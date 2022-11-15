https://ria.ru/20221115/sanktsii-1831551910.html

МИД Ирана осудил новые санкции ЕС и Великобритании

МИД Ирана осудил новые санкции ЕС и Великобритании - РИА Новости, 15.11.2022

МИД Ирана осудил новые санкции ЕС и Великобритании

Иранская сторона осуждает новые санкции Европейского союза и Великобритании против Тегерана, как и прежде, примет эффективные встречные меры, заявил во вторник... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T11:29

2022-11-15T11:29

2022-11-15T11:29

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Иранская сторона осуждает новые санкции Европейского союза и Великобритании против Тегерана, как и прежде, примет эффективные встречные меры, заявил во вторник официальный представитель иранского МИД Насер Канаани.Накануне ЕС расширил санкции против Ирана из-за внутренней ситуации в этой стране, в списки добавлены 29 физлиц и три организации, заявили в представительстве председательствующей в Совете ЕС Чехии. Решение вступит в силу после публикации в официальном журнале, тогда же станут известны списки новых фигурантов."По-видимому, пристрастие к санкциям изолировало европейские страны от здравого рассудка и умения просчитывать. С таким ошибочным подходом, это Европа своими же руками сужает круг своего общения… Исламская Республика Иран, опираясь на национальную мощь и используя свой уникальный опыт активного противостояния навязанным вызовам, как и в прошлом… примет эффективные встречные меры", – приводит слова Канаани его Telegram-канал.ЕС уже ввел санкции против Тегерана из-за ситуации в этой стране, охваченной массовыми протестами. Сообщалось, что главы МИД ЕС в понедельник расширят списки.Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза, добавив в санкционный список восемь юридических лиц. Среди физических лиц, попавших под новые санкции Ирана, значатся члены Европарламента, нацсобрания Франции, глава одной из французских коммун, главные редакторы немецкой газеты Bild, а также главы базирующихся в ЕС неправительственных организаций.Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране.

https://ria.ru/20221114/izolyatsiya-1831468600.html

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в мире, иран, тегеран (город), великобритания, евросоюз, совет ес, европарламент