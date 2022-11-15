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Британцы набросились на Сунака из-за его требований к России - РИА Новости, 15.11.2022
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Британцы набросились на Сунака из-за его требований к России
Британцы набросились на Сунака из-за его требований к России - РИА Новости, 15.11.2022
Британцы набросились на Сунака из-за его требований к России
Читатели британского издания Daily Express резко отреагировали на заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака, сделанное во время саммита G20. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:58
2022-11-15T13:31
в мире
владимир путин
риши сунак
россия
великобритания
украина
большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express резко отреагировали на заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака, сделанное во время саммита G20.Недавно назначенный премьер Соединенного Королевства потребовал от России покинуть территорию Украины и прекратить конфликт, назвав его "варварским"."Путин лишь только посмеется над Сунаком, премьер-министром Великобритании, который даже не может остановить вторжение безоружных мигрантов на резиновых лодках в нашу страну", — отметил Tankerman."Мы даже не может контролировать Ла-Манш, а Сунак тут что-то требует", — прокомментировал Mr. Marmaduke."Для премьер-министра единственной страны в мире, которая даже не заставит Путина дрожать в сапогах, это просто смешно", — написал Cortina."Получила ли британская общественность возможность высказаться по поводу того, должна ли Великобритания принимать участие и выделять триллионы фунтов стерлингов на поддержку Украины?" — поинтересовался DaWilko."Сунак требует? Заглохните, бриташки, вы уже не значимая военная держава. Вас только что унизил Талибан*", — отметил Truebluefiasco.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20221115/kitay-1831569314.html
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в мире, владимир путин, риши сунак, россия, великобритания, украина, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Владимир Путин, Риши Сунак, Россия, Великобритания, Украина, Большая двадцатка, Саммит G20
12:58 15.11.2022 (обновлено: 13:31 15.11.2022)
 
Британцы набросились на Сунака из-за его требований к России

Читатели Daily Express раскритиковали требования Сунака к России

© AP Photo / Matt DunhamРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express резко отреагировали на заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака, сделанное во время саммита G20.
Недавно назначенный премьер Соединенного Королевства потребовал от России покинуть территорию Украины и прекратить конфликт, назвав его "варварским".
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Сунак назвал Китай угрозой для экономической безопасности Британии
"Путин лишь только посмеется над Сунаком, премьер-министром Великобритании, который даже не может остановить вторжение безоружных мигрантов на резиновых лодках в нашу страну", — отметил Tankerman.
"Мы даже не может контролировать Ла-Манш, а Сунак тут что-то требует", — прокомментировал Mr. Marmaduke.
"Для премьер-министра единственной страны в мире, которая даже не заставит Путина дрожать в сапогах, это просто смешно", — написал Cortina.
"Получила ли британская общественность возможность высказаться по поводу того, должна ли Великобритания принимать участие и выделять триллионы фунтов стерлингов на поддержку Украины?" — поинтересовался DaWilko.
"Сунак требует? Заглохните, бриташки, вы уже не значимая военная держава. Вас только что унизил Талибан*", — отметил Truebluefiasco.

"Какой же Сунак ничтожно жалкий премьер-министр", — подытожил Strong like bull.

Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 10:39Специальная военная операция на Украине
Зеленский на саммите G20 озвучил свою "формулу мира" на Украине
 
В миреВладимир ПутинРиши СунакРоссияВеликобританияУкраинаБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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