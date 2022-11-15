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Китай и Россия восстановили авиасообщение между Хабаровском и Харбином - РИА Новости, 15.11.2022
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Китай и Россия восстановили авиасообщение между Хабаровском и Харбином
Китай и Россия восстановили авиасообщение между Хабаровском и Харбином - РИА Новости, 15.11.2022
Китай и Россия восстановили авиасообщение между Хабаровском и Харбином
Восстановилось пассажирское авиасообщение между Дальним Востоком России и Северо-Восточным Китаем, сообщает во вторник генеральное консульство РФ в городе... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:02
2022-11-15T13:48
харбин
россия
китай
"аврора"
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ПЕКИН, 15 ноя - РИА Новости. Восстановилось пассажирское авиасообщение между Дальним Востоком России и Северо-Восточным Китаем, сообщает во вторник генеральное консульство РФ в городе Харбин.Уточняется, что 14 ноября в аэропорт Харбина прибыл первый самолёт авиакомпании "Аврора", на нем из Хабаровска прилетели 126 пассажиров."Предполагается, что российский авиаперевозчик будет выполнять полеты в Китай с регулярностью раз в неделю, следующий рейс планируется 21 ноября", - говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.Ранее авиасообщение между Хабаровском и Харбином было остановлено из-за угрозы распространения COVID-19.
https://ria.ru/20221115/kitay-1831518117.html
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харбин, россия, китай, "аврора"
Харбин, Россия, Китай, "Аврора", Россия-Китай: Главное
12:02 15.11.2022 (обновлено: 13:48 15.11.2022)
 
Китай и Россия восстановили авиасообщение между Хабаровском и Харбином

Генконсульство России сообщило о восстановлении авиасообщения между Хабаровском и Харбином

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкСамолет Airbus A319 авиакомпании "Аврора"
Самолет Airbus A319 авиакомпании Аврора - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет Airbus A319 авиакомпании "Аврора". Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 15 ноя - РИА Новости. Восстановилось пассажирское авиасообщение между Дальним Востоком России и Северо-Восточным Китаем, сообщает во вторник генеральное консульство РФ в городе Харбин.
Уточняется, что 14 ноября в аэропорт Харбина прибыл первый самолёт авиакомпании "Аврора", на нем из Хабаровска прилетели 126 пассажиров.
"Предполагается, что российский авиаперевозчик будет выполнять полеты в Китай с регулярностью раз в неделю, следующий рейс планируется 21 ноября", - говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.
Ранее авиасообщение между Хабаровском и Харбином было остановлено из-за угрозы распространения COVID-19.
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