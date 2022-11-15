https://ria.ru/20221115/schaste-1831538387.html

Более трети россиян заявили, что определенно счастливы, показал опрос ВЦИОМ

Более трети россиян заявили, что определенно счастливы, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 15.11.2022

Более трети россиян заявили, что определенно счастливы, показал опрос ВЦИОМ

Больше трети россиян (35%) сказали, что "определенно счастливы", еще 46% скорее счастливы, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T10:42

2022-11-15T10:42

2022-11-15T10:42

общество

россия

вциом

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Больше трети россиян (35%) сказали, что "определенно счастливы", еще 46% скорее счастливы, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).О том, то они "определенно" счастливы, заявили 35% респондентов. Еще 46% сказали, что они скорее счастливы. Уверенный отрицательный ответ на этот вопрос дали 5% респондентов. Каждый десятый (10%) признался, что скорее не счастлив. Еще 4% затруднились с ответом.Также респонденты рассказали, много ли счастливых людей среди их знакомых. У 40% счастливых скорее больше, чем несчастливых, скорее больше несчастливых у 11%, одинаковое количество счастливых и несчастливых знакомых у 43% респондентов.Всероссийский телефонный опрос " ВЦИОМ-Спутник" проведен 25 октября. В опросе приняли участие 1600 и 2000 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20221111/tseny-1830695640.html

https://ria.ru/20210512/dengi-1731875550.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, вциом