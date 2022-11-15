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Суд признал законным отказ в зачислении Алисы Тепляковой в "Синергию" - РИА Новости, 15.11.2022
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Суд признал законным отказ в зачислении Алисы Тепляковой в "Синергию"
Суд признал законным отказ в зачислении Алисы Тепляковой в "Синергию" - РИА Новости, 15.11.2022
Суд признал законным отказ в зачислении Алисы Тепляковой в "Синергию"
Родители Алисы Тепляковой подавали иск в суд с просьбой зачислить их дочь в Университет "Синергия", суд иск не удовлетворил и признал отказ в зачислении... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T10:15
2022-11-15T10:15
общество
образование - общество
москва
алиса теплякова
синергия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Родители Алисы Тепляковой подавали иск в суд с просьбой зачислить их дочь в Университет "Синергия", суд иск не удовлетворил и признал отказ в зачислении законным, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза."Четырнадцатого ноября 2022 года Зюзинский районный суд города Москвы признал законным отказ Университета "Синергия" зачислить на обучение Алису Теплякову. Решение было принято судом первой инстанции по итогам рассмотрения двух исковых заявлений со стороны родителей Алисы Тепляковой. Весной 2022 года Евгений и Наталья Тепляковы подали в суд исковые заявления с просьбой зачислить их дочь в Университет "Синергия" и издать соответствующий приказ о зачислении. Зюзинский районный суд не удовлетворил эти требования", - говорится в сообщении.Отмечается, что при этом суд в полном объеме удовлетворил встречное исковое заявление, которое Университет "Синергия" в июне 2022 года подал в отношении Тепляковых. Университет доказал, что их дочери отказали в зачислении на основании правил приема, согласно которым поступить в "Синергию" может абитуриент, набравший необходимое количество баллов ЕГЭ для зачисления."Решение, принятое Зюзинским районным судом, полностью отвечает интересам Алисы Тепляковой. Девочке рано учиться в университете. &lt;...&gt; Несвоевременное погружение в университетскую среду может нанести вред детской психике. Мы надеемся, что конфликт с семьей Тепляковых будет в скором времени разрешен во благо их талантливой дочери", - отметили в пресс-службе Университета "Синергия".Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Во время сессии возник конфликт - отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Евгений Тепляков напал на завкафедрой. Позднее отец девочки подал документы на нее и ее брата Хеймдалля на поступление в "Синергию", в поступлении детям было отказано.
https://ria.ru/20220212/onischenko-1772491604.html
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общество, образование - общество, москва, алиса теплякова, синергия
Общество, Образование - Общество, Москва, Алиса Теплякова, Синергия
10:15 15.11.2022
 
Суд признал законным отказ в зачислении Алисы Тепляковой в "Синергию"

Суд отказал родителям Алисы Тепляковой в иске с просьбой зачислить ее в "Синергию"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСтенд университета Синергия
Стенд университета Синергия - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Стенд университета Синергия. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Родители Алисы Тепляковой подавали иск в суд с просьбой зачислить их дочь в Университет "Синергия", суд иск не удовлетворил и признал отказ в зачислении законным, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Четырнадцатого ноября 2022 года Зюзинский районный суд города Москвы признал законным отказ Университета "Синергия" зачислить на обучение Алису Теплякову. Решение было принято судом первой инстанции по итогам рассмотрения двух исковых заявлений со стороны родителей Алисы Тепляковой. Весной 2022 года Евгений и Наталья Тепляковы подали в суд исковые заявления с просьбой зачислить их дочь в Университет "Синергия" и издать соответствующий приказ о зачислении. Зюзинский районный суд не удовлетворил эти требования", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что при этом суд в полном объеме удовлетворил встречное исковое заявление, которое Университет "Синергия" в июне 2022 года подал в отношении Тепляковых. Университет доказал, что их дочери отказали в зачислении на основании правил приема, согласно которым поступить в "Синергию" может абитуриент, набравший необходимое количество баллов ЕГЭ для зачисления.
"Решение, принятое Зюзинским районным судом, полностью отвечает интересам Алисы Тепляковой. Девочке рано учиться в университете. <...> Несвоевременное погружение в университетскую среду может нанести вред детской психике. Мы надеемся, что конфликт с семьей Тепляковых будет в скором времени разрешен во благо их талантливой дочери", - отметили в пресс-службе Университета "Синергия".
Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Во время сессии возник конфликт - отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Евгений Тепляков напал на завкафедрой.
Позднее отец девочки подал документы на нее и ее брата Хеймдалля на поступление в "Синергию", в поступлении детям было отказано.
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