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В Сочи раньше обычного зацвел хеномелес - РИА Новости, 15.11.2022
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Туризм
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В Сочи раньше обычного зацвел хеномелес
В Сочи раньше обычного зацвел хеномелес - РИА Новости, 15.11.2022
В Сочи раньше обычного зацвел хеномелес
Кустарник хеномелес, известный как японская айва, из-за теплой погоды зацвел на месяц раньше в Сочи, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник ФГБУ... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T02:02
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СОЧИ, 15 ноя – РИА Новости. Кустарник хеномелес, известный как японская айва, из-за теплой погоды зацвел на месяц раньше в Сочи, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани."Обычно он распускается с середины февраля, но последние годы часто это происходит и в ноябре. Растение ранневесеннего цветения, почки закладываются с конца лета. Поэтому теплая погода может провоцировать их распускание", – сказала Солтани.Она добавила, что подобное цветение нельзя считать полноценным, поскольку в осеннее время появляется лишь несколько цветков, однако и они радуют туристов и сочинцев.Хеномелес, или японская айва, представляет собой яркий кустарник, который в диком виде встречается в Японии и Китае. Теплолюбивое экзотическое растение можно увидеть в окрестностях Сочи, чаще на территории субтропических парков "Дендрарий" и "Южные культуры".
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туризм, новости - туризм, сочи, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, туристы, куда поехать, куда можно лететь, Отдых на море
02:02 15.11.2022
 
В Сочи раньше обычного зацвел хеномелес

В сочинском "Дендрарии" из-за теплой погоды раньше обычного зацвела японская айва

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкЦветение айвы японской (Chaenomeles japonica) в дендрологическом парке "Южные Культуры" в Сочи
Цветение айвы японской (Chaenomeles japonica) в дендрологическом парке Южные Культуры в Сочи - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 15 ноя – РИА Новости. Кустарник хеномелес, известный как японская айва, из-за теплой погоды зацвел на месяц раньше в Сочи, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани.
"Обычно он распускается с середины февраля, но последние годы часто это происходит и в ноябре. Растение ранневесеннего цветения, почки закладываются с конца лета. Поэтому теплая погода может провоцировать их распускание", – сказала Солтани.
Она добавила, что подобное цветение нельзя считать полноценным, поскольку в осеннее время появляется лишь несколько цветков, однако и они радуют туристов и сочинцев.
Хеномелес, или японская айва, представляет собой яркий кустарник, который в диком виде встречается в Японии и Китае. Теплолюбивое экзотическое растение можно увидеть в окрестностях Сочи, чаще на территории субтропических парков "Дендрарий" и "Южные культуры".
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