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В Петербурге сформировался первый снежный покров - РИА Новости, 15.11.2022
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В Петербурге сформировался первый снежный покров
В Петербурге сформировался первый снежный покров - РИА Новости, 15.11.2022
В Петербурге сформировался первый снежный покров
Первый снежный покров сформировался в Санкт-Петербурге в ночь на вторник – газоны и автомобили припорошены снегом, а на тротуарах образовалась ледяная каша. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T09:56
2022-11-15T09:56
общество
михаил леус
александр колесов
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Первый снежный покров сформировался в Санкт-Петербурге в ночь на вторник – газоны и автомобили припорошены снегом, а на тротуарах образовалась ледяная каша.Как сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, высота снежного покрова в городе составляет около 8 миллиметров."Санкт-Петербург - на машинах и газонах начал формироваться снежный покров... По предварительным данным, за ночь выпало 8 миллиметров осадков - это почти 15% от положенного за месяц", - написал он в своем Telegram-канале.По наблюдениям корреспондента РИА Новости, интенсивный мокрый снег привел к образованию ледяной каши на тротуарах. Некоторые жители города ходят с зонтами. Один из прохожих с долей сарказма поздравил своего спутника с Новым годом.Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", непогода осложнила и ситуацию на дорогах Петербурга. Сейчас уровень пробок оценивается в 6 баллов по десятибалльной шкале.Накануне главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждал, что циклон принесет в город мокрый снег, который будет идти всю первую половину дня во вторник. Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около плюс 1 градуса, пасмурно, ветра практически нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20221114/pogoda-1831315720.html
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общество, михаил леус, александр колесов, санкт-петербург
Общество, Михаил Леус, Александр Колесов, Санкт-Петербург
09:56 15.11.2022
 
В Петербурге сформировался первый снежный покров

В Петербурге в ночь на вторник сформировался первый снежный покров

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЖенщина на одной из улиц в Санкт-Петербурге во время снегопада
Женщина на одной из улиц в Санкт-Петербурге во время снегопада - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Женщина на одной из улиц в Санкт-Петербурге во время снегопада. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Первый снежный покров сформировался в Санкт-Петербурге в ночь на вторник – газоны и автомобили припорошены снегом, а на тротуарах образовалась ледяная каша.
Как сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, высота снежного покрова в городе составляет около 8 миллиметров.
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"Санкт-Петербург - на машинах и газонах начал формироваться снежный покров... По предварительным данным, за ночь выпало 8 миллиметров осадков - это почти 15% от положенного за месяц", - написал он в своем Telegram-канале.
По наблюдениям корреспондента РИА Новости, интенсивный мокрый снег привел к образованию ледяной каши на тротуарах. Некоторые жители города ходят с зонтами. Один из прохожих с долей сарказма поздравил своего спутника с Новым годом.
Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", непогода осложнила и ситуацию на дорогах Петербурга. Сейчас уровень пробок оценивается в 6 баллов по десятибалльной шкале.
Накануне главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждал, что циклон принесет в город мокрый снег, который будет идти всю первую половину дня во вторник. Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около плюс 1 градуса, пасмурно, ветра практически нет.
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