https://ria.ru/20221115/soobschenie-1831562533.html

Китай и Россия восстановили авиасообщение между Хабаровском и Харбином

Китай и Россия восстановили авиасообщение между Хабаровском и Харбином - РИА Новости, 15.11.2022

Китай и Россия восстановили авиасообщение между Хабаровском и Харбином

Восстановилось пассажирское авиасообщение между Дальним Востоком России и Северо-Восточным Китаем, сообщает во вторник генеральное консульство РФ в городе... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:02

2022-11-15T12:02

2022-11-15T13:48

харбин

россия

китай

"аврора"

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ПЕКИН, 15 ноя - РИА Новости. Восстановилось пассажирское авиасообщение между Дальним Востоком России и Северо-Восточным Китаем, сообщает во вторник генеральное консульство РФ в городе Харбин.Уточняется, что 14 ноября в аэропорт Харбина прибыл первый самолёт авиакомпании "Аврора", на нем из Хабаровска прилетели 126 пассажиров."Предполагается, что российский авиаперевозчик будет выполнять полеты в Китай с регулярностью раз в неделю, следующий рейс планируется 21 ноября", - говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.Ранее авиасообщение между Хабаровском и Харбином было остановлено из-за угрозы распространения COVID-19.

https://ria.ru/20221115/kitay-1831518117.html

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харбин, россия, китай, "аврора"