https://ria.ru/20221115/sneg-1831515936.html

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 15.11.2022

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого со второй половины дня снегопада, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T09:15

2022-11-15T09:15

2022-11-15T09:15

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого со второй половины дня снегопада, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Согласно данным синоптиков, снег ожидается во вторник и среду, его прирост может составить до пяти сантиметров. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов", - отметил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что во вторник с 15.00 коммунальная техника начнет проводить сплошную противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворовых территорий."По мере выпадения осадков приступим к сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий, затем вновь проведем противогололедную обработку. Цикл работ повторим несколько раз. Для уборки города задействуем максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников, бригады ручной уборки", - рассказал Бирюков.Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.Отмечается, что для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в среду утром начнется очистка от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.Заммэра призвал водителей из-за ухудшения погоды быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://realty.ria.ru/20221114/moshenniki-1831340758.html

https://realty.ria.ru/20221114/gazoprovod-1831312565.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва