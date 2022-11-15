https://ria.ru/20221115/spetsoperatsiya-1831601015.html
Российские военные уничтожили за сутки шесть украинских штабов
Российские военные уничтожили за сутки шесть украинских штабов - РИА Новости, 15.11.2022
Российские военные уничтожили за сутки шесть украинских штабов
Российские войска уничтожили за минувшие сутки шесть украинских штабов, 82 артиллерийских подразделения и склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:22
2022-11-15T13:22
2022-11-15T13:22
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские войска уничтожили за минувшие сутки шесть украинских штабов, 82 артиллерийских подразделения и склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Чернобаевка Херсонской области, Петровское, Верхнекаменское и Невельское Донецкой Народной Республики, а также 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 178 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, отмечается, что в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов.
https://ria.ru/20221115/pavlovka-1831595735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили за сутки шесть украинских штабов
Минобороны: российские военные уничтожили за сутки шесть штабов ВСУ и склад боеприпасов