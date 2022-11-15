https://ria.ru/20221115/sud-1831556277.html

Массовый убийца Галявиев отказался от платных адвокатов

Массовый убийца Галявиев отказался от платных адвокатов - РИА Новости, 15.11.2022

Массовый убийца Галявиев отказался от платных адвокатов

Ильназ Галявиев, которого судят за убийство девяти человек в казанской гимназии №175, отказался от услуг двух адвокатов по соглашению, представлявших его... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T11:40

2022-11-15T11:40

2022-11-15T11:40

происшествия

ильназ галявиев

калужская область

вологда

москва

стрельба в школе в казани

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КАЗАНЬ, 15 ноя – РИА Новости. Ильназ Галявиев, которого судят за убийство девяти человек в казанской гимназии №175, отказался от услуг двух адвокатов по соглашению, представлявших его интересы в ходе следствия, передает корреспондент РИА Новости из Верховного суда Татарстана во вторник."Против (участия в судебном процессе адвокатов по соглашению). Я написал… в адвокатские палаты Калужской области, Вологды и Москвы, чтобы они вернули средства заказчику [кто это, официально не оглашалось]", - сказал Галявиев, отвечая на вопрос судьи, не возражает ли подсудимый против участия в процессе адвокатов по соглашению.Таким образом, интересы Галявиева в суде представляет только адвокат по назначению - государственный.По версии следствия, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении".Потерпевшими по делу признаны 667 человек, заявлены гражданские иски на 48 миллионов рублей. Уголовное дело составило 325 томов.Галявиев признан вменяемым, в ходе следствия вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Окончательное обвинение предъявлено по четырем статьям УК РФ: об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и взрывных устройств и умышленном уничтожении имущества. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.

https://ria.ru/20221115/galyaviev-1831550325.html

https://ria.ru/20220113/kazan-1767606865.html

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вологда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ильназ галявиев, калужская область, вологда, москва, стрельба в школе в казани