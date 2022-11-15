https://ria.ru/20221115/svo-1831603633.html
Более 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в СВО, заявил Кадыров
Более 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в СВО, заявил Кадыров - РИА Новости, 15.11.2022
Более 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в СВО, заявил Кадыров
Свыше 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в спецоперации, из них более 9 тысяч сейчас находятся на передовой, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:29
2022-11-15T13:29
2022-11-15T13:29
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
магомед даудов
безопасность
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 15 ноя - РИА Новости. Свыше 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в спецоперации, из них более 9 тысяч сейчас находятся на передовой, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам совещания с представителями силовых ведомств."В ходе совещания заслушал доклад председателя парламента ЧР, начальника республиканского штаба СВО Магомеда Даудова. Он отметил, что с момента начала СВО в её проведении приняли участие свыше 20 тысяч чеченских бойцов, из них более 9 тысяч в настоящее время находятся на передовой", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он сообщил о поручении командирам подразделений и начальникам региональных отделов МВД "принять необходимые меры по формированию резервов из желающих устроиться на работу в военные структуры", организовывать для них соответствующие учения - это позволит оперативно пополнять ряды силовиков обученными и подготовленными бойцами в случае необходимости.Также Кадыров заявил, что фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова за время проведения СВО передал жителям освобождённых территорий более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20221113/spetsoperatsiya-1831123703.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, магомед даудов, безопасность, чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Магомед Даудов, Безопасность, Чеченская республика (Чечня)
Более 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в СВО, заявил Кадыров
Кадыров: более 20 тысяч чеченских бойцов приняли участие в СВО, девять тысяч на передовой