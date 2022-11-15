https://ria.ru/20221115/suverenitet-1831617223.html

Путин заявил о попытках некоторых стран раскачать суверенитет России

Путин заявил о попытках некоторых стран раскачать суверенитет России - РИА Новости, 15.11.2022

Путин заявил о попытках некоторых стран раскачать суверенитет России

Раскачка государств и народов начинается с искажения истории и размытия традиционных ценностей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:03

2022-11-15T14:03

2022-11-15T14:26

россия

владимир путин

политика

украина

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Раскачка государств и народов начинается с искажения истории и размытия традиционных ценностей, заявил президент России Владимир Путин."Искажение истории, насаждение мифов, размывание ценностей, во многом именно с этих мифов и начинается раскачка государств и народов. Такой сценарий, как мы видим, был обкатан и на некоторых странах уже, в том числе и на Украине, да и в ряде других государств. Были попытки также поступить и с нашей страной", - сказал Путин на заседании российского оргкомитета "Победа".Президент напомнил, что недавно были утверждены основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей. "В их число, безусловно, входит и историческая память", - отметил он."Были попытки поступить так же и с нашей страной - с Россией, но, как уже говорил, мы вовремя и достаточно твердо для того, чтобы отстаивать свои интересы, поставили им заслон", - заявил Путин.

https://ria.ru/20221115/protivorechiya-1831508521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, политика, украина