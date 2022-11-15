https://ria.ru/20221115/spetsoperatsiya-1831596917.html

Российские войска отразили атаку на Краснолиманском направлении

Российские войска отразили атаку на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 15.11.2022

Российские войска отразили атаку на Краснолиманском направлении

Украинские военные атаковали в направлениях двух населенных пунктов в ЛНР, их попытки оказались безуспешными, российские военные уничтожили до 90 военнослужащих РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:14

2022-11-15T13:14

2022-11-15T13:19

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Украинские военные атаковали в направлениях двух населенных пунктов в ЛНР, их попытки оказались безуспешными, российские военные уничтожили до 90 военнослужащих противника, заявили во вторник в Минобороны РФ."На Красно-Лиманском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Золотаревка Луганской народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в результате комплексного огневого поражения российских войск за сутки на Красно-Лиманском направлении уничтожены до 90 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

https://ria.ru/20221115/ataka-1831596094.html

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы украины