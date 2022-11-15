https://ria.ru/20221115/sanktsii-1831636573.html
Санкции Запада были рассчитаны на коллапс в транспорте, считает Мишустин
Санкции Запада были рассчитаны на коллапс в транспорте, считает Мишустин - РИА Новости, 15.11.2022
Санкции Запада были рассчитаны на коллапс в транспорте, считает Мишустин
Санкции Запада в сфере программного обеспечения в отношении РФ были, в том числе, рассчитаны на полный коллапс в транспортной отрасли, заявил премьер-министр РФ РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:49
2022-11-15T14:49
2022-11-15T14:49
экономика
михаил мишустин
владимир путин
европа
москва
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826734290_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_4d3c98dcde027b762ea682c6c01fa587.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Санкции Запада в сфере программного обеспечения в отношении РФ были, в том числе, рассчитаны на полный коллапс в транспортной отрасли, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании форума "Транспорт России" во вторник."Одно из направлений санкционного удара пришлось на сферу программного обеспечения. Ряд иностранных разработчиков и производителей софта и оборудования прекратили у нас работу. Рассчитывая, что это приведет, в том числе, к скорому полному коллапсу на транспорте", - сказал Мишустин.По его словам, совместно с бизнесом был ускорен поиск собственных решений и сформирован пул приоритетных направлений по созданию универсальных отраслевых продуктов, сейчас в отрасль активно внедряются отечественные сервисы, подчеркнул премьер.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, но это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания прежде всего в самих Европе и США. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221115/sanktsii-1831510773.html
европа
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826734290_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_e18f94d80c8af2f0d615910d89e3f0e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, владимир путин, европа, москва, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Европа, Москва, Россия, Санкции в отношении России
Санкции Запада были рассчитаны на коллапс в транспорте, считает Мишустин
Мишустин: санкции Запада были, в том числе, рассчитаны на полный коллапс в транспорте
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Санкции Запада в сфере программного обеспечения в отношении РФ были, в том числе, рассчитаны на полный коллапс в транспортной отрасли, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании форума "Транспорт России" во вторник.
"Одно из направлений санкционного удара пришлось на сферу программного обеспечения. Ряд иностранных разработчиков и производителей софта и оборудования прекратили у нас работу. Рассчитывая, что это приведет, в том числе, к скорому полному коллапсу на транспорте", - сказал Мишустин.
По его словам, совместно с бизнесом был ускорен поиск собственных решений и сформирован пул приоритетных направлений по созданию универсальных отраслевых продуктов, сейчас в отрасль активно внедряются отечественные сервисы, подчеркнул премьер.
После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву
, но это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания прежде всего в самих Европе
и США
. Как отмечал президент РФ Владимир Путин
, политика сдерживания и ослабления России - долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.