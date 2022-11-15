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Спецоперация, 15 ноября: реакция МИД на условия Киева для переговоров - РИА Новости, 15.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/spetsoperatsiya-1831784174.html
Спецоперация, 15 ноября: реакция МИД на условия Киева для переговоров
Спецоперация, 15 ноября: реакция МИД на условия Киева для переговоров - РИА Новости, 15.11.2022
Спецоперация, 15 ноября: реакция МИД на условия Киева для переговоров
Минобороны России сообщило, что российские вооруженные силы продолжают наступление в ДНР после взятия Павловки. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T22:49
2022-11-15T22:49
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
россия
украина
большая двадцатка
саммит g20
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Минобороны России сообщило, что российские вооруженные силы продолжают наступление в ДНР после взятия Павловки.Тем временем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры, соответственно, спецоперация будет продолжаться.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что выдвигаемые Киевом условия для начала переговоров заведомо нереалистичны и неадекватны этой ситуации. Россия при этом от переговоров не отказывается.Ход операцииРоссийские вооруженные силы продолжают наступление в ДНР после взятия села Павловка, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Как уточнили ведомстве, при этом российскими войсками было уничтожено до 1,4 тысячи украинских военных.Кроме того, уточнили в министерстве, уничтожено шесть артиллерийских орудий, в том числе две артиллерийские системы М777 производства США, более 25 автомобилей различного назначения и 28 беспилотных летательных аппаратов.Также ВС РФ сорвали атаку на купянском направлении в ЛНР, уничтожено до 100 украинских военных, восемь танков, три боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров и шесть автомобилей.Кроме того, по данным ведомства, на красно-лиманском направлении "ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Золотаревка Луганской Народной Республики".Отмечается, что в результате комплексного огневого поражения российских войск за сутки на красно-лиманском направлении уничтожены до 90 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.Также российские войска уничтожили за минувшие сутки шесть украинских штабов в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Чернобаевка Херсонской области, Петровское, Верхнекаменское и Невельское Донецкой Народной Республики, а также 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 178 районах.Кроме того, отмечается, что в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов.Вопрос репарацийПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал во вторник принятую ранее резолюцию Генассамблеи ООН о возмещении ущерба Киеву. Россия категорически против резолюции и будет относиться к ней как к юридически не обязывающему документу, заявил он. Также он заявил, что организаторы резолюции пытаются формализовать грабеж с использованием площадки ООН.Также Песков ответил на вопрос, готова ли Россия поучаствовать в восстановлении объектов, поврежденных в ходе боевых действий. По его словам, восстановление инфраструктуры на новых территориях РФ уже ведется, о финансировании таких работ на Украине речи не идет.Кроме того, пресс-секретарю президента задали вопрос, остается ли Херсон столицей Херсонской области, на что он заявил, что каких-либо иных решений не принималось.Песков также заявил, что и де-факто, и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры, соответственно, спецоперация РФ будет продолжаться.Лавров на G20Глава МИД РФ Сергей Лавров принял во вторник участие в двух заседаниях, посвященных продовольственной и энергобезопасности, а также вопросам здравоохранения в ходе своего визита на Бали на саммит G20. Во время общения с журналистами на итоговом брифинге министр рассказал, что Запад пытался сделать итоговую декларацию G20 политизированной, протащить формулировки с осуждением России, но РФ настояла, чтобы в итоговой декларации саммита G20 была фраза о том, что позиции по Украине различаются.Лавров также сообщил, что провел короткие беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По словам министра, французский президент подтвердил свой настрой продолжать контакты с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы найти пути урегулирования конфликта на Украине.Министр затронул и тему переговоров с Киевом, указав, что Россия не отказывается от них, "если кто и отказывается - так это Украина". Чем дольше власти страны будут отказываться, тем труднее будет договориться, сказал Лавров. Как отметил министр, все проблемы в урегулировании вокруг Украины - со стороны Киева, который отказывается от переговоров, его условия неадекватны и нереалистичны. Он сказал, что обсудил эту тему в ходе контакта с Макроном.Россия хочет увидеть конкретные свидетельства, что Запад заинтересован в "дисциплинировании" Владимира Зеленского, заявил Лавров.При этом глава российского дипведомства назвал слухами сообщения о том, что США готовят переговоры по Украине."Насчет сообщений о том, что якобы американцы какие-то переговоры готовят - эти слухи постоянно всплывают и так же, с таким же успехом исчезают. Мы на это уже не реагируем", - сказал он в ходе пресс-конференции.Несмотря на заявления США на саммите G20, другие страны все больше убеждаются, что конфликт на Украине был спровоцирован Вашингтоном, подчеркнул Лавров.Министр также провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. По словам Лаврова, Гутерреш "клятвенно" заверил, что выполнение зерновой сделки для него приоритетный вопрос."Все обещания (по экспорту зерна и удобрений из РФ) изложены. Надеюсь, что они будут исполняться", - сказал министр.Он также добавил, что Гутерреш заявил ему о готовности выполнить требования РФ по зерновой сделке, но пока практических результатов не достигнуто.
https://ria.ru/20221111/rossiya-1830634853.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20221114/medvedev-1831486740.html
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в мире, сергей лавров, россия, украина, большая двадцатка, саммит g20, вооруженные силы рф, оон, вооруженные силы украины, херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Россия, Украина, Большая двадцатка, Саммит G20, Вооруженные силы РФ, ООН, Вооруженные силы Украины, Херсон
22:49 15.11.2022
 
Спецоперация, 15 ноября: реакция МИД на условия Киева для переговоров

Спецоперация, 15 ноября: репарации и реакция МИД на условия Киева для начала переговоров

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Минобороны России сообщило, что российские вооруженные силы продолжают наступление в ДНР после взятия Павловки.
Тем временем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры, соответственно, спецоперация будет продолжаться.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что выдвигаемые Киевом условия для начала переговоров заведомо нереалистичны и неадекватны этой ситуации. Россия при этом от переговоров не отказывается.
Добровольцы, которых готовят к отправке на Украину, в Российском университете спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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Россия меняется, чтобы победить

Ход операции

Российские вооруженные силы продолжают наступление в ДНР после взятия села Павловка, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Как уточнили ведомстве, при этом российскими войсками было уничтожено до 1,4 тысячи украинских военных.
Кроме того, уточнили в министерстве, уничтожено шесть артиллерийских орудий, в том числе две артиллерийские системы М777 производства США, более 25 автомобилей различного назначения и 28 беспилотных летательных аппаратов.
Также ВС РФ сорвали атаку на купянском направлении в ЛНР, уничтожено до 100 украинских военных, восемь танков, три боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров и шесть автомобилей.
Кроме того, по данным ведомства, на красно-лиманском направлении "ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Золотаревка Луганской Народной Республики".
Отмечается, что в результате комплексного огневого поражения российских войск за сутки на красно-лиманском направлении уничтожены до 90 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.
Также российские войска уничтожили за минувшие сутки шесть украинских штабов в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Чернобаевка Херсонской области, Петровское, Верхнекаменское и Невельское Донецкой Народной Республики, а также 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 178 районах.
Кроме того, отмечается, что в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Вопрос репараций

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал во вторник принятую ранее резолюцию Генассамблеи ООН о возмещении ущерба Киеву. Россия категорически против резолюции и будет относиться к ней как к юридически не обязывающему документу, заявил он. Также он заявил, что организаторы резолюции пытаются формализовать грабеж с использованием площадки ООН.
Также Песков ответил на вопрос, готова ли Россия поучаствовать в восстановлении объектов, поврежденных в ходе боевых действий. По его словам, восстановление инфраструктуры на новых территориях РФ уже ведется, о финансировании таких работ на Украине речи не идет.
Кроме того, пресс-секретарю президента задали вопрос, остается ли Херсон столицей Херсонской области, на что он заявил, что каких-либо иных решений не принималось.
Песков также заявил, что и де-факто, и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры, соответственно, спецоперация РФ будет продолжаться.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 23:07
Медведев прокомментировал резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине

Лавров на G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров принял во вторник участие в двух заседаниях, посвященных продовольственной и энергобезопасности, а также вопросам здравоохранения в ходе своего визита на Бали на саммит G20. Во время общения с журналистами на итоговом брифинге министр рассказал, что Запад пытался сделать итоговую декларацию G20 политизированной, протащить формулировки с осуждением России, но РФ настояла, чтобы в итоговой декларации саммита G20 была фраза о том, что позиции по Украине различаются.
Лавров также сообщил, что провел короткие беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По словам министра, французский президент подтвердил свой настрой продолжать контакты с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы найти пути урегулирования конфликта на Украине.
Министр затронул и тему переговоров с Киевом, указав, что Россия не отказывается от них, "если кто и отказывается - так это Украина". Чем дольше власти страны будут отказываться, тем труднее будет договориться, сказал Лавров. Как отметил министр, все проблемы в урегулировании вокруг Украины - со стороны Киева, который отказывается от переговоров, его условия неадекватны и нереалистичны. Он сказал, что обсудил эту тему в ходе контакта с Макроном.
Россия хочет увидеть конкретные свидетельства, что Запад заинтересован в "дисциплинировании" Владимира Зеленского, заявил Лавров.
При этом глава российского дипведомства назвал слухами сообщения о том, что США готовят переговоры по Украине.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Индонезии Джоко Видодо во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 14:30
"Все обещания изложены": саммит G20 на Бали
"Насчет сообщений о том, что якобы американцы какие-то переговоры готовят - эти слухи постоянно всплывают и так же, с таким же успехом исчезают. Мы на это уже не реагируем", - сказал он в ходе пресс-конференции.
Несмотря на заявления США на саммите G20, другие страны все больше убеждаются, что конфликт на Украине был спровоцирован Вашингтоном, подчеркнул Лавров.
Министр также провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. По словам Лаврова, Гутерреш "клятвенно" заверил, что выполнение зерновой сделки для него приоритетный вопрос.
"Все обещания (по экспорту зерна и удобрений из РФ) изложены. Надеюсь, что они будут исполняться", - сказал министр.
Он также добавил, что Гутерреш заявил ему о готовности выполнить требования РФ по зерновой сделке, но пока практических результатов не достигнуто.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время саммита G20 - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 14:54
Лавров назвал речь Зеленского на саммите G20 перформансом
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровРоссияУкраинаБольшая двадцаткаСаммит G20Вооруженные силы РФООНВооруженные силы УкраиныХерсон
 
 
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