https://ria.ru/20221115/sud-1831515124.html
Суд взыскал с осужденного экс-депутата Госдумы 340 миллионов рублей
Суд взыскал с осужденного экс-депутата Госдумы 340 миллионов рублей - РИА Новости, 15.11.2022
Суд взыскал с осужденного экс-депутата Госдумы 340 миллионов рублей
Фрунзенский районный суд Владивостока взыскал в доход государства более 340 миллионов рублей незаконного дохода с бывшего депутата Государственной Думы РФ... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T09:08
2022-11-15T09:08
2022-11-15T09:08
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ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока взыскал в доход государства более 340 миллионов рублей незаконного дохода с бывшего депутата Государственной Думы РФ Василия Усольцева, сообщил РИА Новости представитель суда.По данным на сайте суда, истцом является прокурор Приморского края. Ответчик - бывший депутат ГД РФ IV и V созывов, бывший вице-губернатор Приморья Усольцев, который ранее также был осужден по двум статьям. Иск рассматривался во вторник."Иск удовлетворён полностью, на 340 миллионов рублей", - сказал собеседник.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Усольцев в нарушение запрета, установленного законом о статусе депутата, занимался коммерческой деятельностью в Приморье.Он отметил, что также Усольцев обменивал и продавал акции предприятия.В апреле 2021 года Усольцева осудили на 2 года условно по делу об отмывании денег. По версии следствия, с 28 января 2014 года по 7 ноября 2017 года он незаконно участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих организаций и, чтобы скрыть доходы, перевел более 143,5 миллиона рублей в качестве процентного займа на счет организации. Второму фигуранту, гендиректору фирмы, вменялась легализация денег бывшего чиновника.Также ранее Усольцев был осужден по статье о незаконной предпринимательской деятельности. Помимо штрафа в 6,3 миллиона рублей на него наложен запрет на занятие определенных должностей сроком на 2 года 10 месяцев. Из администрации Приморья, в которой он с 2014 года курировал вопросы транспорта, дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, Усольцев уволился в ноябре 2017 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, владивосток, приморский край, госдума рф
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, Госдума РФ
Суд взыскал с осужденного экс-депутата Госдумы 340 миллионов рублей
Суд взыскал с экс-депутата Госдумы Усольцева 340 миллионов рублей незаконного дохода
ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока взыскал в доход государства более 340 миллионов рублей незаконного дохода с бывшего депутата Государственной Думы РФ Василия Усольцева, сообщил РИА Новости представитель суда.
По данным на сайте суда, истцом является прокурор Приморского края
. Ответчик - бывший депутат ГД РФ IV и V созывов, бывший вице-губернатор Приморья Усольцев, который ранее также был осужден по двум статьям. Иск рассматривался во вторник.
"Иск удовлетворён полностью, на 340 миллионов рублей", - сказал собеседник.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Усольцев в нарушение запрета, установленного законом о статусе депутата, занимался коммерческой деятельностью в Приморье.
"Через подставных лиц Усольцев учредил ряд юридических лиц, через которые с 2001 по 2011 годы приобрёл около 420 миллионов акций ОАО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл", в результате чего стал участвовать в деятельности по управлению АО, получая прибыль для себя и подконтрольных ему лиц", - сказал источник.
Он отметил, что также Усольцев обменивал и продавал акции предприятия.
"В результате незаконной предпринимательской деятельности Усольцев получил доход в размере более 340 миллионов рублей. Полученный доход Усольцев скрывал от декларирования и контроля. Суд принял меры обеспечительного характера в виде ареста 16 объектов недвижимости и 16 банковских счетов, принадлежащие Усольцеву и его бывшей супруге", - добавил источник.
В апреле 2021 года Усольцева осудили на 2 года условно по делу об отмывании денег. По версии следствия, с 28 января 2014 года по 7 ноября 2017 года он незаконно участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих организаций и, чтобы скрыть доходы, перевел более 143,5 миллиона рублей в качестве процентного займа на счет организации. Второму фигуранту, гендиректору фирмы, вменялась легализация денег бывшего чиновника.
Также ранее Усольцев был осужден по статье о незаконной предпринимательской деятельности. Помимо штрафа в 6,3 миллиона рублей на него наложен запрет на занятие определенных должностей сроком на 2 года 10 месяцев. Из администрации Приморья, в которой он с 2014 года курировал вопросы транспорта, дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, Усольцев уволился в ноябре 2017 года.