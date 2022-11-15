https://ria.ru/20221115/spetsoperatsiya-1831784174.html

Спецоперация, 15 ноября: реакция МИД на условия Киева для переговоров

Спецоперация, 15 ноября: реакция МИД на условия Киева для переговоров - РИА Новости, 15.11.2022

Спецоперация, 15 ноября: реакция МИД на условия Киева для переговоров

Минобороны России сообщило, что российские вооруженные силы продолжают наступление в ДНР после взятия Павловки. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T22:49

2022-11-15T22:49

2022-11-15T22:49

специальная военная операция на украине

в мире

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саммит g20

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Минобороны России сообщило, что российские вооруженные силы продолжают наступление в ДНР после взятия Павловки.Тем временем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры, соответственно, спецоперация будет продолжаться.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что выдвигаемые Киевом условия для начала переговоров заведомо нереалистичны и неадекватны этой ситуации. Россия при этом от переговоров не отказывается.Ход операцииРоссийские вооруженные силы продолжают наступление в ДНР после взятия села Павловка, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Как уточнили ведомстве, при этом российскими войсками было уничтожено до 1,4 тысячи украинских военных.Кроме того, уточнили в министерстве, уничтожено шесть артиллерийских орудий, в том числе две артиллерийские системы М777 производства США, более 25 автомобилей различного назначения и 28 беспилотных летательных аппаратов.Также ВС РФ сорвали атаку на купянском направлении в ЛНР, уничтожено до 100 украинских военных, восемь танков, три боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров и шесть автомобилей.Кроме того, по данным ведомства, на красно-лиманском направлении "ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Золотаревка Луганской Народной Республики".Отмечается, что в результате комплексного огневого поражения российских войск за сутки на красно-лиманском направлении уничтожены до 90 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.Также российские войска уничтожили за минувшие сутки шесть украинских штабов в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Чернобаевка Херсонской области, Петровское, Верхнекаменское и Невельское Донецкой Народной Республики, а также 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 178 районах.Кроме того, отмечается, что в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов.Вопрос репарацийПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал во вторник принятую ранее резолюцию Генассамблеи ООН о возмещении ущерба Киеву. Россия категорически против резолюции и будет относиться к ней как к юридически не обязывающему документу, заявил он. Также он заявил, что организаторы резолюции пытаются формализовать грабеж с использованием площадки ООН.Также Песков ответил на вопрос, готова ли Россия поучаствовать в восстановлении объектов, поврежденных в ходе боевых действий. По его словам, восстановление инфраструктуры на новых территориях РФ уже ведется, о финансировании таких работ на Украине речи не идет.Кроме того, пресс-секретарю президента задали вопрос, остается ли Херсон столицей Херсонской области, на что он заявил, что каких-либо иных решений не принималось.Песков также заявил, что и де-факто, и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры, соответственно, спецоперация РФ будет продолжаться.Лавров на G20Глава МИД РФ Сергей Лавров принял во вторник участие в двух заседаниях, посвященных продовольственной и энергобезопасности, а также вопросам здравоохранения в ходе своего визита на Бали на саммит G20. Во время общения с журналистами на итоговом брифинге министр рассказал, что Запад пытался сделать итоговую декларацию G20 политизированной, протащить формулировки с осуждением России, но РФ настояла, чтобы в итоговой декларации саммита G20 была фраза о том, что позиции по Украине различаются.Лавров также сообщил, что провел короткие беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По словам министра, французский президент подтвердил свой настрой продолжать контакты с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы найти пути урегулирования конфликта на Украине.Министр затронул и тему переговоров с Киевом, указав, что Россия не отказывается от них, "если кто и отказывается - так это Украина". Чем дольше власти страны будут отказываться, тем труднее будет договориться, сказал Лавров. Как отметил министр, все проблемы в урегулировании вокруг Украины - со стороны Киева, который отказывается от переговоров, его условия неадекватны и нереалистичны. Он сказал, что обсудил эту тему в ходе контакта с Макроном.Россия хочет увидеть конкретные свидетельства, что Запад заинтересован в "дисциплинировании" Владимира Зеленского, заявил Лавров.При этом глава российского дипведомства назвал слухами сообщения о том, что США готовят переговоры по Украине."Насчет сообщений о том, что якобы американцы какие-то переговоры готовят - эти слухи постоянно всплывают и так же, с таким же успехом исчезают. Мы на это уже не реагируем", - сказал он в ходе пресс-конференции.Несмотря на заявления США на саммите G20, другие страны все больше убеждаются, что конфликт на Украине был спровоцирован Вашингтоном, подчеркнул Лавров.Министр также провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. По словам Лаврова, Гутерреш "клятвенно" заверил, что выполнение зерновой сделки для него приоритетный вопрос."Все обещания (по экспорту зерна и удобрений из РФ) изложены. Надеюсь, что они будут исполняться", - сказал министр.Он также добавил, что Гутерреш заявил ему о готовности выполнить требования РФ по зерновой сделке, но пока практических результатов не достигнуто.

https://ria.ru/20221111/rossiya-1830634853.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221114/medvedev-1831486740.html

https://ria.ru/20221115/g20-1831561057.html

https://ria.ru/20221115/lavrov-1831639417.html

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