СМИ: Польшу с Германией рассорила помощь Украине
Tagesspiegel: миссия ЕС по подготовке ВСУ вызвала разногласия между Германией и Польшей
Военнослужащие в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Миссия ЕС по подготовке украинских военных выявила разногласия между Польшей и Германией, пишет газета Tagesspiegel.
Как стало известно ранее, тренировочная миссия Евросоюза расположится в Польше и Германии. К ее работе могут присоединиться и другие страны, в том числе, не входящие в Евросоюз. Ее оперативный штаб расположится в Брюсселе в здании европейской внешнеполитической службы. Миссия рассчитана на два года, на этот период выделяется 106,7 миллиона евро.
Как отмечает Tagesspiegel, подготовка к запуску миссии в последние месяцы показала, насколько напряженными являются отношения между Германией и Польшей. Так, фактическая штаб-квартира миссии будет расположена в Польше, что вызвало критику со стороны немецкого правительства, опасающегося возможных "российских маневров" со стороны расположенной рядом Калининградской области.
"Из-за того, что Варшава и Берлин не смогли прийти к соглашению, в течение лета были потрачены драгоценные недели", - говорится в статье. В результате на встрече глав МИД ЕС был достигнут компромисс, согласно которому у миссии будут две штаб-квартиры — одна в Германии и одна в Польше. При этом "большая" из них будет находиться именно в Польше.
Помимо споров по расположению штаба учебной миссии, между Варшавой и Берлином неоднократно возникали трения и в вопросе поставок вооружений Киеву, напоминает издание. К примеру, Польша обвиняет Германию в "бездействии" в вопросе замены поставленной Варшавой Украине бронетехники советского образца в рамках "кругового обмена".
Как ранее заявил замглавы МИД России Александр Грушко, Москва отрицательно относится к решению ЕС о создании миссии для украинских военнослужащих, но сюрпризом для России это не стало. По его словам, действия Запада свидетельствуют о проводимой им линии на взвинчивание напряженности и эскалацию, что противоречит "тем заявлениям, которые мы слышим из разных столиц, о необходимости поиска переговорного решения, начале предметных переговоров".
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