что террористы, атаковавшие Таксим в воскресенье, провели подготовительную работу перед нападением. Согласно анализу записей камер видеонаблюдения и показаний задержанных, выяснилось, что Ахлам Альбашир приехала в Таксим за три дня до вероломного нападения и вместе с мужчиной-членом террористической организации провела разведку на улице Истикляль", - пишет издание.Сообщается, что после взрыва бомбы Альбашир скрылась с места происшествия на такси.

https://ria.ru/20221115/prikaz-1831515652.html

https://ria.ru/20221114/terakt-1831391017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сулейман сойлу, стамбул, сирия, турция, взрыв в центре стамбула