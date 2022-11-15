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Массовый убийца Галявиев отказался от платных адвокатов - РИА Новости, 15.11.2022
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Массовый убийца Галявиев отказался от платных адвокатов
Массовый убийца Галявиев отказался от платных адвокатов - РИА Новости, 15.11.2022
Массовый убийца Галявиев отказался от платных адвокатов
Ильназ Галявиев, которого судят за убийство девяти человек в казанской гимназии №175, отказался от услуг двух адвокатов по соглашению, представлявших его... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:40
2022-11-15T11:40
происшествия
ильназ галявиев
калужская область
вологда
москва
стрельба в школе в казани
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КАЗАНЬ, 15 ноя – РИА Новости. Ильназ Галявиев, которого судят за убийство девяти человек в казанской гимназии №175, отказался от услуг двух адвокатов по соглашению, представлявших его интересы в ходе следствия, передает корреспондент РИА Новости из Верховного суда Татарстана во вторник."Против (участия в судебном процессе адвокатов по соглашению). Я написал… в адвокатские палаты Калужской области, Вологды и Москвы, чтобы они вернули средства заказчику [кто это, официально не оглашалось]", - сказал Галявиев, отвечая на вопрос судьи, не возражает ли подсудимый против участия в процессе адвокатов по соглашению.Таким образом, интересы Галявиева в суде представляет только адвокат по назначению - государственный.По версии следствия, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении".Потерпевшими по делу признаны 667 человек, заявлены гражданские иски на 48 миллионов рублей. Уголовное дело составило 325 томов.Галявиев признан вменяемым, в ходе следствия вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Окончательное обвинение предъявлено по четырем статьям УК РФ: об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и взрывных устройств и умышленном уничтожении имущества. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.
https://ria.ru/20221115/galyaviev-1831550325.html
https://ria.ru/20220113/kazan-1767606865.html
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происшествия, ильназ галявиев, калужская область, вологда, москва, стрельба в школе в казани
Происшествия, Ильназ Галявиев, Калужская область, Вологда, Москва, Стрельба в школе в Казани
11:40 15.11.2022
 
Массовый убийца Галявиев отказался от платных адвокатов

Галявиев, которого судят за массовое убийство в гимназии, отказался от двух адвокатов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкИльназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии, в зале заседаний Верховного суда Татарстана
Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии, в зале заседаний Верховного суда Татарстана - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии, в зале заседаний Верховного суда Татарстана. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 15 ноя – РИА Новости. Ильназ Галявиев, которого судят за убийство девяти человек в казанской гимназии №175, отказался от услуг двух адвокатов по соглашению, представлявших его интересы в ходе следствия, передает корреспондент РИА Новости из Верховного суда Татарстана во вторник.
"Против (участия в судебном процессе адвокатов по соглашению). Я написал… в адвокатские палаты Калужской области, Вологды и Москвы, чтобы они вернули средства заказчику [кто это, официально не оглашалось]", - сказал Галявиев, отвечая на вопрос судьи, не возражает ли подсудимый против участия в процессе адвокатов по соглашению.
Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии, в зале заседаний Верховного суда Татарстана - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 11:23
Галявиев в суде полностью признал вину
Таким образом, интересы Галявиева в суде представляет только адвокат по назначению - государственный.
По версии следствия, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении".
Потерпевшими по делу признаны 667 человек, заявлены гражданские иски на 48 миллионов рублей. Уголовное дело составило 325 томов.
Галявиев признан вменяемым, в ходе следствия вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Окончательное обвинение предъявлено по четырем статьям УК РФ: об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и взрывных устройств и умышленном уничтожении имущества. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.
В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.
Сотрудники правоохранительных органов у школы №174 в Казани - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
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Галявиев готовился к массовому убийству несколько месяцев, заявил Бастрыкин
 
ПроисшествияИльназ ГалявиевКалужская областьВологдаМоскваСтрельба в школе в Казани
 
 
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