https://ria.ru/20221115/suverenitet-1831617223.html
Путин заявил о попытках некоторых стран раскачать суверенитет России
Путин заявил о попытках некоторых стран раскачать суверенитет России - РИА Новости, 15.11.2022
Путин заявил о попытках некоторых стран раскачать суверенитет России
Раскачка государств и народов начинается с искажения истории и размытия традиционных ценностей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:03
2022-11-15T14:03
2022-11-15T14:26
россия
владимир путин
политика
украина
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Раскачка государств и народов начинается с искажения истории и размытия традиционных ценностей, заявил президент России Владимир Путин."Искажение истории, насаждение мифов, размывание ценностей, во многом именно с этих мифов и начинается раскачка государств и народов. Такой сценарий, как мы видим, был обкатан и на некоторых странах уже, в том числе и на Украине, да и в ряде других государств. Были попытки также поступить и с нашей страной", - сказал Путин на заседании российского оргкомитета "Победа".Президент напомнил, что недавно были утверждены основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей. "В их число, безусловно, входит и историческая память", - отметил он."Были попытки поступить так же и с нашей страной - с Россией, но, как уже говорил, мы вовремя и достаточно твердо для того, чтобы отстаивать свои интересы, поставили им заслон", - заявил Путин.
https://ria.ru/20221115/protivorechiya-1831508521.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, политика, украина
Россия, Владимир Путин, Политика, Украина
14:03 15.11.2022 (обновлено: 14:26 15.11.2022)
Путин заявил о попытках некоторых стран раскачать суверенитет России
Путин: Россия вовремя поставила заслон попыткам некоторых стран повлиять на суверенитет
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Раскачка государств и народов начинается с искажения истории и размытия традиционных ценностей, заявил президент России Владимир Путин.
"Искажение истории, насаждение мифов, размывание ценностей, во многом именно с этих мифов и начинается раскачка государств и народов. Такой сценарий, как мы видим, был обкатан и на некоторых странах уже, в том числе и на Украине
, да и в ряде других государств. Были попытки также поступить и с нашей страной", - сказал Путин на заседании российского оргкомитета "Победа".
Президент напомнил, что недавно были утверждены основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей. "В их число, безусловно, входит и историческая память", - отметил он.
"Были попытки поступить так же и с нашей страной - с Россией, но, как уже говорил, мы вовремя и достаточно твердо для того, чтобы отстаивать свои интересы, поставили им заслон", - заявил Путин.