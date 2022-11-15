https://ria.ru/20221115/sochi-1831452311.html
В Сочи раньше обычного зацвел хеномелес
В Сочи раньше обычного зацвел хеномелес - РИА Новости, 15.11.2022
В Сочи раньше обычного зацвел хеномелес
Кустарник хеномелес, известный как японская айва, из-за теплой погоды зацвел на месяц раньше в Сочи, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник ФГБУ... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T02:02
2022-11-15T02:02
2022-11-15T02:02
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СОЧИ, 15 ноя – РИА Новости. Кустарник хеномелес, известный как японская айва, из-за теплой погоды зацвел на месяц раньше в Сочи, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани."Обычно он распускается с середины февраля, но последние годы часто это происходит и в ноябре. Растение ранневесеннего цветения, почки закладываются с конца лета. Поэтому теплая погода может провоцировать их распускание", – сказала Солтани.Она добавила, что подобное цветение нельзя считать полноценным, поскольку в осеннее время появляется лишь несколько цветков, однако и они радуют туристов и сочинцев.Хеномелес, или японская айва, представляет собой яркий кустарник, который в диком виде встречается в Японии и Китае. Теплолюбивое экзотическое растение можно увидеть в окрестностях Сочи, чаще на территории субтропических парков "Дендрарий" и "Южные культуры".
https://ria.ru/20221101/goroda-1828183142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, туристы, куда поехать, куда можно лететь, Отдых на море
В Сочи раньше обычного зацвел хеномелес
В сочинском "Дендрарии" из-за теплой погоды раньше обычного зацвела японская айва
СОЧИ, 15 ноя – РИА Новости. Кустарник хеномелес, известный как японская айва, из-за теплой погоды зацвел на месяц раньше в Сочи, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани.
"Обычно он распускается с середины февраля, но последние годы часто это происходит и в ноябре. Растение ранневесеннего цветения, почки закладываются с конца лета. Поэтому теплая погода может провоцировать их распускание", – сказала Солтани.
Она добавила, что подобное цветение нельзя считать полноценным, поскольку в осеннее время появляется лишь несколько цветков, однако и они радуют туристов и сочинцев.
Хеномелес, или японская айва, представляет собой яркий кустарник, который в диком виде встречается в Японии и Китае. Теплолюбивое экзотическое растение можно увидеть в окрестностях Сочи, чаще на территории субтропических парков "Дендрарий" и "Южные культуры".