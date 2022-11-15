https://ria.ru/20221115/sanktsii-1831636573.html

Санкции Запада были рассчитаны на коллапс в транспорте, считает Мишустин

Санкции Запада были рассчитаны на коллапс в транспорте, считает Мишустин - РИА Новости, 15.11.2022

Санкции Запада были рассчитаны на коллапс в транспорте, считает Мишустин

Санкции Запада в сфере программного обеспечения в отношении РФ были, в том числе, рассчитаны на полный коллапс в транспортной отрасли, заявил премьер-министр РФ РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:49

2022-11-15T14:49

2022-11-15T14:49

экономика

михаил мишустин

владимир путин

европа

москва

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Санкции Запада в сфере программного обеспечения в отношении РФ были, в том числе, рассчитаны на полный коллапс в транспортной отрасли, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании форума "Транспорт России" во вторник."Одно из направлений санкцион­ного удара пришлось на сферу программного обеспечения. Ряд иностранных разработчиков и произ­водителей софта и оборудования прекратили у нас работу. Рассчитывая, что это приведет, в том числе, к скорому полному коллапсу на транспорте", - сказал Мишустин.По его словам, совместно с бизнесом был ускорен поиск собственных решений и сформирован пул приори­тетных направлений по созданию универсальных отраслевых продук­тов, сейчас в отрасль активно внедряются отечественные сервисы, подчеркнул премьер.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, но это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания прежде всего в самих Европе и США. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221115/sanktsii-1831510773.html

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Варвара Скокшина

экономика, михаил мишустин, владимир путин, европа, москва, россия, санкции в отношении россии