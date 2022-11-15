https://ria.ru/20221115/sanktsii-1831676210.html

Глава МИД Венгрии призвал ЕС устранить последствия восьми пакетов санкций

Глава МИД Венгрии призвал ЕС устранить последствия восьми пакетов санкций - РИА Новости, 15.11.2022

Глава МИД Венгрии призвал ЕС устранить последствия восьми пакетов санкций

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с румынским коллегой Богданом Ауреску обвинил инициаторов антироссийских санкций в лицемерии и призвал их... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T16:13

2022-11-15T16:13

2022-11-15T17:14

петер сийярто

европа

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виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 15 ноя — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с румынским коллегой Богданом Ауреску обвинил инициаторов антироссийских санкций в лицемерии и призвал их сосредоточиться на устранении их последствий. Трансляция переговоров велась в аккаунте министра в соцсетях.Сийярто подчеркнул, что накануне на заседании совета глав МИД стран ЕС некоторые представители государств заявили, что Брюссель никогда не ожидал достижения мира путем введения санкций. Министр, в свою очередь, отметил, что из-за ограничительных мер Европа столкнулась с чрезвычайными трудностями, в частности с ростом инфляции и цен на энергоресурсы.По его словам, вчерашняя беседа порой "проходила таким образом, что не оставалось места для здравого смысла и спокойного обсуждения". При этом сам он был "ошеломлен тем, что ​​под сомнение поставили фундаментальную истину, которая до сих пор была важной опорой при принятии решений на совещаниях глав МИД". Сийярто отметил, что ограничительные меры "определенно не работают" и принесли больше вреда тем, кто их ввел. Подытоживая, он призвал страны Евросоюза сосредоточиться не на девятом пакете санкций, а на ликвидации последствий предыдущих восьми.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце сентября заявил о запуске первых в Европе национальных консультаций, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех жителей страны высказать свою точку зрения и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному ограничительными мерами, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.

https://ria.ru/20221111/es-1830680995.html

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