https://ria.ru/20221115/spetsoperatsiya-1831616443.html
Патрушев назвал приоритетные цели российских военных на Украине
Патрушев назвал приоритетные цели российских военных на Украине - РИА Новости, 15.11.2022
Патрушев назвал приоритетные цели российских военных на Украине
Поставляемое Украине летальное оружие, а также воюющие за Киев иностранные наемники являются приоритетными целями для российских военных, заявил секретарь... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:01
2022-11-15T14:01
2022-11-15T14:01
специальная военная операция на украине
николай патрушев
украина
киев
россия
безопасность
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БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Поставляемое Украине летальное оружие, а также воюющие за Киев иностранные наемники являются приоритетными целями для российских военных, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Поставляемое Украине летальное оружие, а также воюющие на украинской стороне иностранные наемники являются приоритетными целями для Вооруженных сил России", - сказал Патрушев во вторник в Брянске на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Центральной России.
https://ria.ru/20221027/spetsoperatsiya-1827302378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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николай патрушев, украина, киев, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Николай Патрушев, Украина, Киев, Россия, Безопасность
Патрушев назвал приоритетные цели российских военных на Украине
Патрушев назвал западное оружие и наемников на Украине приоритетными целями российских ВС