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Более 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в СВО, заявил Кадыров - РИА Новости, 15.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/svo-1831603633.html
Более 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в СВО, заявил Кадыров
Более 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в СВО, заявил Кадыров - РИА Новости, 15.11.2022
Более 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в СВО, заявил Кадыров
Свыше 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в спецоперации, из них более 9 тысяч сейчас находятся на передовой, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:29
2022-11-15T13:29
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
магомед даудов
безопасность
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 15 ноя - РИА Новости. Свыше 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в спецоперации, из них более 9 тысяч сейчас находятся на передовой, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам совещания с представителями силовых ведомств."В ходе совещания заслушал доклад председателя парламента ЧР, начальника республиканского штаба СВО Магомеда Даудова. Он отметил, что с момента начала СВО в её проведении приняли участие свыше 20 тысяч чеченских бойцов, из них более 9 тысяч в настоящее время находятся на передовой", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он сообщил о поручении командирам подразделений и начальникам региональных отделов МВД "принять необходимые меры по формированию резервов из желающих устроиться на работу в военные структуры", организовывать для них соответствующие учения - это позволит оперативно пополнять ряды силовиков обученными и подготовленными бойцами в случае необходимости.Также Кадыров заявил, что фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова за время проведения СВО передал жителям освобождённых территорий более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20221113/spetsoperatsiya-1831123703.html
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рамзан кадыров, магомед даудов, безопасность, чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Магомед Даудов, Безопасность, Чеченская республика (Чечня)
13:29 15.11.2022
 
Более 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в СВО, заявил Кадыров

Кадыров: более 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в СВО, девять тысяч на передовой

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 15 ноя - РИА Новости. Свыше 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в спецоперации, из них более 9 тысяч сейчас находятся на передовой, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам совещания с представителями силовых ведомств.
"В ходе совещания заслушал доклад председателя парламента ЧР, начальника республиканского штаба СВО Магомеда Даудова. Он отметил, что с момента начала СВО в её проведении приняли участие свыше 20 тысяч чеченских бойцов, из них более 9 тысяч в настоящее время находятся на передовой", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он сообщил о поручении командирам подразделений и начальникам региональных отделов МВД "принять необходимые меры по формированию резервов из желающих устроиться на работу в военные структуры", организовывать для них соответствующие учения - это позволит оперативно пополнять ряды силовиков обученными и подготовленными бойцами в случае необходимости.
Также Кадыров заявил, что фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова за время проведения СВО передал жителям освобождённых территорий более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи.
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Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровМагомед ДаудовБезопасностьЧеченская республика (Чечня)
 
 
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