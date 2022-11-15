https://ria.ru/20221115/syp-1831676449.html
Британцы назвали Зеленского вездесущим, как сыпь, после его речи на G20
Британцы назвали Зеленского вездесущим, как сыпь, после его речи на G20 - РИА Новости, 15.11.2022
Британцы назвали Зеленского вездесущим, как сыпь, после его речи на G20
Читатели британской газеты Daily Express резко отреагировали на высказанное на саммите G20 предложение президента Владимира Зеленского по решению конфликта на... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:14
2022-11-15T16:14
2022-11-15T16:53
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владимир путин
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express резко отреагировали на высказанное на саммите G20 предложение президента Владимира Зеленского по решению конфликта на Украине.Политик обратился к участникам саммита по видеосвязи: он потребовал вывести российские войска с Украины и вернуть территории. Всего же план Зеленского насчитывал десять пунктов."Из его плана непонятно, что конкретно он имеет в виду. Только бесконечная болтовня", — прокомментировал JohnJBrown.Pete1951 спросил, что будет с местными жителями, если Россия согласится на план Зеленского и выведет войска."Кто-нибудь верит, что киевский режим не накажет этих людей?" — добавил он."Это G20. Почему тут этот клоун? Все, что он хочет, — сделать этот саммит посвященным одной лишь Украине", — прокомментировал FoxyStar.Пользователь также отметил, что большинство присутствующих на встрече не хотели слушать украинского президента.Еще один читатель напомнил, что Украина не состоит в G20."Он как сильная сыпь — распространяется повсюду", — ответила k69atie."Его офшорные счета сейчас должны быть полны", — предположил diactivated."А что случилось с Минскими соглашениями?" — поинтересовался еще один читатель."Украина должна была соблюдать Минские соглашения, но не сделала это. Поэтому теперь она там, где есть", — написал SteveJones7."Решения конфликта нужно было достичь несколько месяцев назад. Вместо этого люди вроде Джонсона и Байдена подстрекали Украину, поставляя оружие", — написал CHIPs.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221115/lavrov-1831583657.html
https://ria.ru/20221115/zelenskiy-1831587069.html
https://ria.ru/20221115/peregovory-1831583868.html
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в мире, украина, нато, владимир зеленский, владимир путин, россия, донбасс, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Украина, НАТО, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Донбасс, Большая двадцатка, Саммит G20
16:14 15.11.2022 (обновлено: 16:53 15.11.2022)
Британцы назвали Зеленского вездесущим, как сыпь, после его речи на G20
Читатели Express сравнили Зеленского с сыпью после его плана решения конфликта на Украине
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Express
резко отреагировали на высказанное на саммите G20 предложение президента Владимира Зеленского по решению конфликта на Украине.
Политик обратился к участникам саммита по видеосвязи: он потребовал вывести российские войска с Украины и вернуть территории. Всего же план Зеленского насчитывал десять пунктов.
"Из его плана непонятно, что конкретно он имеет в виду. Только бесконечная болтовня", — прокомментировал JohnJBrown.
Pete1951 спросил, что будет с местными жителями, если Россия
согласится на план Зеленского и выведет войска.
"Кто-нибудь верит, что киевский режим не накажет этих людей?" — добавил он.
"Это G20. Почему тут этот клоун? Все, что он хочет, — сделать этот саммит посвященным одной лишь Украине", — прокомментировал FoxyStar.
Пользователь также отметил, что большинство присутствующих на встрече не хотели слушать украинского президента.
Еще один читатель напомнил, что Украина не состоит в G20.
"Он как сильная сыпь — распространяется повсюду", — ответила k69atie.
"Его офшорные счета сейчас должны быть полны", — предположил diactivated.
"А что случилось с Минскими соглашениями?" — поинтересовался еще один читатель.
"Украина должна была соблюдать Минские соглашения, но не сделала это. Поэтому теперь она там, где есть", — написал SteveJones7.
"Решения конфликта нужно было достичь несколько месяцев назад. Вместо этого люди вроде Джонсона и Байдена подстрекали Украину, поставляя оружие", — написал CHIPs.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.