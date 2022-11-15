https://ria.ru/20221115/ssha-1831607999.html

США стремятся ослабить и уничтожить Россию, считает Патрушев

США стремятся ослабить и уничтожить Россию, считает Патрушев - РИА Новости, 15.11.2022

США стремятся ослабить и уничтожить Россию, считает Патрушев

Соединенные Штаты поставили целью "ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге" Россию, заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:38

2022-11-15T13:38

2022-11-15T13:38

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БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты поставили целью "ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге" Россию, заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Свои эгоистические подходы и собственные взгляды на все сферы жизни американцы отразили в новой стратегии национальной безопасности, утвержденной президентом США месяц назад", - сказал Патрушев в Брянске на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе."В этом основополагающем документе, определяющем долгосрочную политику США, в очередной раз подчеркивается исключительность Америки, подтверждается намерение навязывать всему миру свою модель демократии. Таким образом, официально закрепляя превосходство над другими государствами, Вашингтон готов пойти на любые меры для достижения своих корыстных целей", - отметил секретарь Совбеза.В стратегии отражено, что Китай представляет собой самый серьезный геополитический вызов Америке, а Россия - непосредственную и постоянную угрозу региональному порядку безопасности в Европе, напомнил Патрушев."Объявляя нашу страну источником нестабильности, США формируют антироссийские альянсы, наращивают военную мощь, размещают силы НАТО у наших границ. При этом марионеточный киевский режим, захвативший при поддержке англосаксов власть в результате государственного переворота, используется как таран против России", - сказал секретарь Совбеза."Цель США – ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Для этого они, сея ненависть к многонациональному российскому народу, поддерживают развитие ультраправых экстремистских и националистических идей, которые проповедуют возродившиеся на Украине бандеровские формирования", - отметил Патрушев.

https://ria.ru/20221115/ukraina-1831553553.html

https://ria.ru/20221115/peregovory-1831590285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

николай патрушев, сша, россия, америка, нато, в мире