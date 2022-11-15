https://ria.ru/20221115/spetsoperatsiya-1831639641.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.11.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.11.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:26

2022-11-15T15:26

2022-11-15T15:26

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вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 15 ноября 2022 годаЗа минувшие сутки российские войска успешно отразили все атаки ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях. На Авдеевском направлении освобожден поселок Опытное. Власти Херсонской области опровергли потерю Алешек, расположенных на левом берегу Днепра в восьми километрах от Херсона. Ранее некоторые украинские политики объявили об установлении контроля над городом.Параллельно наши соединения ликвидировали шесть пунктов управления противника, 178 районов скопления живой силы и техники, 82 артиллерийских расчета, а также склад боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили семь беспилотников и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 333 самолета, 176 вертолетов, 2511 беспилотников, 388 зенитных ракетных комплексов, 891 реактивную систему залпового огня, 6614 танков и других бронемашин, 3581 орудие полевой артиллерии и 7227 единиц автомобильной техники.

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россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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