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Мишустин заявил о наращивании сообщения с дружественными странами - РИА Новости, 15.11.2022
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Мишустин заявил о наращивании сообщения с дружественными странами
Мишустин заявил о наращивании сообщения с дружественными странами - РИА Новости, 15.11.2022
Мишустин заявил о наращивании сообщения с дружественными странами
Россия наращивает сообщение с дружественными странами, в том числе Ближнего Востока, Южной и Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона, несмотря на... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:29
2022-11-15T15:57
экономика
михаил мишустин
россия
ближний восток
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия наращивает сообщение с дружественными странами, в том числе Ближнего Востока, Южной и Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона, несмотря на попытки расширения санкций и ограничений, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Россия уже наращивает сообщение с дружественными странами, прежде всего со странами Ближнего Востока, Южной и Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона. Между нашими государствами укрепляются деловые связи, растут объемы перевозок, в том числе и несырьевых товаров. Несмотря на все предпринимаемые попытки расширения санкций и ограничений", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспортная неделя".Он отметил, что необходимо активно работать над решением новых задач, в том числе по формированию международных транспортно-логистических коридоров. "Вести их совместно с нашими зарубежными партнерами по трем ключевым направлениям развития инфраструктуры – Восточному, Азово-Черноморскому и Каспийскому", - пояснил Мишустин.По его словам, новые сквозные маршруты станут прочной основой для расширения торговли.Премьер также сообщил, что в текущем году были построены и введены в эксплуатацию сразу несколько новых объектов. "В районе компрессорной станции "Портовая" в Ленинградской области - терминал для отгрузки сжиженного природного газа. Угольный комплекс в районе мыса Открытый в Приморском крае. А также завершена реконструкция причалов Таманского терминала навалочных грузов в Краснодарском крае. Общий объем дополнительных мощностей составил свыше тридцати миллионов тонн, что позволит компаниям-экспортерам значительно увеличить отгрузку товаров", - указал он.
https://ria.ru/20221111/udobreniya-1830872806.html
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экономика, михаил мишустин, россия, ближний восток, в мире, санкции в отношении россии
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Ближний Восток, В мире, Санкции в отношении России
15:29 15.11.2022 (обновлено: 15:57 15.11.2022)
 
Мишустин заявил о наращивании сообщения с дружественными странами

Мишустин заявил о наращивании сообщения с дружественными странами, несмотря на санкции

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на XVI Международном форуме "Транспорт России". 15 ноября 2022
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на XVI Международном форуме Транспорт России. 15 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на XVI Международном форуме "Транспорт России". 15 ноября 2022
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия наращивает сообщение с дружественными странами, в том числе Ближнего Востока, Южной и Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона, несмотря на попытки расширения санкций и ограничений, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Россия уже наращивает сообщение с дружественными странами, прежде всего со странами Ближнего Востока, Южной и Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона. Между нашими государствами укрепляются деловые связи, растут объемы перевозок, в том числе и несырьевых товаров. Несмотря на все предпринимаемые попытки расширения санкций и ограничений", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Транспортная неделя".
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Он отметил, что необходимо активно работать над решением новых задач, в том числе по формированию международных транспортно-логистических коридоров. "Вести их совместно с нашими зарубежными партнерами по трем ключевым направлениям развития инфраструктуры – Восточному, Азово-Черноморскому и Каспийскому", - пояснил Мишустин.
По его словам, новые сквозные маршруты станут прочной основой для расширения торговли.
Премьер также сообщил, что в текущем году были построены и введены в эксплуатацию сразу несколько новых объектов. "В районе компрессорной станции "Портовая" в Ленинградской области - терминал для отгрузки сжиженного природного газа. Угольный комплекс в районе мыса Открытый в Приморском крае. А также завершена реконструкция причалов Таманского терминала навалочных грузов в Краснодарском крае. Общий объем дополнительных мощностей составил свыше тридцати миллионов тонн, что позволит компаниям-экспортерам значительно увеличить отгрузку товаров", - указал он.
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ЭкономикаМихаил МишустинРоссияБлижний ВостокВ миреСанкции в отношении России
 
 
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