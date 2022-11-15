https://ria.ru/20221115/svyaz-1831499581.html
Российская армия применила на Украине новые системы для улучшения связи
Российская армия применила на Украине новые системы для улучшения связи - РИА Новости, 15.11.2022
Российская армия применила на Украине новые системы для улучшения связи
Связисты 6-й армии Западной группировки войск начали применять в ходе специальной военной операции новые ретрансляторы для улучшения качества приема и дальности РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T03:22
2022-11-15T03:22
2022-11-15T07:18
новое оружие россии
украина
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ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Связисты 6-й армии Западной группировки войск начали применять в ходе специальной военной операции новые ретрансляторы для улучшения качества приема и дальности сигнала, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Нептун".По его словам, новое оборудование позволит улучшить управление войсками и взаимодействие подразделений, оперативность передачи данных. "Без связи, как говорят, не будет победы", - добавил "Нептун", проходящий службу на харьковском направлении.
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украина
Новое оружие России, Украина
03:22 15.11.2022 (обновлено: 07:18 15.11.2022)
Российская армия применила на Украине новые системы для улучшения связи
Российские военные применили на Украине новое оборудование для улучшения качества связи
ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Связисты 6-й армии Западной группировки войск начали применять в ходе специальной военной операции новые ретрансляторы для улучшения качества приема и дальности сигнала, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Нептун".
"Мы вешаем ретранслятор для радиостанции Р-187 П1, потому что дальность у нас большая, и чтобы усилить и улучшить качество связи, мы, соответственно, сейчас будем вешать этот ретранслятор", - сказал собеседник агентства.
По его словам, новое оборудование позволит улучшить управление войсками и взаимодействие подразделений, оперативность передачи данных. "Без связи, как говорят, не будет победы", - добавил "Нептун", проходящий службу на харьковском направлении.