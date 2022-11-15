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ВС предложил приостанавливать суды, если кто-то из участников воюет - РИА Новости, 15.11.2022
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ВС предложил приостанавливать суды, если кто-то из участников воюет
ВС предложил приостанавливать суды, если кто-то из участников воюет - РИА Новости, 15.11.2022
ВС предложил приостанавливать суды, если кто-то из участников воюет
Верховный суд РФ предлагает приостанавливать процессы, если кто-то из сторон по делу участвует в боевых действиях, за внесение соответствующего законопроекта в... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:33
2022-11-15T11:33
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ предлагает приостанавливать процессы, если кто-то из сторон по делу участвует в боевых действиях, за внесение соответствующего законопроекта в Госдуму пленум суда проголосовал во вторник.Соответствующие изменения планируется внести в Арбитражный процессуальный кодекс РФ."На недопущение нарушений прав лиц, участвующих в деле, и унификацию процессуального законодательства направлены предложения законопроекта о закреплении обязанности арбитражного суда приостановить производство по делу в случае участия являющегося истцом и/или ответчиком гражданина в проведении контртеррористической операции, боевых действиях или в случае выполнения задач в условиях чрезвычайного или военного положения, а также в условиях военных конфликтов", - сказано в пояснительной записке в проекту.Там указано, что истец вправе попросить рассмотреть дело в его отсутствие.
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
11:33 15.11.2022
 
ВС предложил приостанавливать суды, если кто-то из участников воюет

Верховный суд предложил приостанавливать судебные споры, если кто-то из участников воюет

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ предлагает приостанавливать процессы, если кто-то из сторон по делу участвует в боевых действиях, за внесение соответствующего законопроекта в Госдуму пленум суда проголосовал во вторник.
Соответствующие изменения планируется внести в Арбитражный процессуальный кодекс РФ.
Верховный суд РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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Верховный суд разъяснил, в каких случаях придется платить по иску за мнение
"На недопущение нарушений прав лиц, участвующих в деле, и унификацию процессуального законодательства направлены предложения законопроекта о закреплении обязанности арбитражного суда приостановить производство по делу в случае участия являющегося истцом и/или ответчиком гражданина в проведении контртеррористической операции, боевых действиях или в случае выполнения задач в условиях чрезвычайного или военного положения, а также в условиях военных конфликтов", - сказано в пояснительной записке в проекту.
Там указано, что истец вправе попросить рассмотреть дело в его отсутствие.
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