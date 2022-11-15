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Суд взыскал с осужденного экс-депутата Госдумы 340 миллионов рублей

Суд взыскал с осужденного экс-депутата Госдумы 340 миллионов рублей - РИА Новости, 15.11.2022

Суд взыскал с осужденного экс-депутата Госдумы 340 миллионов рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока взыскал в доход государства более 340 миллионов рублей незаконного дохода с бывшего депутата Государственной Думы РФ... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T09:08

2022-11-15T09:08

2022-11-15T09:08

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ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока взыскал в доход государства более 340 миллионов рублей незаконного дохода с бывшего депутата Государственной Думы РФ Василия Усольцева, сообщил РИА Новости представитель суда.По данным на сайте суда, истцом является прокурор Приморского края. Ответчик - бывший депутат ГД РФ IV и V созывов, бывший вице-губернатор Приморья Усольцев, который ранее также был осужден по двум статьям. Иск рассматривался во вторник."Иск удовлетворён полностью, на 340 миллионов рублей", - сказал собеседник.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Усольцев в нарушение запрета, установленного законом о статусе депутата, занимался коммерческой деятельностью в Приморье.Он отметил, что также Усольцев обменивал и продавал акции предприятия.В апреле 2021 года Усольцева осудили на 2 года условно по делу об отмывании денег. По версии следствия, с 28 января 2014 года по 7 ноября 2017 года он незаконно участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих организаций и, чтобы скрыть доходы, перевел более 143,5 миллиона рублей в качестве процентного займа на счет организации. Второму фигуранту, гендиректору фирмы, вменялась легализация денег бывшего чиновника.Также ранее Усольцев был осужден по статье о незаконной предпринимательской деятельности. Помимо штрафа в 6,3 миллиона рублей на него наложен запрет на занятие определенных должностей сроком на 2 года 10 месяцев. Из администрации Приморья, в которой он с 2014 года курировал вопросы транспорта, дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, Усольцев уволился в ноябре 2017 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, владивосток, приморский край, госдума рф