https://ria.ru/20221115/sud-1831554201.html

ВС предложил приостанавливать суды, если кто-то из участников воюет

ВС предложил приостанавливать суды, если кто-то из участников воюет - РИА Новости, 15.11.2022

ВС предложил приостанавливать суды, если кто-то из участников воюет

Верховный суд РФ предлагает приостанавливать процессы, если кто-то из сторон по делу участвует в боевых действиях, за внесение соответствующего законопроекта в... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T11:33

2022-11-15T11:33

2022-11-15T11:33

россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ предлагает приостанавливать процессы, если кто-то из сторон по делу участвует в боевых действиях, за внесение соответствующего законопроекта в Госдуму пленум суда проголосовал во вторник.Соответствующие изменения планируется внести в Арбитражный процессуальный кодекс РФ."На недопущение нарушений прав лиц, участвующих в деле, и унификацию процессуального законодательства направлены предложения законопроекта о закреплении обязанности арбитражного суда приостановить производство по делу в случае участия являющегося истцом и/или ответчиком гражданина в проведении контртеррористической операции, боевых действиях или в случае выполнения задач в условиях чрезвычайного или военного положения, а также в условиях военных конфликтов", - сказано в пояснительной записке в проекту.Там указано, что истец вправе попросить рассмотреть дело в его отсутствие.

https://ria.ru/20221101/mnenie-1828373633.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, госдума рф, общество