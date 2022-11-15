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Патрушев выразил уверенность в выполнении всех задач спецоперации - РИА Новости, 15.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/spetsoperatsiya-1831614512.html
Патрушев выразил уверенность в выполнении всех задач спецоперации
Патрушев выразил уверенность в выполнении всех задач спецоперации - РИА Новости, 15.11.2022
Патрушев выразил уверенность в выполнении всех задач спецоперации
Задачи российской специальной военной операции будут выполнены, несмотря на военную помощь киевскому режиму со стороны Запада, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:54
2022-11-15T13:54
специальная военная операция на украине
николай патрушев
россия
киев
украина
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БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Задачи российской специальной военной операции будут выполнены, несмотря на военную помощь киевскому режиму со стороны Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Россия, не получив гарантий своей безопасности, а также учитывая невыполнение Киевом под давлением Запада минских соглашений и реальную угрозу создания на Украине ядерного и биологического оружия, вынуждена была начать проведение упреждающей специальной военной операции, защитить Донбасс и русскоязычное население от геноцида", - сказал Патрушев в Брянске на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Центральной России."И, несмотря на оказываемую коллективным Западом украинскому режиму военную помощь, определенные президентом России задачи специальной военной операции будут выполнены", - подчеркнул Патрушев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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николай патрушев, россия, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, Николай Патрушев, Россия, Киев, Украина
13:54 15.11.2022
 
Патрушев выразил уверенность в выполнении всех задач спецоперации

Патрушев: задачи спецоперации выполнят, несмотря на военную помощь Запада Украине

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Задачи российской специальной военной операции будут выполнены, несмотря на военную помощь киевскому режиму со стороны Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Россия, не получив гарантий своей безопасности, а также учитывая невыполнение Киевом под давлением Запада минских соглашений и реальную угрозу создания на Украине ядерного и биологического оружия, вынуждена была начать проведение упреждающей специальной военной операции, защитить Донбасс и русскоязычное население от геноцида", - сказал Патрушев в Брянске на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Центральной России.
"И, несмотря на оказываемую коллективным Западом украинскому режиму военную помощь, определенные президентом России задачи специальной военной операции будут выполнены", - подчеркнул Патрушев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколай ПатрушевРоссияКиевУкраина
 
 
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