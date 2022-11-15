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США стремятся ослабить и уничтожить Россию, считает Патрушев - РИА Новости, 15.11.2022
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США стремятся ослабить и уничтожить Россию, считает Патрушев
США стремятся ослабить и уничтожить Россию, считает Патрушев - РИА Новости, 15.11.2022
США стремятся ослабить и уничтожить Россию, считает Патрушев
Соединенные Штаты поставили целью "ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге" Россию, заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:38
2022-11-15T13:38
николай патрушев
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БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты поставили целью "ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге" Россию, заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Свои эгоистические подходы и собственные взгляды на все сферы жизни американцы отразили в новой стратегии национальной безопасности, утвержденной президентом США месяц назад", - сказал Патрушев в Брянске на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе."В этом основополагающем документе, определяющем долгосрочную политику США, в очередной раз подчеркивается исключительность Америки, подтверждается намерение навязывать всему миру свою модель демократии. Таким образом, официально закрепляя превосходство над другими государствами, Вашингтон готов пойти на любые меры для достижения своих корыстных целей", - отметил секретарь Совбеза.В стратегии отражено, что Китай представляет собой самый серьезный геополитический вызов Америке, а Россия - непосредственную и постоянную угрозу региональному порядку безопасности в Европе, напомнил Патрушев."Объявляя нашу страну источником нестабильности, США формируют антироссийские альянсы, наращивают военную мощь, размещают силы НАТО у наших границ. При этом марионеточный киевский режим, захвативший при поддержке англосаксов власть в результате государственного переворота, используется как таран против России", - сказал секретарь Совбеза."Цель США – ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Для этого они, сея ненависть к многонациональному российскому народу, поддерживают развитие ультраправых экстремистских и националистических идей, которые проповедуют возродившиеся на Украине бандеровские формирования", - отметил Патрушев.
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831553553.html
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николай патрушев, сша, россия, америка, нато, в мире
Николай Патрушев, США, Россия, Америка, НАТО, В мире
13:38 15.11.2022
 
США стремятся ослабить и уничтожить Россию, считает Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: США стремятся ослабить, разобщить и уничтожить Россию

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты поставили целью "ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге" Россию, заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Свои эгоистические подходы и собственные взгляды на все сферы жизни американцы отразили в новой стратегии национальной безопасности, утвержденной президентом США месяц назад", - сказал Патрушев в Брянске на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе.
"В этом основополагающем документе, определяющем долгосрочную политику США, в очередной раз подчеркивается исключительность Америки, подтверждается намерение навязывать всему миру свою модель демократии. Таким образом, официально закрепляя превосходство над другими государствами, Вашингтон готов пойти на любые меры для достижения своих корыстных целей", - отметил секретарь Совбеза.
В стратегии отражено, что Китай представляет собой самый серьезный геополитический вызов Америке, а Россия - непосредственную и постоянную угрозу региональному порядку безопасности в Европе, напомнил Патрушев.
Флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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"Объявляя нашу страну источником нестабильности, США формируют антироссийские альянсы, наращивают военную мощь, размещают силы НАТО у наших границ. При этом марионеточный киевский режим, захвативший при поддержке англосаксов власть в результате государственного переворота, используется как таран против России", - сказал секретарь Совбеза.
"Цель США – ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Для этого они, сея ненависть к многонациональному российскому народу, поддерживают развитие ультраправых экстремистских и националистических идей, которые проповедуют возродившиеся на Украине бандеровские формирования", - отметил Патрушев.
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Николай ПатрушевСШАРоссияАмерикаНАТОВ мире
 
 
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