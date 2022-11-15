https://ria.ru/20221115/sheremetevo-1831667069.html

Мишустин ознакомился с цифровым двойником Шереметьево

Мишустин ознакомился с цифровым двойником Шереметьево - РИА Новости, 15.11.2022

Мишустин ознакомился с цифровым двойником Шереметьево

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился с разработанной в аэропорту "Шереметьево" системой "цифрового двойника", которая позволяет спрогнозировать все... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:53

2022-11-15T15:53

2022-11-15T15:53

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился с разработанной в аэропорту "Шереметьево" системой "цифрового двойника", которая позволяет спрогнозировать все ключевые показатели авиаузла, гендиректор аэропорта Михаил Василенко сообщил главе правительства, что данные для такой системы собирались около 20 лет.Во время посещения форума "Транспорт России" в Москве Мишустин совершил обход представленных на выставке стендов. В частности, ознакомился со стендом "Шереметьево", где гендиректор аэропорта Василенко рассказал главе правительства о последних IT-решениях компании. Например, представил систему "цифрового двойника"."Мы прогнозируем каждый конкретный самолет, все его параметры, а также, полетит он или нет. Это позволило нам разработать систему "цифровой двойник" — систему, которая моделирует работу взлетно-посадочных полос, пассажирских, грузовых терминалов, систему обработки багажа, досмотровый оборудование, всего персонала и техники", - рассказал Мишустину директор дирекции производственного моделирования "Шереметьево" Сергей Коняхин.Василенко отметил, что данные для такого проекта собирались 20 лет. "Это важно - прогнозирование всех элементов, обеспечение работы аэропорта… Здорово", - оценил проект Мишустин.Представители "Шереметьево" рассказали, что аэропорт в целом разработал и развивает уникальную цифровую экосистему управления производственными процессами, которая позволяет существенно повысить эффективность управления ресурсами и оптимизировать затраты. К примеру, "Шереметьево" стал первым в России аэропортом и одним из немногих в мире, получившим сертификат уровня Tier III на проект Центра обработки данных. Новый ЦОД повысил устойчивость бизнес-процессов и функционирования всех ключевых систем аэропорта.Мишустин поинтересовался, делится ли руководство "Шереметьево" с другими аэропортами своими наработками. Василенко заверил, что 16 ноября такие темы как раз будут обсуждаться на круглом столе, организованном "Шереметьево" в рамках форума. Мероприятие планируют посетить представители 16 аэропортов, отметил топ-менеджер.

https://ria.ru/20221115/soobschenie-1831656092.html

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