В Петербурге сформировался первый снежный покров
В Петербурге в ночь на вторник сформировался первый снежный покров
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЖенщина на одной из улиц в Санкт-Петербурге во время снегопада
Женщина на одной из улиц в Санкт-Петербурге во время снегопада. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Первый снежный покров сформировался в Санкт-Петербурге в ночь на вторник – газоны и автомобили припорошены снегом, а на тротуарах образовалась ледяная каша.
Как сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, высота снежного покрова в городе составляет около 8 миллиметров.
"Санкт-Петербург - на машинах и газонах начал формироваться снежный покров... По предварительным данным, за ночь выпало 8 миллиметров осадков - это почти 15% от положенного за месяц", - написал он в своем Telegram-канале.
По наблюдениям корреспондента РИА Новости, интенсивный мокрый снег привел к образованию ледяной каши на тротуарах. Некоторые жители города ходят с зонтами. Один из прохожих с долей сарказма поздравил своего спутника с Новым годом.
Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", непогода осложнила и ситуацию на дорогах Петербурга. Сейчас уровень пробок оценивается в 6 баллов по десятибалльной шкале.
Накануне главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждал, что циклон принесет в город мокрый снег, который будет идти всю первую половину дня во вторник. Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около плюс 1 градуса, пасмурно, ветра практически нет.