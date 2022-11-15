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Гладков сообщил о запуске 110 белгородских станций водоподготовки за год - РИА Новости, 15.11.2022
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Белгородская область
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Гладков сообщил о запуске 110 белгородских станций водоподготовки за год
Гладков сообщил о запуске 110 белгородских станций водоподготовки за год - РИА Новости, 15.11.2022
Гладков сообщил о запуске 110 белгородских станций водоподготовки за год
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, что до конца года в эксплуатацию будет введено 110 станций водоподготовки, которые очищают... РИА Новости, 15.11.2022
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2022-11-15T11:11
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 15 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, что до конца года в эксплуатацию будет введено 110 станций водоподготовки, которые очищают воду от примесей железа до состояния питьевой, сообщили в пресс-службе правительства региона.Отмечается, что из 110 станций в регионе работает уже половина, остальные будут введены в эксплуатацию в ближайшие полтора месяца. "Станция водоподготовки предназначена для очищения исходной воды от содержащегося в ней железа до установленных норм воды для питьевых нужд", - говорится в сообщении. Глава региона отметил важность работы новых станций для белгородцев."Например, сегодня в районе ИЖС поселок Комсомольский Белгородского района будет введена скважина и станция водоподготовки. Полторы тысячи жителей, я надеюсь, больше не будут иметь проблем с поставкой холодной воды в свои дома и свои квартиры", — сказал Гладков.По поручению губернатора Белгородской области в 2022 году более 260 тысяч жителей Белгородской области будут обеспечены качественной питьевой водой.
https://ria.ru/20221112/belgorod-1831030122.html
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вячеслав гладков, белгородская область
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородская область
11:11 15.11.2022
 

Гладков сообщил о запуске 110 белгородских станций водоподготовки за год

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 15 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, что до конца года в эксплуатацию будет введено 110 станций водоподготовки, которые очищают воду от примесей железа до состояния питьевой, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Отмечается, что из 110 станций в регионе работает уже половина, остальные будут введены в эксплуатацию в ближайшие полтора месяца. "Станция водоподготовки предназначена для очищения исходной воды от содержащегося в ней железа до установленных норм воды для питьевых нужд", - говорится в сообщении. Глава региона отметил важность работы новых станций для белгородцев.
"Например, сегодня в районе ИЖС поселок Комсомольский Белгородского района будет введена скважина и станция водоподготовки. Полторы тысячи жителей, я надеюсь, больше не будут иметь проблем с поставкой холодной воды в свои дома и свои квартиры", — сказал Гладков.
По поручению губернатора Белгородской области в 2022 году более 260 тысяч жителей Белгородской области будут обеспечены качественной питьевой водой.
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Белгородская областьВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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