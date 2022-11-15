https://ria.ru/20221115/spetsoperatsiya-1831614512.html

Патрушев выразил уверенность в выполнении всех задач спецоперации

Патрушев выразил уверенность в выполнении всех задач спецоперации - РИА Новости, 15.11.2022

Патрушев выразил уверенность в выполнении всех задач спецоперации

Задачи российской специальной военной операции будут выполнены, несмотря на военную помощь киевскому режиму со стороны Запада, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:54

2022-11-15T13:54

2022-11-15T13:54

специальная военная операция на украине

николай патрушев

россия

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789014883_0:0:3198:1800_1920x0_80_0_0_3697ba3f9be9147979519e1c1fd63320.jpg

БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Задачи российской специальной военной операции будут выполнены, несмотря на военную помощь киевскому режиму со стороны Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Россия, не получив гарантий своей безопасности, а также учитывая невыполнение Киевом под давлением Запада минских соглашений и реальную угрозу создания на Украине ядерного и биологического оружия, вынуждена была начать проведение упреждающей специальной военной операции, защитить Донбасс и русскоязычное население от геноцида", - сказал Патрушев в Брянске на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Центральной России."И, несмотря на оказываемую коллективным Западом украинскому режиму военную помощь, определенные президентом России задачи специальной военной операции будут выполнены", - подчеркнул Патрушев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николай патрушев, россия, киев, украина