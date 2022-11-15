https://ria.ru/20221115/sholts-1831594468.html
Шольц заявил, что и далее будет общаться с Путиным
Шольц заявил, что и далее будет общаться с Путиным - РИА Новости, 15.11.2022
Шольц заявил, что и далее будет общаться с Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на пресс-конференции во время саммита G20 на индонезийском острове Бали, что не намеревается прекращать диалог с президентом... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:10
2022-11-15T13:10
2022-11-15T13:25
россия
германия
владимир путин
бали
большая двадцатка
саммит g20
олаф шольц
в мире
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БЕРЛИН, 15 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на пресс-конференции во время саммита G20 на индонезийском острове Бали, что не намеревается прекращать диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и планирует и далее с ним созваниваться."До начала войны мы с ним (российским президентом - ред.) долго разговаривали в Москве. И с тех пор с определенной периодичностью созванивался. И буду это делать и далее. С моей стороны нет предубеждений против таких разговоров. Я считаю их важными", - подчеркнул он.Шольц, отвечая на вопрос об изоляции РФ на G20, подчеркнул, что дискуссии и споры важны для дальнейшего развития ситуации в лучшую сторону.
https://ria.ru/20221115/lavrov-1831595032.html
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бали
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, владимир путин, бали, большая двадцатка, саммит g20, олаф шольц, в мире
Россия, Германия, Владимир Путин, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20, Олаф Шольц, В мире
13:10 15.11.2022 (обновлено: 13:25 15.11.2022)
Шольц заявил, что и далее будет общаться с Путиным
Канцлер Германии Шольц заявил, что и далее будет общаться с президентом России Путиным