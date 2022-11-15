12:58 15.11.2022 (обновлено: 13:31 15.11.2022)
Британцы набросились на Сунака из-за его требований к России
Читатели Daily Express раскритиковали требования Сунака к России
© AP Photo / Matt DunhamРиши Сунак
© AP Photo / Matt Dunham
Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express резко отреагировали на заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака, сделанное во время саммита G20.
Недавно назначенный премьер Соединенного Королевства потребовал от России покинуть территорию Украины и прекратить конфликт, назвав его "варварским".
"Путин лишь только посмеется над Сунаком, премьер-министром Великобритании, который даже не может остановить вторжение безоружных мигрантов на резиновых лодках в нашу страну", — отметил Tankerman.
"Мы даже не может контролировать Ла-Манш, а Сунак тут что-то требует", — прокомментировал Mr. Marmaduke.
"Для премьер-министра единственной страны в мире, которая даже не заставит Путина дрожать в сапогах, это просто смешно", — написал Cortina.
"Получила ли британская общественность возможность высказаться по поводу того, должна ли Великобритания принимать участие и выделять триллионы фунтов стерлингов на поддержку Украины?" — поинтересовался DaWilko.
"Сунак требует? Заглохните, бриташки, вы уже не значимая военная держава. Вас только что унизил Талибан*", — отметил Truebluefiasco.
"Какой же Сунак ничтожно жалкий премьер-министр", — подытожил Strong like bull.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность