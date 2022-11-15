https://ria.ru/20221115/sholts-1831594468.html

Шольц заявил, что и далее будет общаться с Путиным

Шольц заявил, что и далее будет общаться с Путиным - РИА Новости, 15.11.2022

Шольц заявил, что и далее будет общаться с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на пресс-конференции во время саммита G20 на индонезийском острове Бали, что не намеревается прекращать диалог с президентом... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:10

2022-11-15T13:10

2022-11-15T13:25

россия

германия

владимир путин

бали

большая двадцатка

саммит g20

олаф шольц

в мире

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БЕРЛИН, 15 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на пресс-конференции во время саммита G20 на индонезийском острове Бали, что не намеревается прекращать диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и планирует и далее с ним созваниваться."До начала войны мы с ним (российским президентом - ред.) долго разговаривали в Москве. И с тех пор с определенной периодичностью созванивался. И буду это делать и далее. С моей стороны нет предубеждений против таких разговоров. Я считаю их важными", - подчеркнул он.Шольц, отвечая на вопрос об изоляции РФ на G20, подчеркнул, что дискуссии и споры важны для дальнейшего развития ситуации в лучшую сторону.

https://ria.ru/20221115/lavrov-1831595032.html

россия

германия

бали

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, германия, владимир путин, бали, большая двадцатка, саммит g20, олаф шольц, в мире