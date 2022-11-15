https://ria.ru/20221115/startsy-1831638971.html

"Не откажемся от этого — быть беде". Что предрекли России старцы с Афона

"Не откажемся от этого — быть беде". Что предрекли России старцы с Афона - РИА Новости, 15.11.2022

"Не откажемся от этого — быть беде". Что предрекли России старцы с Афона

Сто лет назад родился знаменитый афонский старец схиархимандрит Стефан Карульский. Особую популярность у верующих снискали его пророчества. Впрочем, он был не... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:28

2022-11-15T15:28

2022-11-15T15:35

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россия

афон (гора)

сербия

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Сто лет назад родился знаменитый афонский старец схиархимандрит Стефан Карульский. Особую популярность у верующих снискали его пророчества. Впрочем, он был не единственный, кто приоткрыл человечеству завесу тайны. О предсказаниях со Святой горы — в материале РИА Новости.Сорок лет на высотеО жизни Стефана сведений не так много. Известно, что родился в Сербии в 1922-м. После окончания сельскохозяйственного техникума юноша поступает послушником в балканский монастырь Туман, где в то время подвизалось русское братство.Позже перебрался в другую обитель — Студеницу, где и застал начало Второй мировой войны. В 1945-м коммунисты приговорили его к расстрелу. Однако черноризцу удалось спастись. "Я принялся бежать и усиленно молиться. Вслед мне летели пули, но они не ранили, лишь прожгли рубашку", — вспоминал впоследствии старец.Чудесный случай так впечатлил инока, что в начале 1950-х тот пешком добрался до Афона. Сначала поступил в сербский монастырь Хиландарь, затем жил с русскими собратами в Карее. Но вскоре поселился на Карулие — пещерном скиту, где отшельники живут в самых суровых условиях. Здесь монах провел почти 40 лет.В первые годы схиархимандрит ежедневно служил литургию. Причем часто делал это в одиночестве. Однако вскоре весть о подвижнике разлетелась среди верующих. И к нему потянулись страждущие из разных уголков планеты.Формально старец принадлежал Русской православной церкви за границей (РПЦЗ), однако принимал любого, кто обращался к нему за советом и помощью. Многие паломники вспоминали: особый колорит Стефану придавало его юродство. Он мог ходить в спортивном костюме, не креститься или другими способами выражать свое отношение к обрядоверию.Однажды пожар уничтожил келью схиархимандрита. Тому пришлось две зимы прожить в пустой пещере. Оттуда его, ослабшего физически, увезли в сербский монастырь Сланцы под Белградом. Там Карульский и умер в 2001-м.Со слов БогородицыНеобычайной популярности старца способствовал еще один факт — прозорливость. Черта, как говорят православные священники, присущая людям "высокой духовной организации".Особенно тепло Стефан Карульский встречал русских. Язык знал плохо и часто переходил на сербский. Но гости утверждали: несмотря на это, сказанное всегда оставалось ясным и понятным.Одним схиархимандрит рассказывал, как сложится их дорога, другим — будет ли в жизни счастье. Но нередко говорил и о вещах более глобальных. Подвижник утверждал, что ему являлась Богородица и открывала грядущие мировые события.Одно из видений повествует, что в начале нового (XXI) века на Землю обрушится водная стихия. "Америка тогда пропадет страшно, начисто. Американцы будут бежать, стараться спастись. Так будет", — говорил старец.Жителям России же он советовал "беречь свои дома", поскольку именно туда хлынут миллионы беженцев из-за океана: "Они займут каждый уголок, который был безлюдным до этого".А о двух державах он обычно говорил так: "Америка мечтает стать сильнее России". Но, по словам старца, "чаяниям политиков не суждено будет сбыться — зависть приведет лишь в тупик"."Разразится кровавое побоище"Впрочем, Стефан Карульский — не единственный подвижник со Святой горы, которому в уединении открывались картины будущего.Знаменитый Паисий Святогорец, проживший на Афоне почти 50 лет, также говорил о противостоянии двух государств. Но не России и США, а Турции и Греции. Между этими странами начнется спор за Константинополь, "в который будут втянуты христиане и мусульмане".Кроме того, Паисий не раз предрекал раздел Европы на два лагеря. В последнем окажутся почти все восточнославянские страны: Польша, Чехия, Словакия, Литва, Латвия… и даже Украина с Белоруссией.Другой афонский подвижник, Ефрем Филофейский, перед своей смертью в 2019-м предупреждал о мировом кризисе, который постигнет планету через пару лет. Точно так же обострятся политические отношения — уже между всеми странами."Вина за это зло будет лежать на человеке и его бездумных поступках. Избежать серьезных последствий поможет лишь сила духа. Людям следует отказаться от безудержного потребления и обратить внимание на свою душу. Потому те, кто поймет это, спасутся", — считал прозорливец.За десять лет до него, еще в 2009-м, о будущих многочисленных войнах говорил греческий монах Иосиф Ватопедский."Разразится кровавое побоище. Оно унесет сотни миллионов жизней. Эту трагедию Господь допустит, чтобы очистить мир от погрязших во грехах. Но после катастрофы начнется религиозный подъем", — рассказывал старец.Поэтому, добавлял он, грядущие испытания не должны ужасать истинно верующих.

https://ria.ru/20211023/startsy-1755860693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, афон (гора), сербия