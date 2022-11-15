https://ria.ru/20221115/sanktsii-1831676210.html
Глава МИД Венгрии призвал ЕС устранить последствия восьми пакетов санкций
Глава МИД Венгрии призвал ЕС устранить последствия восьми пакетов санкций - РИА Новости, 15.11.2022
Глава МИД Венгрии призвал ЕС устранить последствия восьми пакетов санкций
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с румынским коллегой Богданом Ауреску обвинил инициаторов антироссийских санкций в лицемерии и призвал их... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:13
2022-11-15T16:13
2022-11-15T17:14
петер сийярто
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мид венгрии
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венгрия
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БУДАПЕШТ, 15 ноя — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с румынским коллегой Богданом Ауреску обвинил инициаторов антироссийских санкций в лицемерии и призвал их сосредоточиться на устранении их последствий. Трансляция переговоров велась в аккаунте министра в соцсетях.Сийярто подчеркнул, что накануне на заседании совета глав МИД стран ЕС некоторые представители государств заявили, что Брюссель никогда не ожидал достижения мира путем введения санкций. Министр, в свою очередь, отметил, что из-за ограничительных мер Европа столкнулась с чрезвычайными трудностями, в частности с ростом инфляции и цен на энергоресурсы.По его словам, вчерашняя беседа порой "проходила таким образом, что не оставалось места для здравого смысла и спокойного обсуждения". При этом сам он был "ошеломлен тем, что под сомнение поставили фундаментальную истину, которая до сих пор была важной опорой при принятии решений на совещаниях глав МИД". Сийярто отметил, что ограничительные меры "определенно не работают" и принесли больше вреда тем, кто их ввел. Подытоживая, он призвал страны Евросоюза сосредоточиться не на девятом пакете санкций, а на ликвидации последствий предыдущих восьми.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце сентября заявил о запуске первых в Европе национальных консультаций, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех жителей страны высказать свою точку зрения и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному ограничительными мерами, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.
https://ria.ru/20221111/es-1830680995.html
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петер сийярто, европа, евросоюз, мид венгрии, санкции в отношении россии, венгрия, россия, виктор орбан, экономика, в мире
Петер Сийярто, Европа, Евросоюз, МИД Венгрии, Санкции в отношении России, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Экономика, В мире
16:13 15.11.2022 (обновлено: 17:14 15.11.2022)
Глава МИД Венгрии призвал ЕС устранить последствия восьми пакетов санкций
Сийярто призвал ЕС заняться устранением последствий восьми пакетов антироссийских санкций
БУДАПЕШТ, 15 ноя — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с румынским коллегой Богданом Ауреску обвинил инициаторов антироссийских санкций в лицемерии и призвал их сосредоточиться на устранении их последствий.
Трансляция переговоров велась в аккаунте министра в соцсетях.
Сийярто подчеркнул, что накануне на заседании совета глав МИД стран ЕС некоторые представители государств заявили, что Брюссель никогда не ожидал достижения мира путем введения санкций. Министр, в свою очередь, отметил, что из-за ограничительных мер Европа столкнулась с чрезвычайными трудностями, в частности с ростом инфляции и цен на энергоресурсы.
"И тогда вопрос: а чего мы ждали? Какова их цель? Зачем мы это делаем? <...> Если мы не ставили для санкций цели, чтобы закончилась война, то что мы делали? Я думаю, здесь большая доля лицемерия", — сказал глава МИД.
По его словам, вчерашняя беседа порой "проходила таким образом, что не оставалось места для здравого смысла и спокойного обсуждения". При этом сам он был "ошеломлен тем, что под сомнение поставили фундаментальную истину, которая до сих пор была важной опорой при принятии решений на совещаниях глав МИД".
Сийярто отметил, что ограничительные меры "определенно не работают" и принесли больше вреда тем, кто их ввел. Подытоживая, он призвал страны Евросоюза сосредоточиться не на девятом пакете санкций, а на ликвидации последствий предыдущих восьми.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
в конце сентября заявил о запуске первых в Европе национальных консультаций, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России
. Он призвал всех жителей страны высказать свою точку зрения и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному ограничительными мерами, "навязанными Брюсселем
странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.