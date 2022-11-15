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Глава МИД Венгрии призвал ЕС устранить последствия восьми пакетов санкций - РИА Новости, 15.11.2022
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Глава МИД Венгрии призвал ЕС устранить последствия восьми пакетов санкций
Глава МИД Венгрии призвал ЕС устранить последствия восьми пакетов санкций - РИА Новости, 15.11.2022
Глава МИД Венгрии призвал ЕС устранить последствия восьми пакетов санкций
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с румынским коллегой Богданом Ауреску обвинил инициаторов антироссийских санкций в лицемерии и призвал их... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:13
2022-11-15T17:14
петер сийярто
европа
евросоюз
мид венгрии
санкции в отношении россии
венгрия
россия
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 15 ноя — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с румынским коллегой Богданом Ауреску обвинил инициаторов антироссийских санкций в лицемерии и призвал их сосредоточиться на устранении их последствий. Трансляция переговоров велась в аккаунте министра в соцсетях.Сийярто подчеркнул, что накануне на заседании совета глав МИД стран ЕС некоторые представители государств заявили, что Брюссель никогда не ожидал достижения мира путем введения санкций. Министр, в свою очередь, отметил, что из-за ограничительных мер Европа столкнулась с чрезвычайными трудностями, в частности с ростом инфляции и цен на энергоресурсы.По его словам, вчерашняя беседа порой "проходила таким образом, что не оставалось места для здравого смысла и спокойного обсуждения". При этом сам он был "ошеломлен тем, что ​​под сомнение поставили фундаментальную истину, которая до сих пор была важной опорой при принятии решений на совещаниях глав МИД". Сийярто отметил, что ограничительные меры "определенно не работают" и принесли больше вреда тем, кто их ввел. Подытоживая, он призвал страны Евросоюза сосредоточиться не на девятом пакете санкций, а на ликвидации последствий предыдущих восьми.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце сентября заявил о запуске первых в Европе национальных консультаций, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех жителей страны высказать свою точку зрения и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному ограничительными мерами, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.
https://ria.ru/20221111/es-1830680995.html
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петер сийярто, европа, евросоюз, мид венгрии, санкции в отношении россии, венгрия, россия, виктор орбан, экономика, в мире
Петер Сийярто, Европа, Евросоюз, МИД Венгрии, Санкции в отношении России, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Экономика, В мире
16:13 15.11.2022 (обновлено: 17:14 15.11.2022)
 
Глава МИД Венгрии призвал ЕС устранить последствия восьми пакетов санкций

Сийярто призвал ЕС заняться устранением последствий восьми пакетов антироссийских санкций

© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 15 ноя — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с румынским коллегой Богданом Ауреску обвинил инициаторов антироссийских санкций в лицемерии и призвал их сосредоточиться на устранении их последствий.
Трансляция переговоров велась в аккаунте министра в соцсетях.
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Сийярто подчеркнул, что накануне на заседании совета глав МИД стран ЕС некоторые представители государств заявили, что Брюссель никогда не ожидал достижения мира путем введения санкций. Министр, в свою очередь, отметил, что из-за ограничительных мер Европа столкнулась с чрезвычайными трудностями, в частности с ростом инфляции и цен на энергоресурсы.
"И тогда вопрос: а чего мы ждали? Какова их цель? Зачем мы это делаем? <...> Если мы не ставили для санкций цели, чтобы закончилась война, то что мы делали? Я думаю, здесь большая доля лицемерия", — сказал глава МИД.
По его словам, вчерашняя беседа порой "проходила таким образом, что не оставалось места для здравого смысла и спокойного обсуждения". При этом сам он был "ошеломлен тем, что ​​под сомнение поставили фундаментальную истину, которая до сих пор была важной опорой при принятии решений на совещаниях глав МИД".
Сийярто отметил, что ограничительные меры "определенно не работают" и принесли больше вреда тем, кто их ввел. Подытоживая, он призвал страны Евросоюза сосредоточиться не на девятом пакете санкций, а на ликвидации последствий предыдущих восьми.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце сентября заявил о запуске первых в Европе национальных консультаций, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех жителей страны высказать свою точку зрения и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному ограничительными мерами, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.
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Петер СийяртоЕвропаЕвросоюзМИД ВенгрииСанкции в отношении РоссииВенгрияРоссияВиктор ОрбанЭкономикаВ мире
 
 
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