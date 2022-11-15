https://ria.ru/20221115/svyaz-1831499581.html

Российская армия применила на Украине новые системы для улучшения связи

Российская армия применила на Украине новые системы для улучшения связи - РИА Новости, 15.11.2022

Российская армия применила на Украине новые системы для улучшения связи

Связисты 6-й армии Западной группировки войск начали применять в ходе специальной военной операции новые ретрансляторы для улучшения качества приема и дальности РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T03:22

2022-11-15T03:22

2022-11-15T07:18

новое оружие россии

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822726904_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_135bfef4ad0cbd5287050e48390fd0b2.jpg

ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Связисты 6-й армии Западной группировки войск начали применять в ходе специальной военной операции новые ретрансляторы для улучшения качества приема и дальности сигнала, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Нептун".По его словам, новое оборудование позволит улучшить управление войсками и взаимодействие подразделений, оперативность передачи данных. "Без связи, как говорят, не будет победы", - добавил "Нептун", проходящий службу на харьковском направлении.

https://ria.ru/20220518/oruzhie-1789256302.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина