https://ria.ru/20221115/stantsii-1831546061.html

Гладков сообщил о запуске 110 белгородских станций водоподготовки за год

Гладков сообщил о запуске 110 белгородских станций водоподготовки за год - РИА Новости, 15.11.2022

Гладков сообщил о запуске 110 белгородских станций водоподготовки за год

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, что до конца года в эксплуатацию будет введено 110 станций водоподготовки, которые очищают... РИА Новости, 15.11.2022

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белгородская область

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 15 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, что до конца года в эксплуатацию будет введено 110 станций водоподготовки, которые очищают воду от примесей железа до состояния питьевой, сообщили в пресс-службе правительства региона.Отмечается, что из 110 станций в регионе работает уже половина, остальные будут введены в эксплуатацию в ближайшие полтора месяца. "Станция водоподготовки предназначена для очищения исходной воды от содержащегося в ней железа до установленных норм воды для питьевых нужд", - говорится в сообщении. Глава региона отметил важность работы новых станций для белгородцев."Например, сегодня в районе ИЖС поселок Комсомольский Белгородского района будет введена скважина и станция водоподготовки. Полторы тысячи жителей, я надеюсь, больше не будут иметь проблем с поставкой холодной воды в свои дома и свои квартиры", — сказал Гладков.По поручению губернатора Белгородской области в 2022 году более 260 тысяч жителей Белгородской области будут обеспечены качественной питьевой водой.

https://ria.ru/20221112/belgorod-1831030122.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав гладков, белгородская область