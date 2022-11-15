https://ria.ru/20221115/sunak-1831589228.html

Британцы набросились на Сунака из-за его требований к России

Британцы набросились на Сунака из-за его требований к России - РИА Новости, 15.11.2022

Британцы набросились на Сунака из-за его требований к России

Читатели британского издания Daily Express резко отреагировали на заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака, сделанное во время саммита G20. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:58

2022-11-15T12:58

2022-11-15T13:31

в мире

владимир путин

риши сунак

россия

великобритания

украина

большая двадцатка

саммит g20

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826328106_614:0:2456:1036_1920x0_80_0_0_ec84fb133b67b0ed6baf1d040e33694b.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express резко отреагировали на заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака, сделанное во время саммита G20.Недавно назначенный премьер Соединенного Королевства потребовал от России покинуть территорию Украины и прекратить конфликт, назвав его "варварским"."Путин лишь только посмеется над Сунаком, премьер-министром Великобритании, который даже не может остановить вторжение безоружных мигрантов на резиновых лодках в нашу страну", — отметил Tankerman."Мы даже не может контролировать Ла-Манш, а Сунак тут что-то требует", — прокомментировал Mr. Marmaduke."Для премьер-министра единственной страны в мире, которая даже не заставит Путина дрожать в сапогах, это просто смешно", — написал Cortina."Получила ли британская общественность возможность высказаться по поводу того, должна ли Великобритания принимать участие и выделять триллионы фунтов стерлингов на поддержку Украины?" — поинтересовался DaWilko."Сунак требует? Заглохните, бриташки, вы уже не значимая военная держава. Вас только что унизил Талибан*", — отметил Truebluefiasco.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20221115/kitay-1831569314.html

https://ria.ru/20221115/ukraina-1831537345.html

россия

великобритания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, риши сунак, россия, великобритания, украина, большая двадцатка, саммит g20