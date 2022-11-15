09:43 15.11.2022 (обновлено: 10:28 15.11.2022)
Турецкие СМИ раскрыли подробности о подготовке к теракту в Стамбуле
Yeni Akit: подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле проводила разведку
© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в медиабанкЖители Стамбула несут цветы к месту теракта на центральной пешеходной улице Истикляль
Жители Стамбула несут цветы к месту теракта на центральной пешеходной улице Истикляль
АНКАРА, 15 ноя – РИА Новости. Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле, уроженка Сирии Ахлам Альбашир за три для до случившегося проводила разведку на улице Истикляль, пишет во вторник газета Yeni Akit.
Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом, отметив, что ему известно, где координировалось нападение, и у Турции "больше нет терпимости к этим вероломным поступкам".
"Стало известно, что террористы, атаковавшие Таксим в воскресенье, провели подготовительную работу перед нападением. Согласно анализу записей камер видеонаблюдения и показаний задержанных, выяснилось, что Ахлам Альбашир приехала в Таксим за три дня до вероломного нападения и вместе с мужчиной-членом террористической организации провела разведку на улице Истикляль", - пишет издание.
Сообщается, что после взрыва бомбы Альбашир скрылась с места происшествия на такси.