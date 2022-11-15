https://ria.ru/20221115/spetsoperatsiya-1831596917.html
Российские войска отразили атаку на Краснолиманском направлении
Российские войска отразили атаку на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 15.11.2022
Российские войска отразили атаку на Краснолиманском направлении
Украинские военные атаковали в направлениях двух населенных пунктов в ЛНР, их попытки оказались безуспешными, российские военные уничтожили до 90 военнослужащих РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:14
2022-11-15T13:14
2022-11-15T13:19
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Украинские военные атаковали в направлениях двух населенных пунктов в ЛНР, их попытки оказались безуспешными, российские военные уничтожили до 90 военнослужащих противника, заявили во вторник в Минобороны РФ."На Красно-Лиманском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Золотаревка Луганской народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в результате комплексного огневого поражения российских войск за сутки на Красно-Лиманском направлении уничтожены до 90 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.
https://ria.ru/20221115/ataka-1831596094.html
луганская народная республика
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
13:14 15.11.2022 (обновлено: 13:19 15.11.2022)
Российские войска отразили атаку на Краснолиманском направлении
Минобороны: российские войска отразили украинскую атаку на Краснолиманском направлении