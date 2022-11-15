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Турецкие СМИ раскрыли подробности о подготовке к теракту в Стамбуле - РИА Новости, 15.11.2022
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Турецкие СМИ раскрыли подробности о подготовке к теракту в Стамбуле
Турецкие СМИ раскрыли подробности о подготовке к теракту в Стамбуле - РИА Новости, 15.11.2022
Турецкие СМИ раскрыли подробности о подготовке к теракту в Стамбуле
Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле, уроженка Сирии Ахлам Альбашир за три для до случившегося проводила разведку на улице Истикляль, пишет во вторник... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T09:43
2022-11-15T10:28
в мире
сулейман сойлу
стамбул
сирия
турция
взрыв в центре стамбула
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АНКАРА, 15 ноя – РИА Новости. Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле, уроженка Сирии Ахлам Альбашир за три для до случившегося проводила разведку на улице Истикляль, пишет во вторник газета Yeni Akit.Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом, отметив, что ему известно, где координировалось нападение, и у Турции "больше нет терпимости к этим вероломным поступкам"."Стало известно, что террористы, атаковавшие Таксим в воскресенье, провели подготовительную работу перед нападением. Согласно анализу записей камер видеонаблюдения и показаний задержанных, выяснилось, что Ахлам Альбашир приехала в Таксим за три дня до вероломного нападения и вместе с мужчиной-членом террористической организации провела разведку на улице Истикляль", - пишет издание.Сообщается, что после взрыва бомбы Альбашир скрылась с места происшествия на такси.
https://ria.ru/20221115/prikaz-1831515652.html
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стамбул
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в мире, сулейман сойлу, стамбул, сирия, турция, взрыв в центре стамбула
В мире, Сулейман Сойлу, Стамбул, Сирия, Турция, Взрыв в центре Стамбула
09:43 15.11.2022 (обновлено: 10:28 15.11.2022)
 
Турецкие СМИ раскрыли подробности о подготовке к теракту в Стамбуле

Yeni Akit: подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле проводила разведку

© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в медиабанкЖители Стамбула несут цветы к месту теракта на центральной пешеходной улице Истикляль
Жители Стамбула несут цветы к месту теракта на центральной пешеходной улице Истикляль - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Максим Дурнев
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Жители Стамбула несут цветы к месту теракта на центральной пешеходной улице Истикляль
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АНКАРА, 15 ноя – РИА Новости. Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле, уроженка Сирии Ахлам Альбашир за три для до случившегося проводила разведку на улице Истикляль, пишет во вторник газета Yeni Akit.
Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом, отметив, что ему известно, где координировалось нападение, и у Турции "больше нет терпимости к этим вероломным поступкам".
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"Стало известно, что террористы, атаковавшие Таксим в воскресенье, провели подготовительную работу перед нападением. Согласно анализу записей камер видеонаблюдения и показаний задержанных, выяснилось, что Ахлам Альбашир приехала в Таксим за три дня до вероломного нападения и вместе с мужчиной-членом террористической организации провела разведку на улице Истикляль", - пишет издание.
Сообщается, что после взрыва бомбы Альбашир скрылась с места происшествия на такси.
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В миреСулейман СойлуСтамбулСирияТурцияВзрыв в центре Стамбула
 
 
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