https://ria.ru/20221115/sneg-1831526779.html

В Петербурге сформировался первый снежный покров

В Петербурге сформировался первый снежный покров - РИА Новости, 15.11.2022

В Петербурге сформировался первый снежный покров

Первый снежный покров сформировался в Санкт-Петербурге в ночь на вторник – газоны и автомобили припорошены снегом, а на тротуарах образовалась ледяная каша. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T09:56

2022-11-15T09:56

2022-11-15T09:56

общество

михаил леус

александр колесов

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Первый снежный покров сформировался в Санкт-Петербурге в ночь на вторник – газоны и автомобили припорошены снегом, а на тротуарах образовалась ледяная каша.Как сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, высота снежного покрова в городе составляет около 8 миллиметров."Санкт-Петербург - на машинах и газонах начал формироваться снежный покров... По предварительным данным, за ночь выпало 8 миллиметров осадков - это почти 15% от положенного за месяц", - написал он в своем Telegram-канале.По наблюдениям корреспондента РИА Новости, интенсивный мокрый снег привел к образованию ледяной каши на тротуарах. Некоторые жители города ходят с зонтами. Один из прохожих с долей сарказма поздравил своего спутника с Новым годом.Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", непогода осложнила и ситуацию на дорогах Петербурга. Сейчас уровень пробок оценивается в 6 баллов по десятибалльной шкале.Накануне главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждал, что циклон принесет в город мокрый снег, который будет идти всю первую половину дня во вторник. Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около плюс 1 градуса, пасмурно, ветра практически нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20221114/pogoda-1831315720.html

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санкт-петербург

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, михаил леус, александр колесов, санкт-петербург