https://ria.ru/20221115/spetsoperatsiya-1831601015.html

Российские военные уничтожили за сутки шесть украинских штабов

Российские военные уничтожили за сутки шесть украинских штабов - РИА Новости, 15.11.2022

Российские военные уничтожили за сутки шесть украинских штабов

Российские войска уничтожили за минувшие сутки шесть украинских штабов, 82 артиллерийских подразделения и склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:22

2022-11-15T13:22

2022-11-15T13:22

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили за минувшие сутки шесть украинских штабов, 82 артиллерийских подразделения и склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Чернобаевка Херсонской области, Петровское, Верхнекаменское и Невельское Донецкой Народной Республики, а также 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 178 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, отмечается, что в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов.

https://ria.ru/20221115/pavlovka-1831595735.html

россия

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херсонская область

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Дарья Буймова

россия, харьковская область, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность