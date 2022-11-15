Рейтинг@Mail.ru
Санкции Запада были рассчитаны на коллапс в транспорте, считает Мишустин - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221115/sanktsii-1831636573.html
Санкции Запада были рассчитаны на коллапс в транспорте, считает Мишустин
Санкции Запада были рассчитаны на коллапс в транспорте, считает Мишустин - РИА Новости, 15.11.2022
Санкции Запада были рассчитаны на коллапс в транспорте, считает Мишустин
Санкции Запада в сфере программного обеспечения в отношении РФ были, в том числе, рассчитаны на полный коллапс в транспортной отрасли, заявил премьер-министр РФ РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:49
2022-11-15T14:49
экономика
михаил мишустин
владимир путин
европа
москва
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826734290_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_4d3c98dcde027b762ea682c6c01fa587.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Санкции Запада в сфере программного обеспечения в отношении РФ были, в том числе, рассчитаны на полный коллапс в транспортной отрасли, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании форума "Транспорт России" во вторник."Одно из направлений санкцион­ного удара пришлось на сферу программного обеспечения. Ряд иностранных разработчиков и произ­водителей софта и оборудования прекратили у нас работу. Рассчитывая, что это приведет, в том числе, к скорому полному коллапсу на транспорте", - сказал Мишустин.По его словам, совместно с бизнесом был ускорен поиск собственных решений и сформирован пул приори­тетных направлений по созданию универсальных отраслевых продук­тов, сейчас в отрасль активно внедряются отечественные сервисы, подчеркнул премьер.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, но это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания прежде всего в самих Европе и США. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221115/sanktsii-1831510773.html
европа
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826734290_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_e18f94d80c8af2f0d615910d89e3f0e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, михаил мишустин, владимир путин, европа, москва, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Европа, Москва, Россия, Санкции в отношении России
14:49 15.11.2022
 
Санкции Запада были рассчитаны на коллапс в транспорте, считает Мишустин

Мишустин: санкции Запада были, в том числе, рассчитаны на полный коллапс в транспорте

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Санкции Запада в сфере программного обеспечения в отношении РФ были, в том числе, рассчитаны на полный коллапс в транспортной отрасли, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании форума "Транспорт России" во вторник.
"Одно из направлений санкцион­ного удара пришлось на сферу программного обеспечения. Ряд иностранных разработчиков и произ­водителей софта и оборудования прекратили у нас работу. Рассчитывая, что это приведет, в том числе, к скорому полному коллапсу на транспорте", - сказал Мишустин.
По его словам, совместно с бизнесом был ускорен поиск собственных решений и сформирован пул приори­тетных направлений по созданию универсальных отраслевых продук­тов, сейчас в отрасль активно внедряются отечественные сервисы, подчеркнул премьер.
После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, но это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания прежде всего в самих Европе и США. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Российские рубли и доллары США - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 08:31
Ужесточение антироссийских санкций грозит всей экономике, считает эксперт
 
ЭкономикаМихаил МишустинВладимир ПутинЕвропаМоскваРоссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала