https://ria.ru/20221115/spetsoperatsiya-1831616443.html

Патрушев назвал приоритетные цели российских военных на Украине

Патрушев назвал приоритетные цели российских военных на Украине - РИА Новости, 15.11.2022

Патрушев назвал приоритетные цели российских военных на Украине

Поставляемое Украине летальное оружие, а также воюющие за Киев иностранные наемники являются приоритетными целями для российских военных, заявил секретарь... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:01

2022-11-15T14:01

2022-11-15T14:01

специальная военная операция на украине

николай патрушев

украина

киев

россия

безопасность

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БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Поставляемое Украине летальное оружие, а также воюющие за Киев иностранные наемники являются приоритетными целями для российских военных, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Поставляемое Украине летальное оружие, а также воюющие на украинской стороне иностранные наемники являются приоритетными целями для Вооруженных сил России", - сказал Патрушев во вторник в Брянске на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Центральной России.

https://ria.ru/20221027/spetsoperatsiya-1827302378.html

украина

киев

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

николай патрушев, украина, киев, россия, безопасность