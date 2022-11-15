МИД Ирана осудил новые санкции ЕС и Великобритании
МИД Ирана осудил новые санкции ЕС и Великобритании против иранских организаций и граждан
© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Иранская сторона осуждает новые санкции Европейского союза и Великобритании против Тегерана, как и прежде, примет эффективные встречные меры, заявил во вторник официальный представитель иранского МИД Насер Канаани.
Накануне ЕС расширил санкции против Ирана из-за внутренней ситуации в этой стране, в списки добавлены 29 физлиц и три организации, заявили в представительстве председательствующей в Совете ЕС Чехии. Решение вступит в силу после публикации в официальном журнале, тогда же станут известны списки новых фигурантов.
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"По-видимому, пристрастие к санкциям изолировало европейские страны от здравого рассудка и умения просчитывать. С таким ошибочным подходом, это Европа своими же руками сужает круг своего общения… Исламская Республика Иран, опираясь на национальную мощь и используя свой уникальный опыт активного противостояния навязанным вызовам, как и в прошлом… примет эффективные встречные меры", – приводит слова Канаани его Telegram-канал.
ЕС уже ввел санкции против Тегерана из-за ситуации в этой стране, охваченной массовыми протестами. Сообщалось, что главы МИД ЕС в понедельник расширят списки.
Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза, добавив в санкционный список восемь юридических лиц. Среди физических лиц, попавших под новые санкции Ирана, значатся члены Европарламента, нацсобрания Франции, глава одной из французских коммун, главные редакторы немецкой газеты Bild, а также главы базирующихся в ЕС неправительственных организаций.
Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране.
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