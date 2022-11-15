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Путин заявил о попытках некоторых стран раскачать суверенитет России - РИА Новости, 15.11.2022
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Путин заявил о попытках некоторых стран раскачать суверенитет России
Путин заявил о попытках некоторых стран раскачать суверенитет России - РИА Новости, 15.11.2022
Путин заявил о попытках некоторых стран раскачать суверенитет России
Раскачка государств и народов начинается с искажения истории и размытия традиционных ценностей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:03
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россия
владимир путин
политика
украина
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Раскачка государств и народов начинается с искажения истории и размытия традиционных ценностей, заявил президент России Владимир Путин."Искажение истории, насаждение мифов, размывание ценностей, во многом именно с этих мифов и начинается раскачка государств и народов. Такой сценарий, как мы видим, был обкатан и на некоторых странах уже, в том числе и на Украине, да и в ряде других государств. Были попытки также поступить и с нашей страной", - сказал Путин на заседании российского оргкомитета "Победа".Президент напомнил, что недавно были утверждены основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей. "В их число, безусловно, входит и историческая память", - отметил он."Были попытки поступить так же и с нашей страной - с Россией, но, как уже говорил, мы вовремя и достаточно твердо для того, чтобы отстаивать свои интересы, поставили им заслон", - заявил Путин.
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россия, владимир путин, политика, украина
Россия, Владимир Путин, Политика, Украина
14:03 15.11.2022 (обновлено: 14:26 15.11.2022)
 
Путин заявил о попытках некоторых стран раскачать суверенитет России

Путин: Россия вовремя поставила заслон попыткам некоторых стран повлиять на суверенитет

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Раскачка государств и народов начинается с искажения истории и размытия традиционных ценностей, заявил президент России Владимир Путин.
"Искажение истории, насаждение мифов, размывание ценностей, во многом именно с этих мифов и начинается раскачка государств и народов. Такой сценарий, как мы видим, был обкатан и на некоторых странах уже, в том числе и на Украине, да и в ряде других государств. Были попытки также поступить и с нашей страной", - сказал Путин на заседании российского оргкомитета "Победа".
Президент напомнил, что недавно были утверждены основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей. "В их число, безусловно, входит и историческая память", - отметил он.
"Были попытки поступить так же и с нашей страной - с Россией, но, как уже говорил, мы вовремя и достаточно твердо для того, чтобы отстаивать свои интересы, поставили им заслон", - заявил Путин.
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