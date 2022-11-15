https://ria.ru/20221115/sneg-1831515936.html
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 15.11.2022
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого со второй половины дня снегопада, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T09:15
2022-11-15T09:15
2022-11-15T09:15
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого со второй половины дня снегопада, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Согласно данным синоптиков, снег ожидается во вторник и среду, его прирост может составить до пяти сантиметров. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов", - отметил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что во вторник с 15.00 коммунальная техника начнет проводить сплошную противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворовых территорий."По мере выпадения осадков приступим к сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий, затем вновь проведем противогололедную обработку. Цикл работ повторим несколько раз. Для уборки города задействуем максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников, бригады ручной уборки", - рассказал Бирюков.Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.Отмечается, что для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в среду утром начнется очистка от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.Заммэра призвал водителей из-за ухудшения погоды быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://realty.ria.ru/20221114/moshenniki-1831340758.html
https://realty.ria.ru/20221114/gazoprovod-1831312565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого со второй половины дня снегопада, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно данным синоптиков, снег ожидается во вторник и среду, его прирост может составить до пяти сантиметров. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что во вторник с 15.00 коммунальная техника начнет проводить сплошную противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворовых территорий.
"По мере выпадения осадков приступим к сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий, затем вновь проведем противогололедную обработку. Цикл работ повторим несколько раз. Для уборки города задействуем максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников, бригады ручной уборки", - рассказал Бирюков.
Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК
, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
Отмечается, что для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО
организовано дежурство тягачей.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в среду утром начнется очистка от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.
Заммэра призвал водителей из-за ухудшения погоды быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.